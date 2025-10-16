Miglior marcatrice di Women's Champions: Alba Redondo

Alba Redondo del Real Madrid è la miglior marcatrice della UEFA Women's Champions League 2025/26 dopo la Giornata 2.

La 29enne ha segnato due volte nella vittoria per 6-2 delle Blancas contro la Roma e ha trovato nuovamente il gol nella vittoriosa trasferta contro il Paris SG, portando il suo bottino a tre reti e distanziando un gruppo di 12 giocatrici a due gol, tra cui Sandy Baltimore, Alexia Putellas e Alessia Russo.

Classifica marcatrici

Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

3 Alba Redondo (Real Madrid)

2 Sandy Baltimore (Chelsea)

2 Esmee Brugts (Barcelona)

2 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

2 Fiamma (Atleti)

2 Janina Minge (Wolfsburg)

2 Ewa Pajor (Barcelona)

2 Clàudia Pina (Barcelona)

2 Sára Pusztai (OH Leuven)

2 Alexia Putellas (Barcelona)

2 Alessia Russo (Arsenal)

2 Cecilia Salvai (Juventus)

2 Caroline Weir (Real Madrid)

Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

3 Linda Caicedo (Real Madrid)

2 Esmee Brugts (Barcelona)

2 Svenja Huth (Wolfsburg)

2 Alexia Putellas (Barcelona)

Maggior numero di gol e assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

4 Esmee Brugts (Barcelona)

4 Alexia Putellas (Barcelona)

4 Alba Redondo (Real Madrid)

3 Linda Caicedo (Real Madrid)

3 Fiamma (Atleti)

3 Clàudia Pina (Barcelona)﻿

3 Caroline Weir (Real Madrid)

