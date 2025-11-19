Migliori marcatrici Women's Champions League: Lineth Beerensteyn, Alessia Russo, Caroline Weir
mercoledì 19 novembre 2025
Intro articolo
Lineth Beerensteyn, Alessia Russo e Caroline Weir salgono a quattro gol nella classifica cannonieri della UEFA Women's Champions League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 è una lotta a tre fra Lineth Beerensteyn (Wolfsburg), Alessia Russo (Arsenal) e Caroline Weir (Real Madrid), finora autrici di quattro gol.
Beerensteyn ha segnato due gol nel 5-2 contro il Manchester United, salendo in vetta alla classifica, ma è stata raggiunta nella serata di mercoledì.
Dopo aver segnato due gol contro la Roma e la rete del pareggio nel finale nell'1-1 contro il Paris FC, Weir è andata a segno con una splendida volée alla quarta giornata, portando in vantaggio il Madrid contro l'Arsenal.
Le Gunners, però, hanno rimontato dopo l'intervallo con due gol di testa di Alessia Russo
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
4 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
4 Alessia Russo (Arsenal)
4 Caroline Weir (Real Madrid)
3 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
3 Ella Peddemors (Wolfsburg)
3 Alexia Putellas (Barcelona)
3 Alba Redondo (Real Madrid)
3 Fridolina Rolfö (Manchester United)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
4 Klara Bühl (Bayern München)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
3 Beth Mead (Arsenal)
Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
5 Klara Bühl (Bayern München)
5 Alexia Putellas (Barcelona)
5 Caroline Weir (Real Madrid)
4 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Fiamma (Atlético de Madrid)
4 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
4 Beth Mead (Arsenal)
4 Ella Peddemors (Wolfsburg)
4 Alba Redondo (Real Madrid)
4 Alessia Russo (Arsenal)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale