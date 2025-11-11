Miglior marcatrice di Women's Champions: Ada Hegerberg, Alba Redondo, Caroline Weir
martedì 11 novembre 2025
Intro articolo
L’attaccante del Real Madrid Alba Redondo ha portato il suo bottino a tre gol in due partite della fase campionato, distanziando Sandy Baltimore, Alexia Putellas e Alessia Russo.
Contenuti top media
Corpo articolo
La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 è una lotta a tre fra Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Alba Redondo e Caroline Weir (Real Madrid).
Redondo guidava la classifica in vista della terza giornata dopo la doppietta nel 6-2 contro la Roma e un altro gol alla seconda giornata contro il Paris SG.
Martedì, però, la protagonista è stata la sua compagna Caroline Weir, autrice del gol del pareggio in extremis contro il Paris FC. Come Redondo, anche Weir ha segnato una doppietta nella vittoria contro la Roma.
Hegerberg, nel frattempo, è arrivata a 69 gol in Women's Champions League dopo aver segnato una rete nel 3-0 contro il St. Pölten alla seconda giornata e una doppietta nel 3-1 sul Wolfsburg alla terza giornata.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
3 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
3 Alba Redondo (Real Madrid)
3 Caroline Weir (Real Madrid)
2 Sandy Baltimore (Chelsea)
2 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
2 Fiamma (Atleti)
2 Sam Kerr (Chelsea)
2 Catarina Macario (Chelsea)
2 Janina Minge (Wolfsburg)
2 Ewa Pajor (Barcelona)
2 Clàudia Pina (Barcelona)
2 Sára Pusztai (OH Leuven)
2 Alexia Putellas (Barcelona)
2 Alessia Russo (Arsenal)
2 Cecilia Salvai (Juventus)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Svenja Huth (Wolfsburg)
2 Alexia Putellas (Barcelona)
Maggior numero di gol e assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Alba Redondo (Real Madrid)
4 Caroline Weir (Real Madrid)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
3 Fiamma (Atleti)
3 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
3 Clàudia Pina (Barcelona)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale