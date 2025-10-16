Seconda giornata Women's Champions League: perde la Juventus, vittorie per Man Utd, Real Madrid e Arsenal
giovedì 16 ottobre 2025
Nella seconda giornata di Women's Champions League, la Juventus perde nei minuti finali contro il Bayern, vincono invece Manchester United, Real Madrid e Arsenal.
Manchester United e Real Madrid raggiungono Barcelona, OL Lyonnes e Wolfsburg a punteggio pieno dopo due giornate della fase campionato di UEFA Women's Champions League.
Nelle altre partite, le campionesse in carica dell'Arsenal vincono in casa del Benfica, mentre la Juventus perde solo nei minuti finali contro il Bayern München.
UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.
Risultati seconda giornata
Atlético de Madrid - Manchester United 0-1
Bayern München -Juventus 2-1
Paris Saint-Germain -Real Madrid 1-2
Benfica - Arsenal 0-2
Mercoledì
OL Lyonnes - St. Pölten 3-0
Vålerenga - Wolfsburg 1-2
Roma - Barcelona 0-4
Chelsea - Paris FC 4-0
OH Leuven - Twente 2-1
Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.
Atlético de Madrid - Manchester United 0-1
Reduci entrambi dai successi nella gara d'esordio della fase campionato della scorsa settimana, le due squadre si sfidano a viso aperto sin dalle prime battute. Dopo appena un minuto il Man Utd va vicinissimo al gol con Ella Toone. La rete però arriva a metà del primo tempo, quando un cross di Julia Zigiotti Olme viene ribattuto in rete da Fridolina Rolfö. Per la svedese è il suo primo gol con lo United dal suo arrivo dal Barcelona in estate.
Lo United continua ad attaccare, e nel primo tempo va vicino al 2-0 con Melvine Malard. Tuttavia, poco prima dell'intervallo, Dominique Janssen viene espulsa per un fallo su Gio Garbelini dell'Atleti, che lascia il campo in barella. Con la superiorità numerica, l'Atleti aumenta la pressione, ma a 16 minuti dalla fine si ritrova in dieci per il secondo giallo ad Alexia Fernández. Con questa vittoria lo United rimane a punteggio pieno con sei punti.
Player of the Match: Julia Zigiotti Olme (Man Utd)
Statistica: il Man Utd è l'unica squadra a non aver ancora subito gol nella fase campionato.
Bayern München - Juventus 2-1
Il gol di Lea Schüller (entrata a partita in corso) nei minuti di recupero, regala al Bayern i primi tre punti nella fase campionato dopo la sconfitta per 7-1 in casa del Barcelona alla prima giornata. Il Bayern passa in vantaggio all'11' con un potente colpo di testa di Pernille Harder su un cross preciso di Klara Bühl. Le tedesche sfiorano il raddoppio poco dopo, quando Momoko Tanikawa colpisce la traversa su un altro bel traversone di Bühl.
Le ospiti pareggiano dopo appena sei minuti con una fantastica punizione di Eva Schatzer da appena fuori area che non lascia scampo a Maria-Luisa Grohs. Il Bayern nella ripresa va vicinissimo al gol con Georgia Stanway, ma quando la sfida sembrava ormai destinata a un pareggio, Schüller trova la rete che vale i tre punti con un tiro preciso che ruba il tempo al portiere avversario in uscita.
Player of the Match: Pernille Harder (Bayern)
Statistica: Harder ha segnato il suo 42° gol personale nella competizione, raggiungendo Lotta Schelin all'ottavo posto della classifica marcatrici di tutti i tempi della competizione.
Paris Saint-Germain - Real Madrid 1-2
Il Madrid resta a punteggio pieno dopo due partite vincendo in Francia, nonostante l'uscita per infortunio del portiere Merle Frohms, sostituita da Misa Rodríguez. Nonostante un inizio complicato, il Madrid passa in vantaggio poco prima della mezz'ora con una conclusione di Naomie Feller su passaggio di Yasmim.
Nei minuti di recupero del primo tempo, le spagnole si portano sul 2-0 con una ribattuta di Alba Redondo dopo un tiro al volo di Caroline Weir respinto sul palo da Mary Earps. Nella ripresa il PSG gioca meglio e accorcia con un colpo di testa di Rasheedat Ajibade poco prima dell'ora di gioco. Nei minuti finali il Madrid resiste agli assalti del PSG e si porta a casa tre punti importantissimi.
Player of the Match: Naomie Feller (Real Madrid)
Statistica: il Madrid ha battuto il PSG per la prima volta in cinque partite (S3 P1).
Benfica - Arsenal 0-2
L'Arsenal torna a Lisbona, la città dove ha vinto questo trofeo a maggio, nel tentativo di riscattarsi dalla sconfitta della settimana scorsa contro l'OL Lyonnes. Le campionesse in carica dominano il possesso palla, ma si affidano ai guantoni di Daphne van Domselaar per mantenere il risultato in parità nel primo tempo.
Nel secondo tempo, la situazione si sblocca al 57° minuto, quando il cross di Mariona Caldentey viene deviato da Beth Mead finendo per sbattere su Diana Goes che la mette dentro la propria porta. A un minuto dalla fine, Alessia Russo segna la rete della sicurezza su uno schema su punizione di Chloe Kelly.
Player of the Match: Mariona Caldentey (Arsenal)
Statistica: il gol di Russo è stato il quinto nelle ultime quattro presenze nella fase a gironi/campionato.
Classifiche
Calendario della terza giornata
Martedì 11 novembre 2025
Roma - Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes - Wolfsburg (21:00)
Real Madrid - Paris FC (21:00)
St. Pölten - Chelsea (21:00)
Mercoledì 12 novembre 2025
Barcelona - OH Leuven (18:45)
Bayern München - Arsenal (18:45)
Atlético Madrid - Juventus (21:00)
Man Utd - Paris SG (21:00)
Benfica - Twente (21:00)
Orari CET