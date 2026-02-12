UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, giovedì: pari per la Juventus, vittoria per il Man United

giovedì 12 febbraio 2026

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, la Juventus si fa rimontare due gol e pareggia contro il Wolfsburg, mentre il Manchester United vince 3-0 contro l'Atleti.

L'esultanza della Juventus per il gol del vantaggio contro il Wolfsburg
L'esultanza della Juventus per il gol del vantaggio contro il Wolfsburg UEFA via Getty Images

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League di giovedì, la Juventus dopo essere stata in vantaggio di due gol, si fa rimontare dal Wolfsburg negli ultimi otto minuti pareggiando 2-2, mentre il Manchester United vince 3-0 contro l'Atleti.

Gli spareggi si concluderanno giovedì prossimo, la sera dopo in cui Arsenal e Real Madrid proveranno a difendere il vantaggio dell'andata rispettivamente in casa contro OH Leuven e Paris FC.

Clicca sui risultati per la cronaca testuale delle partite.

Wolfsburg - Juventus 2-2  

Highlights: Wolfsburg - Juventus 2-2 ﻿

Dopo essere stato in svantaggio per gran parte della partita, al quinto minuto di recupero il Wolfsburg segna l'insperato pareggio con Sarai Linder. La Juventus passa in vantaggio dopo soli sei minuti grazie alla rete di testa del neo acquisto Ana Capeta su un calcio d'angolo battuto da Estela Carbonell.

Il Wolfsburg, che punta al tredicesimo quarto di finale in quattordici stagioni, cerca di reagire, ma dopo aver sfiorato il gol più di una volta, subisce il 2-0 al 61': Ana Capeta serve un ottimo assist ad Amalie Vangsgaard, sulla conclusione dell'attaccante la deviazione di Caitlin Dijkstra fa impennare il pallone che scavalca l'incolpevole  Stina Johannes. Tuttavia, a otto minuti dalla fine, Janina Minge accorcia le distanze dal dischetto e al quinto minuto di recupero Linder sigla il 2-2 definitivo.

Player of the Match: Sarai Linder (Wolfsburg)

Statistica: il pareggio ha posto fine a una serie di 17 partite consecutive del Wolfsburg senza pareggi in Women’s Champions League, una serie iniziata dopo il 3-3 in trasferta contro il Paris FC nella stagione 2023/24.

Atleti - Manchester United 0-3 

Il Man Utd, che aveva vinto 1-0 in casa dell'Atleti nella fase campionato, passa in vantaggio dopo soli tre minuti con un gran sinistro di Elisabeth Terland. L'Atleti cresce con il passare dei minuti, ma al 39' subisce il raddoppio con un bel tiro a giro di Malard dall'interno dell'area.

Il portiere ospite Phallon Tullis-Joyce, nella ripresa compie una splendida parata deviando sulla traversa il calcio di punizione dell'ex giocatrice dello United, Vilde Bøe Risa. Ma a nove minuti dalla fine, lo United si porta sul 3-0 grazie alla combinazione tra Terland, Lisa Naalsund e Malard che permette a Julia Zigiotti Olme di segnare il suo primo gol europeo.

Player of the Match: Melvine Malard (Man Utd)

La statistica: comprese le qualificazioni, Terland ha segnato otto gol in questa edizione - tre più di qualsiasi altra calciatrice.

Calendario e risultati

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta:

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid - Paris FC (18:45, andata: 3-2)
Arsenal - OH Leuven (21:00 CET, andata: 4-0)

Giovedì 19 febbraio

Juventus - Wolfsburg (18:45 CET, andata: 2-0)
Manchester United - Atleti (21:00 CET, andata: 3-0)

Orari CET

Verso la finale di Oslo

Quarti di finale

Atleti / Man United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes

Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile

Semifinali

1: Atleti / Man United / Bayern München - Paris FC / Real Madrid / Barcelona
2: OH Leuven / Arsenal / Chelsea -
Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes

Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

