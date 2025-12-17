Sesta giornata di Women's Champions League: Juve agli spareggi, Barcelona, OL, Chelsea e Bayern nelle prime quattro posizioni

Nella sesta e ultima giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League, Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea e Bayern München si sono assicurate la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre Atlético de Madrid e OH Leuven (club all'esordio nella competizione) si sono aggiudicati gli ultimi posti per gli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Nessuno dei primi quattro posti era stato conquistato prima di stasera, quando tutte e nove le partite sono state giocate contemporaneamente. Vincendo le rispettive partite, Barcelona, OL, Chelsea e Bayern hanno evitato gli spareggi. Queste quattro squadre erano tra le dieci già sicure di passare alla fase a eliminazione diretta e sono state raggiunte da Atleti e OHL dopo che il Vålerenga ha lasciato il proprio piazzamento perdendo contro il Bayern.

UEFA.com ripercorre le partite dell'ultima giornata della fase campionato.

Quali squadre si sono qualificate? Ai quarti di finale

1 Barcelona

2 OL Lyonnes

3 Chelsea

4 Bayern München Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

5 Arsenal

6 Manchester United

7 Juventus

8 Real Madrid

9 Wolfsburg

10 Paris FC

11 Atlético de Madrid

12 OH Leuven Le squadre sono elencate in base al piazzamento finale nella fase campionato.

Wolfsburg - Chelsea 1-2

Il Chelsea rimonta lo svantaggio iniziale conquistando una vittoria che gli permette di scavalcare il Wolfsburg e aggiudicarsi la qualificazione diretta ai quarti di finale. Dopo il vantaggio del Wolfsburg con Alex Popp al 16' (suo primo gol contro il Chelsea in nove incontri), Lucy Bronze pareggia con un colpo di testa su calcio d'angolo di Erin Cuthbert nei minuti di recupero del primo tempo, riportando le Blues tra le prime quattro a spese delle padrone di casa.

Al 64' le Blues passano in vantaggio con Sam Kerr su cross di Johanna Rytting Kaneryd. Con questa rete, la calciatrice diventa la prima australiana a raggiungere i 20 gol in questa competizione. Nei minuti di recupero le Lupe sfiorano il pareggio quando Livia Peng devia il tiro di Cora Zicai sul palo e il tiro di Vivien Endemann colpisce la traversa.

Player of the Match: Lucy Bronze (Chelsea)

Bayern München - Vålerenga 3-0

Il Bayern si assicura un posto tra le prime quattro con una vittoria che interrompe i sogni di gloria del Vålerenga. La squadra di casa parte forte e dopo appena 11 minuti si porta su 2-0 grazie ai gol di Momoko Tanikawa e Stine Ballisager.

Il rigore di Georgia Stanway viene parato prima dell'intervallo da Tove Enblom, una delle tante parate eccezionali della numero 1 del Vålerenga, ma la portiera degli ospiti non riesce a impedire a Pernille Harder di segnare il suo quinto gol nella fase campionato. Grazie al suo assist per il 3-0 finale, Klara Bühl arriva a quota otto assist, scrivendo un record per la fase a gironi/campionato della competizione.

Player of the Match: Momoko Tanikawa (Bayern)

OH Leuven - Arsenal 0-3

L'Arsenal conquista la sua vittoria più larga di questa fase campionato, ma il risultato non basta alle campionesse in carica per conquistare un posto tra le prime quattro. Nonostante la sconfitta, l'OHL festeggia il passaggio del turno grazie alla contemporanea sconfitta del Vålerenga contro il Bayern. Le Gunners dopo appena nove minuti si portano sul 2-0 grazie ai gol di Olivia Smith e Beth Mead.

Nella ripresa, l'ingresso di Caitlin Foord regala imprevedibilità e profondità alle inglesi che chiudono il risultato con uno sfortunato autogol di Saar Janssen propiziato da un cross proprio di Foord. L'OHL, prima squadra belga a raggiungere la fase a gironi/campionato, si unisce comunque alle Gunners negli spareggi.

Player of the Match: Alessia Russo (Arsenal)

Paris FC - Barcelona 0-2

Il Barcellona si conferma al primo posto grazie alla differenza reti con l'OL, dopo aver sconfitto il Paris, che a sua volta si qualifica agli spareggi in virtù del decimo posto. Dopo il palo di Irene Paredes, le ospiti passano in vantaggio con una conclusione precisa di Vicky López dopo una bella azione corale. Per la spagnola è il primo gol europeo della stagione.

Il Paris reagisce colpendo a sua volta un palo con un tiro a giro di Maëlle Garbino. Ma il Barcelona raddoppia poco dopo l'intervallo con un gran gol di Caroline Graham Hansen da 20 metri.

Player of the Match: Vicky López (Barcelona)

OL Lyonnes - Atlético de Madrid 4-0

Le otto volte campionesse d'Europa si assicurano un posto nei quarti di finale con una vittoria roboante contro l'Atlético. Le francesi dominano gran parte del primo tempo, ma passano in vantaggio solo grazie a un autogol di Vilde Bøe Risa.

Al 52' la capitana Wendie Renard raddoppia su rigore (il suo 38° gol nelle competizioni UEFA per club), mentre appena un minuto dopo, Kadidiatou Diani aumenta il vantaggio dell'OL. Il gol dalla distanza di Korbin Shrader (71') mette il sigillo sulla partita, anche se il passaggio dell'Atleti agli spareggi era già matematicamente confermato grazie ai risultati delle altre partite.

Player of the Match: Kadidatou Diani (OL)

Juventus - Manchester United 0-1

Una splendida conclusione di Jess Park basta al Manchester United per assicurarsi una vittoria per 1-0 a Torino. Entrambe le squadre accedono agli spareggi. La Juventus inizia la serata tra le prime quattro e parte subito forte mettendo in difficoltà le inglesi.

Ma Park, oggi Player of the Match per il gol e la prestazione, sblocca il risultato al 18' con un superbo tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. La squadra di casa non riesce a reagire e chiude la serata all'ottavo posto, due posizioni dietro al Manchester United, al suo esordio nella fase campionato.

Player of the Match: Jess Park (Man Utd)

Twente - Real Madrid 1-1

Il Twente, ormai eliminato, si vede negare la prima vittoria nella fase campionato dal gol del pari all'ultimo respiro di Sara Däbritz. Nonostante il pareggio, il Real Madrid non riesce ad accedere tra le prime quattro posizioni. La squadra olandese sblocca il risultato dopo appena 22 secondi dall'inizio del secondo tempo, col colpo di testa di Jaimy Ravensbergen su un cross millimetrico di Alieke Tuin.

Il Real si lancia in avanti alla ricerca del pari ma riesce a trovare la rete del pari solo nei minuti finali con una conclusione di Däbritz deviata in maniera decisiva.

Player of the Match: Diede Lemey (Twente)

Roma - St. Pölten 6-1

Con entrambe le squadre eliminate e a caccia di punti per la gloria, la Roma ottiene la sua prima vittoria di questa fase campionato e condanna il St. Pölten al 18° posto. Alayah Pilgrim apre le marcature prima della straordinaria tripletta di Evelyne Viens che mette virtualmente fine alla partita.

Le splendide reti di Giulia Dragoni e Alice Corelli coronano una grande serata di calcio per la Roma, che subisce il gol della bandiera solo nei minuti finali con Isabel Aistleitner.

Player of the Match: Evelyne Viens (Roma)

Statistica: Viens ha segnato l'unica tripletta delle 54 partite della fase campionato, e la prima in assoluto in questa competizione per la Roma.

Benfica - Paris Saint-Germain 1-1

Anch'esse eliminate prima della sesta giornata, Benfica e Paris chiudono la fase campionato a Lisbona con zero vittorie. Le ospiti passano in vantaggio nei primi minuti grazie a un sinistro potente di Jennifer Echegini.

Il Benfica sfiora più volte il gol, ma riesce a pareggiare solo grazie al rigore trasformato dalla capitana Carole Costa. Il PSG va due volte vicino al gol della vittoria, ma entrambe le conclusioni di Merveille Kanjinga si spengono sul palo.

Player of the Match: Jennifer Echegini (Paris Saint-Germain)