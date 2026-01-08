Le formazioni della fase campionato di Women's Champions League 2025/26
giovedì 8 gennaio 2026
Le formazioni delle squadre in tutte le partite della fase campionato di Women's Champions League 2025/26.
Diamo una mano agli allenatori di Fantasy Football elencando le formazioni ufficiali di ogni squadra nelle partite della fase campionato di UEFA Women's Champions League.
Giornata 1
Martedì 7 ottobre 2025
Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo
Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller
Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo
OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders
Mercoledì 8 ottobre 2025
Twente: Lemey; Vliek, Carleer, Knol, Tuin; Groenewegen, Roord, Van Ginkel; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost
Chelsea: Peng; Carpenter, Bright, Buurman, Baltimore; Hamano, Jean-François, Nüsken; Thompson, Beever-Jones, Reiten
Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo
Roma: Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim
Man Utd: Tullis-Joyce; Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg; Toone, Miyawaza, Zigiotti Olme; Park; Terland, Malard
Vålerenga: Enblom; Hørte, Kovacs, Eiríksdóttir; Tennebø, Vickius, Inauen, Heiðarsdóttir; Hegg, Sævik, Tvedten
St. Pölten - Atlético de Madrid
St. Pölten: Schlüter; Križaj, Vračević, Klein, Nagy; Peneau, Laino, Maťavková; Elmore, Brunold, Gutmann
Atleti: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Gio Garbelini, Jensen
Wolfsburg - Paris Saint-Germain
Wolfsburg: Johannes; Wedemeyer, Dijkstra, Küver, Levels; Minge; Huth, Peddemors, Zicai; Popp, Beerensteyn
PSG: Earps; De Almeida, Gaetino, Mbock Bathy; Ajibade, Echegini, Groenen, Karchaoui, Olga Carmona; Leuchter, Kanjinga
Giornata 2
Mercoledì 15 ottobre 2025
OL Lyonnes: Micah; Lawrence, Sombath, Junttila Nelhage, Svava; Benyahia, Egurrola, Yohannes; Becho, Hegerberg, Brand
St. Pölten: Schlüter; Gutmann, Nagy, Ebert, Klein, Križaj; Elmore, Peneau, Laino, Brunold; Maťavková
Vålerenga: Enblom; Hørte, Kovacs, Pettersen; Tennebø, Vickius, Inauen, Heiðarsdóttir; Sesay, Sævik, Tvedten
Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Wedemeyer, Dijkstra, Linder, Levels; Minge, Kielland, Zicai; Popp, Beerensteyn
Roma: Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thøgersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Aleixandri, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Kika Nazareth, Salma Paralluelo
Chelsea: Hampton; Nüsken, Björn, Bright, Baltimore; Kaptein, Walsh, Cuthbert; Rytting Kaneryd, Thompson, Beever-Jones
Paris FC: Chavas; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec, Corboz; Garbino, Mateo, Le Moguedec
OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Biesmans, Veefkind, Everaerts; Kujpers, Mertens, Pusztai; Papatheodorou, Reynders, Conijnenberg
Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost
Giovedì 16 ottobre 2025
Atlético de Madrid - Manchester United
Atleti: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Gio Garbelini, Jensen
Man Utd: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone; Malard, Terland, Rolfö
Bayern: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Ballisager, Kett; Stanway, Caruso; Tanikawa, Dallmann, Bühl; Harder
Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Lenzini; Bonansea, Wälti, Schatzer, Estela; Tatiana Pinto; Cambiaghi, Vangsgaard
Paris Saint-Germain - Real Madrid
PSG: Earps; De Almeida, Samoura, Mbock Bathy; Ajibade, Echegini, Diakité, Karchaoui, Olga Carmona; Kanjinga, Elimbi Gilbert
Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim, Toletti, Angeldahl; Weir, Linda Caicedo, Feller; Alba Redondo
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Ucheibe, Bratberg Lund; Carolina Tristão, Beatriz Cameirão, Gasper; Lucia Alves, Diana Silva, Møller
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, Hinds; Little, Mariona, Cooney-Cross; Smith, Russo, Mead
Giornata 3
Martedì 11 novembre 2025
Roma: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke, Kühl; Pilgrim, Viens, Haavi
Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; S. Hansen, Brekken, Vickius, Tennebø; Hegg, Sævik, Tvedten
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Hegerberg, Brand
Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Peddemors, Minge, Kielland, Zicai; Popp; Beerensteyn
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Holmgaard; Feller, Angeldahl, Däbritz, Weir; Alba Redondo, Linda Caicedo
Paris: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec, Le Moguedec; Garbino, Azzaro, Mateo
St. Pölten: Schlüter; Križaj, Nagy, Ebert, Klein, Ollivier; Elmore, Laino, Peneau, Gutmann; Brunold
Chelsea: Peng; Carpenter, Bronze, Girma, Baltimore; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Thompson
Mercoledì 12 novembre 2025
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Vicky López, Graham Hansen, Clàudia Pina
OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Kuijpers, Biesmans, Bosteels; Reynders, Pusztai, Dekker
Bayern: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Ballisager, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallmann, Damnjanović, Bühl; Schüller
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Pelova, Russo, Mariona; Mead, Blackstenius, Foord
Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Gabriela García, Ana Vitória, Fiamma; Luany, Amaiur Sarriegi, Rosa Otermín
Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stølen Godø, Schatzer, Tatiana Pinto; Bonansea, Cambiaghi, Beccari
Manchester United - Paris Saint-Germain
Man United: Middleton-Patel; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Miyazawa, Awujo, Zigiotti Olme; Park, Malard, Rolfö
PSG: Earps; Isabela Chagas, De Almeida, Mbock Bathy, Olga Carmona; Ebayilin, Groenen, Karchaoui; Ajibade, Leuchter, Echegini
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Ucheibe, Bratberg Lund; Gasper, Beatriz Cameirão; Lucia Alves, Møller, Davidson; Martin-Prieto
Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst, Ravensbergen, Proost
Giornata 4
Mercoledì 19 novembre 2025
Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stølen Godø, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga
Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Huth, Peddemors, Minge, Bussy; Beerensteyn, Popp
Man United: Middleton-Patel; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Awujo, Miyazawa, Zigiotti Olme; Toone, Malard, Rolfö
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Cooney-Cross, Maanum, Mariona; Kelly, Russo, Smith
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz, Weir; Feller, Linda Caicedo, Athenea
Paris: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Korošec, Scott; Mendy, Azzaro, Mateo
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Ucheibe, Diana Gomes, Bratberg Lund; Boeckmann, Beatriz Cameirão; Engesvik, Møller, Lucia Alves; Martin-Prieto
Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Hansen, Brekken, Vickius, Tennebø; Hegg, Sævik, Tvedten
St. Pölten: Schlüter; Križaj, Nagy, Ebert, Klein, Gutmann; Maťavková, Laino, Peneau; Elmore, Brunold
Giovedì 20 novembre 2025
Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst, Ravensbergen, Proost
Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Rosa Otermín; Júlia Bartel, Gabriela García, Fiamma; Luany, Amaiur Sarriegi, Jensen
Chelsea: Peng; Bronze, Björn, Girma, Baltimore; Walsh; Carpenter, Kaptein, Cuthbert, Thompson; Beever-Jones
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaerts; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai, Conijnenberg, Reynders
Roma: Baldi; Thøgersen, Oladipo, Valdezate, Veje; Dragoni, Greggi, Kühl; Corelli, Viens, Pandini
Paris Saint-Germain - Bayern München
Paris Saint-Germain: Earps; Isabela Chagas, De Almeida, Mbock Bathy, Olga Carmona; Vitória Yaya, Ebayilin, Karchaoui; Ajibade, Leuchter, Echegini
Bayern München: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Eriksson, Kett; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Bühl; Harder
Giornata 5
Martedì 9 dicembre 2025
St. Pölten: Schlüter; Nagy, Križaj, Ebert, Klein, Gutmann; Maťavková, Laino, Peneau, Mattner; Brunold
Juventus: Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Tatiana Pinto, Wälti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard
Arsenal: Borbe; Hinds, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Cooney-Cross, Pelova, Mariona; Mead, Russo, Smith
Twente: Lemey; Van der Vegt, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost
Paris Saint-Germain - OH Leuven
Paris Saint-Germain: Earps; De Almeida, Samoura, Mbock Bathy, Olga Carmona; Graziani, Vitória Yaya, Ebayilin; Echegini, Leuchter, Karchaoui
OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Janssen; Hermans, Kuijpers, Biesmans; Papatheodorou, Pusztai, Reynders
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Weir, Angeldahl, Däbritz; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo
Wolfsburg: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Bussy
Mercoledì 10 dicembre 2025
Barcelona: Cata Coll; Camara, Laia Aleixandri, Mapi León, Brugts; Vicky López, Serrajordi, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Ucheibe, Bratberg Lund; Beatriz Cameirão, Gasper, Letícia Almeida; Lucia Alves, Martin-Prieto, Davidson
Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Tennebø, Brekken, Vickius, Heiðarsdóttir; Hegg, Sævik, Tvedten
Paris FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Korošec, Picard; Garbino, Azzaro, Mateo
Chelsea: Peng; Bronze, Bright, Buurman, Charles; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore
Roma: Lukášová, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thøgersen; Pandini, Kühl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim
Atlético de Madrid - Bayern München
Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Gabriela García, Bøe Risa, Fiamma; Alexia Fernández, Amaiur Sarriegi, Luany
Bayern München: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Caruso, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović
Manchester United - OL Lyonnes
Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Awujo, Miyazawa, Naalsund; Malard, Williams, Rolfö
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Sombath, Engen, Bacha; Heaps, Dumornay, Egurrola; Brand, Hegerberg, Chawinga
Giornata 6
Mercoledì 17 dicembre 2025
Roma: Lukášová; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thøgersen; Dragoni, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Babajide, Viens
St. Pölten: Schlüter; Nagy, Ollivier, Ebert, Klein, Gutmann; Laino, Peneau, Elmore, Maťavková; Brunold
Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Gilles, Simon; Stanway, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović
Vålerenga: Enblom; Eiríksdóttir, Kovacs, Hørte; Hansen, Brekken, Vickius, Heidarsdóttir; Hegg, Sesay, Tvedten
Twente: Lemey; Van der Vegt, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Oude Elberink, Ravensbergen, Proost
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Rocío Gálvez, Yasmim; Weir, Däbritz, Angeldahl; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo
Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell; Wälti, Tatiana Pinto, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard
Manchester United: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, George, Sandberg; Naalsund, Miyazawa, Park; Malard, Terland, Rolfö
OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Biesmans, Hermans, Pusztai; Janssen, Kuijpers, Reynders
Arsenal: Borbe; Hinds, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Little, Cooney-Cross, Mariona; Mead, Russo, Smith
OL Lyonnes - Atlético de Madrid
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Egurrola; Dumornay, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga
Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Júlia Bartel, Bøe Risa, Fiamma; Luany, Jensen, Macarena Portales
Paris FC: Chavas; N'Dongala, Ouid Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korošec; Håheim, Mateo, Garbino; Sangare
Barcelona: Cata Coll; Camara, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Bratberg Lund; Gasper, Nycole Raysla, Beatriz Cameirão; Davidson, Martín-Prieto, Lucia Alves
Paris Saint-Germain: Kiedrzynek, De Almeida, Samoura, Gaetino; Graziani, Echegini, Diakité, Ebayilin, Elimbi Gilbert; Kanjinga, Dorsin
Wolfsburg: Johannes; Linder, Bergsvand, Küver, Levels; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Bussy
Chelsea: Peng; Bronze, Bright, Girma; Carpenter, Cuthbert, James, Walsh, Baltimore; Kerr, Thompson