Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, giovedì: pari per la Juventus, vittoria per il Man United
giovedì 12 febbraio 2026
Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, la Juventus si fa rimontare due gol e pareggia contro il Wolfsburg, mentre il Manchester United vince 3-0 contro l'Atleti.
Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League di giovedì, la Juventus dopo essere stata in vantaggio di due gol, si fa rimontare dal Wolfsburg negli ultimi otto minuti pareggiando 2-2, mentre il Manchester United vince 3-0 contro l'Atleti.
Gli spareggi si concluderanno giovedì prossimo, la sera dopo in cui Arsenal e Real Madrid proveranno a difendere il vantaggio dell'andata rispettivamente in casa contro OH Leuven e Paris FC.
Clicca sui risultati per la cronaca testuale delle partite.
Dopo essere stato in svantaggio per gran parte della partita, al quinto minuto di recupero il Wolfsburg segna l'insperato pareggio con Sarai Linder. La Juventus passa in vantaggio dopo soli sei minuti grazie alla rete di testa del neo acquisto Ana Capeta su un calcio d'angolo battuto da Estela Carbonell.
Il Wolfsburg, che punta al tredicesimo quarto di finale in quattordici stagioni, cerca di reagire, ma dopo aver sfiorato il gol più di una volta, subisce il 2-0 al 61': Ana Capeta serve un ottimo assist ad Amalie Vangsgaard, sulla conclusione dell'attaccante la deviazione di Caitlin Dijkstra fa impennare il pallone che scavalca l'incolpevole Stina Johannes. Tuttavia, a otto minuti dalla fine, Janina Minge accorcia le distanze dal dischetto e al quinto minuto di recupero Linder sigla il 2-2 definitivo.
Player of the Match: Sarai Linder (Wolfsburg)
Statistica: il pareggio ha posto fine a una serie di 17 partite consecutive del Wolfsburg senza pareggi in Women’s Champions League, una serie iniziata dopo il 3-3 in trasferta contro il Paris FC nella stagione 2023/24.
Atleti - Manchester United 0-3
Il Man Utd, che aveva vinto 1-0 in casa dell'Atleti nella fase campionato, passa in vantaggio dopo soli tre minuti con un gran sinistro di Elisabeth Terland. L'Atleti cresce con il passare dei minuti, ma al 39' subisce il raddoppio con un bel tiro a giro di Malard dall'interno dell'area.
Il portiere ospite Phallon Tullis-Joyce, nella ripresa compie una splendida parata deviando sulla traversa il calcio di punizione dell'ex giocatrice dello United, Vilde Bøe Risa. Ma a nove minuti dalla fine, lo United si porta sul 3-0 grazie alla combinazione tra Terland, Lisa Naalsund e Malard che permette a Julia Zigiotti Olme di segnare il suo primo gol europeo.
Player of the Match: Melvine Malard (Man Utd)
La statistica: comprese le qualificazioni, Terland ha segnato otto gol in questa edizione - tre più di qualsiasi altra calciatrice.
Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta:
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid - Paris FC (18:45, andata: 3-2)
Arsenal - OH Leuven (21:00 CET, andata: 4-0)
Giovedì 19 febbraio
Juventus - Wolfsburg (18:45 CET, andata: 2-0)
Manchester United - Atleti (21:00 CET, andata: 3-0)
Orari CET
Verso la finale di Oslo
Quarti di finale
Atleti / Man United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
1: Atleti / Man United / Bayern München - Paris FC / Real Madrid / Barcelona
2: OH Leuven / Arsenal / Chelsea -
Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2