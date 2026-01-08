UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Le formazioni della fase campionato di Women's Champions League 2025/26

giovedì 8 gennaio 2026

Le formazioni delle squadre in tutte le partite della fase campionato di Women's Champions League 2025/26.

La formazione del Manchester United alla sesta giornata contro la Juventus
La formazione del Manchester United alla sesta giornata contro la Juventus Getty Images

Diamo una mano agli allenatori di Fantasy Football elencando le formazioni ufficiali di ogni squadra nelle partite della fase campionato di UEFA Women's Champions League.

Giornata 1

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica 

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller

Arsenal - OL Lyonnes

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga

Barcelona - Bayern München

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo

Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller

Paris FC - OH Leuven

Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo

OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea 

Twente: Lemey; Vliek, Carleer, Knol, Tuin; Groenewegen, Roord, Van Ginkel; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost

Chelsea: Peng; Carpenter, Bright, Buurman, Baltimore; Hamano, Jean-François, Nüsken; Thompson, Beever-Jones, Reiten

Real Madrid - Roma

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo

Roma: Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim

Manchester United - Vålerenga

Man Utd: Tullis-Joyce; Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg; Toone, Miyawaza, Zigiotti Olme; Park; Terland, Malard

Vålerenga: Enblom; Hørte, Kovacs, Eiríksdóttir; Tennebø, Vickius, Inauen, Heiðarsdóttir; Hegg, Sævik, Tvedten

St. Pölten - Atlético de Madrid

St. Pölten: Schlüter; Križaj, Vračević, Klein, Nagy; Peneau, Laino, Maťavková; Elmore, Brunold, Gutmann

Atleti: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Gio Garbelini, Jensen

Wolfsburg - Paris Saint-Germain

Wolfsburg: Johannes; Wedemeyer, Dijkstra, Küver, Levels; Minge; Huth, Peddemors, Zicai; Popp, Beerensteyn

PSG: Earps; De Almeida, Gaetino, Mbock Bathy; Ajibade, Echegini, Groenen, Karchaoui, Olga Carmona; Leuchter, Kanjinga

Giornata 2

Mercoledì 15 ottobre 2025

OL Lyonnes - St. Pölten 

OL Lyonnes: Micah; Lawrence, Sombath, Junttila Nelhage, Svava; Benyahia, Egurrola, Yohannes; Becho, Hegerberg, Brand

St. Pölten: Schlüter; Gutmann, Nagy, Ebert, Klein, Križaj; Elmore, Peneau, Laino, Brunold; Maťavková

Vålerenga - Wolfsburg 

Vålerenga: Enblom; Hørte, Kovacs, Pettersen; Tennebø, Vickius, Inauen, Heiðarsdóttir; Sesay, Sævik, Tvedten

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Wedemeyer, Dijkstra, Linder, Levels; Minge, Kielland, Zicai; Popp, Beerensteyn

Roma - Barcelona

Roma: Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thøgersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Aleixandri, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Kika Nazareth, Salma Paralluelo

Chelsea - Paris FC

Chelsea: Hampton; Nüsken, Björn, Bright, Baltimore; Kaptein, Walsh, Cuthbert; Rytting Kaneryd, Thompson, Beever-Jones

Paris FC: Chavas; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec, Corboz; Garbino, Mateo, Le Moguedec

OH Leuven - Twente

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Biesmans, Veefkind, Everaerts; Kujpers, Mertens, Pusztai; Papatheodorou, Reynders, Conijnenberg

Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost

Giovedì 16 ottobre 2025

Atlético de Madrid - Manchester United 

Atleti: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Gio Garbelini, Jensen

Man Utd: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone; Malard, Terland, Rolfö

Bayern München - Juventus

Bayern: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Ballisager, Kett; Stanway, Caruso; Tanikawa, Dallmann, Bühl; Harder

Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Lenzini; Bonansea, Wälti, Schatzer, Estela; Tatiana Pinto; Cambiaghi, Vangsgaard

Paris Saint-Germain - Real Madrid

PSG: Earps; De Almeida, Samoura, Mbock Bathy; Ajibade, Echegini, Diakité, Karchaoui, Olga Carmona; Kanjinga, Elimbi Gilbert

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim, Toletti, Angeldahl; Weir, Linda Caicedo, Feller; Alba Redondo

Benfica - Arsenal

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Ucheibe, Bratberg Lund; Carolina Tristão, Beatriz Cameirão, Gasper; Lucia Alves, Diana Silva, Møller

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, Hinds; Little, Mariona, Cooney-Cross; Smith, Russo, Mead

Giornata 3

Martedì 11 novembre 2025

Roma - Vålerenga

Roma: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke, Kühl; Pilgrim, Viens, Haavi

Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; S. Hansen, Brekken, Vickius, Tennebø; Hegg, Sævik, Tvedten

OL Lyonnes - Wolfsburg

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Hegerberg, Brand

Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Peddemors, Minge, Kielland, Zicai; Popp; Beerensteyn

Real Madrid - Paris FC

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Holmgaard; Feller, Angeldahl, Däbritz, Weir; Alba Redondo, Linda Caicedo

Paris: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec, Le Moguedec; Garbino, Azzaro, Mateo

St. Pölten - Chelsea

St. Pölten: Schlüter; Križaj, Nagy, Ebert, Klein, Ollivier; Elmore, Laino, Peneau, Gutmann; Brunold

Chelsea: Peng; Carpenter, Bronze, Girma, Baltimore; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Thompson 

Mercoledì 12 novembre 2025

Barcelona - OH Leuven

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Vicky López, Graham Hansen, Clàudia Pina

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Kuijpers, Biesmans, Bosteels; Reynders, Pusztai, Dekker

Bayern München - Arsenal

Bayern: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Ballisager, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallmann, Damnjanović, Bühl; Schüller

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Pelova, Russo, Mariona; Mead, Blackstenius, Foord

Atlético de Madrid - Juventus

Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Gabriela García, Ana Vitória, Fiamma; Luany, Amaiur Sarriegi, Rosa Otermín

Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stølen Godø, Schatzer, Tatiana Pinto; Bonansea, Cambiaghi, Beccari

Manchester United - Paris Saint-Germain

Man United: Middleton-Patel; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Miyazawa, Awujo, Zigiotti Olme; Park, Malard, Rolfö

PSG: Earps; Isabela Chagas, De Almeida, Mbock Bathy, Olga Carmona; Ebayilin, Groenen, Karchaoui; Ajibade, Leuchter, Echegini

Benfica - Twente

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Ucheibe, Bratberg Lund; Gasper, Beatriz Cameirão; Lucia Alves, Møller, Davidson; Martin-Prieto

Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst, Ravensbergen, Proost

Giornata 4

Mercoledì 19 novembre 2025

Juventus - OL Lyonnes 

Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stølen Godø, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga

Wolfsburg - Manchester United 

Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Huth, Peddemors, Minge, Bussy; Beerensteyn, Popp

Man United: Middleton-Patel; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Awujo, Miyazawa, Zigiotti Olme; Toone, Malard, Rolfö

Arsenal - Real Madrid

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Cooney-Cross, Maanum, Mariona; Kelly, Russo, Smith

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz, Weir; Feller, Linda Caicedo, Athenea

Paris FC - Benfica

Paris: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Korošec, Scott; Mendy, Azzaro, Mateo

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Ucheibe, Diana Gomes, Bratberg Lund; Boeckmann, Beatriz Cameirão; Engesvik, Møller, Lucia Alves; Martin-Prieto

Vålerenga - St. Pölten

Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Hansen, Brekken, Vickius, Tennebø; Hegg, Sævik, Tvedten

St. Pölten: Schlüter; Križaj, Nagy, Ebert, Klein, Gutmann; Maťavková, Laino, Peneau; Elmore, Brunold

Giovedì 20 novembre 2025

Twente - Atlético de Madrid

Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst, Ravensbergen, Proost

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Rosa Otermín; Júlia Bartel, Gabriela García, Fiamma; Luany, Amaiur Sarriegi, Jensen

Chelsea - Barcelona

Chelsea: Peng; Bronze, Björn, Girma, Baltimore; Walsh; Carpenter, Kaptein, Cuthbert, Thompson; Beever-Jones

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

OH Leuven - Roma

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaerts; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai, Conijnenberg, Reynders

Roma: Baldi; Thøgersen, Oladipo, Valdezate, Veje; Dragoni, Greggi, Kühl; Corelli, Viens, Pandini

Paris Saint-Germain - Bayern München

Paris Saint-Germain: Earps; Isabela Chagas, De Almeida, Mbock Bathy, Olga Carmona; Vitória Yaya, Ebayilin, Karchaoui; Ajibade, Leuchter, Echegini

Bayern München: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Eriksson, Kett; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Bühl; Harder

Giornata 5

Martedì 9 dicembre 2025

St. Pölten - Juventus

St. Pölten: Schlüter; Nagy, Križaj, Ebert, Klein, Gutmann; Maťavková, Laino, Peneau, Mattner; Brunold

Juventus: Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Tatiana Pinto, Wälti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard

Arsenal - Twente

Arsenal: Borbe; Hinds, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Cooney-Cross, Pelova, Mariona; Mead, Russo, Smith

Twente: Lemey; Van der Vegt, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost

Paris Saint-Germain - OH Leuven

Paris Saint-Germain: Earps; De Almeida, Samoura, Mbock Bathy, Olga Carmona; Graziani, Vitória Yaya, Ebayilin; Echegini, Leuchter, Karchaoui

OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Janssen; Hermans, Kuijpers, Biesmans; Papatheodorou, Pusztai, Reynders

Real Madrid - Wolfsburg

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Weir, Angeldahl, Däbritz; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo

Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Bussy

Mercoledì 10 dicembre 2025

Barcelona - Benfica 

Barcelona: Cata Coll; Camara, Laia Aleixandri, Mapi León, Brugts; Vicky López, Serrajordi, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Ucheibe, Bratberg Lund; Beatriz Cameirão, Gasper, Letícia Almeida; Lucia Alves, Martin-Prieto, Davidson

Vålerenga - Paris FC

Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Tennebø, Brekken, Vickius, Heiðarsdóttir; Hegg, Sævik, Tvedten

Paris FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Korošec, Picard; Garbino, Azzaro, Mateo

Chelsea - Roma

Chelsea: Peng; Bronze, Bright, Buurman, Charles; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore

Roma: Lukášová, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thøgersen; Pandini, Kühl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim

Atlético de Madrid - Bayern München

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Alexia Fernández, Amaiur Sarriegi, Luany

Bayern München: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Caruso, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović

Manchester United - OL Lyonnes

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Awujo, Miyazawa, Naalsund; Malard, Williams, Rolfö

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Sombath, Engen, Bacha; Heaps, Dumornay, Egurrola; Brand, Hegerberg, Chawinga 

Giornata 6

Mercoledì 17 dicembre 2025

Roma - St. Pölten

Roma: Lukášová; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thøgersen; Dragoni, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Babajide, Viens

St. Pölten: Schlüter; Nagy, Ollivier, Ebert, Klein, Gutmann; Laino, Peneau, Elmore, Maťavková; Brunold

Bayern München - Vålerenga

Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Gilles, Simon; Stanway, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović

Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Hansen, Brekken, Vickius, Heidarsdóttir; Hegg, Sesay, Tvedten

Twente - Real Madrid

Twente: Lemey; Van der Vegt, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Rocío Gálvez, Yasmim; Weir, Däbritz, Angeldahl; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo

Juventus - Manchester United

Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell; Wälti, Tatiana Pinto, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard

Manchester United: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, George, Sandberg; Naalsund, Miyazawa, Park; Malard, Terland, Rolfö

OH Leuven - Arsenal

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Biesmans, Hermans, Pusztai; Janssen, Kuijpers, Reynders

Arsenal: Borbe; Hinds, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Little, Cooney-Cross, Mariona; Mead, Russo, Smith

OL Lyonnes - Atlético de Madrid

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Egurrola; Dumornay, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga

Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Júlia Bartel, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Jensen, Macarena Portales

Paris FC - Barcelona

Paris FC: Chavas; N'Dongala, Ouid Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec; Håheim, Mateo, Garbino; Sangare

Barcelona: Cata Coll; Camara, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Benfica - Paris Saint-Germain

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Bratberg Lund; Gasper, Nycole Raysla, Beatriz Cameirão; Davidson, Martín-Prieto, Lucia Alves

Paris Saint-Germain: Kiedrzynek, De Almeida, Samoura, Gaetino; Graziani, Echegini, Diakité, Ebayilin, Elimbi Gilbert; Kanjinga, Dorsin

Wolfsburg - Chelsea

Wolfsburg: Johannes; Linder, Bergsvand, Küver, Levels; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Bussy

Chelsea: Peng; Bronze, Bright, Girma; Carpenter, Cuthbert, James, Walsh, Baltimore; Kerr, Thompson

