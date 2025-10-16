Miglior marcatrice di Women's Champions: Alba Redondo
giovedì 16 ottobre 2025
L’attaccante del Real Madrid Alba Redondo ha portato il suo bottino a tre gol in due partite della fase campionato, distanziando Sandy Baltimore, Alexia Putellas e Alessia Russo.
Alba Redondo del Real Madrid è la miglior marcatrice della UEFA Women's Champions League 2025/26 dopo la Giornata 2.
La 29enne ha segnato due volte nella vittoria per 6-2 delle Blancas contro la Roma e ha trovato nuovamente il gol nella vittoriosa trasferta contro il Paris SG, portando il suo bottino a tre reti e distanziando un gruppo di 12 giocatrici a due gol, tra cui Sandy Baltimore, Alexia Putellas e Alessia Russo.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
3 Alba Redondo (Real Madrid)
2 Sandy Baltimore (Chelsea)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
2 Fiamma (Atleti)
2 Janina Minge (Wolfsburg)
2 Ewa Pajor (Barcelona)
2 Clàudia Pina (Barcelona)
2 Sára Pusztai (OH Leuven)
2 Alexia Putellas (Barcelona)
2 Alessia Russo (Arsenal)
2 Cecilia Salvai (Juventus)
2 Caroline Weir (Real Madrid)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Svenja Huth (Wolfsburg)
2 Alexia Putellas (Barcelona)
Maggior numero di gol e assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Alba Redondo (Real Madrid)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
3 Fiamma (Atleti)
3 Clàudia Pina (Barcelona)
3 Caroline Weir (Real Madrid)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale