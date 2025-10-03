Le stelle di Women’s EURO 2025 da tenere d'occhio in Women’s Champions League

Molte delle migliori giocatrici d'Europa che si sono affrontate a Women's EURO 2025, si ritroveranno di nuovo una di fronte all'altra nella nuova fase campionato di Women's Champions League.

Tra di loro ci sono cinque giocatrici che hanno raggiunto (almeno) le semifinali in Svizzera e che sperano di poter sollevare il più importante trofeo calcistico per club a maggio.

Chloe Kelly, attaccante Arsenal e Inghilterra

Women's EURO 2025: Chloe Kelly

Dopo aver vinto a maggio la Women's Champions League con l'Arsenal, in estate Chloe Kelly ha vinto il suo secondo Women's EURO risultando decisiva in molte partite delle Leonesse entrando dalla panchina

I cross e i rigori della ventisettenne sono stati decisivi nel cammino trionfale dell'Inghilterra. In particolare ha trasformato l'ultimo rigore che ha regalato la coppa all'Inghilterra, ha servito svariati assist per gol decisivi, mentre in semifinale ha ribattuto in rete il rigore sbagliato da una compagna nei supplementari, qualificando le Leonesse alla seconda finale consecutiva.

Dopo essere passata a titolo definitivo all'Arsenal al termine del prestito, Kelly dovrà provare a fare la differenza per le campionesse in carica che affronteranno nella fase campionato delle squadre che avevano già battuto nella passata fase a eliminazione diretta: l'OL Lyonnes e il Real Madrid.

Jule Brand, centrocampista OL Lyonnes e Germania

Candidata a Gol del Turno: Jule Brand

Jule Brand è un volto nuovo delle otto volte vincitrici della Women’s Champions League (record) dell'OL Lyonnes, dopo il trasferimento dal Wolfsburg in estate. L'esterna 22enne ha giocato un grande Women’s EURO 2025 con la Germania, segnando due gol e facendo due assist nel cammino delle tedesche sino alle semifinali. La sua spettacolare rete dalla distanza contro la Polonia nella fase a gironi, gli è valso il secondo posto nelle votazioni del Gol del Torneo.

Brand e il neo acquisto Marie-Antoinette Katoto miglioreranno ulteriormente il già temibilissimo attacco dell'OL Lyonnes, con la speranza di scrivere un altro capitolo memorabile della prestigiosa storia del club francese in Women’s Champions League.

Aitana Bonmatí, centrocampista Barcelona e Spagna

Giocatrice del Torneo: Aitana Bonmatí

La partecipazione di Aitana Bonmatí a Women’s EURO 2025 per un momento è sembrata in dubbio quando la centrocampista è stata ricoverata per una meningite virale pochi giorni prima dell'inizio del torneo. La calciatrice del Barcelona però non solo ha battuto la malattia, ma si è anche aggiudicata il premio di Giocatrice del Torneo dopo aver aiutato la Spagna a qualificarsi alla sua prima finale in assoluto di Women’s EURO, il tutto prima di vincere il terzo Pallone d'Oro femminile consecutivo a settembre.

Cristiana Girelli, attaccante Juventus e Italia

L'attaccante della Juventus, Cristiana Girelli, ha segnato tre gol con l'Italia che ha raggiunto la sua prima semifinale di Women's EURO UEFA via Getty Images

Il cammino dell'Italia sino alle semifinali di Women’s EURO è stato una delle storie più entusiasmanti del torneo, con la capitana Cristiana Girelli protagonista assoluta. La 35enne ha segnato tre gol, tra cui la fantastica doppietta nel 2-1 dei quarti di finale contro la Norvegia, e un gran gol dalla distanza contro il Portogallo nella fase a gironi, votato tra l'altro dai tifosi come Gol del Torneo.

Nella passata stagione, la Juventus di Girelli non è riuscita a superare la fase a gironi di Women's Champions League per via dell'agguerrita concorrenza delle future campionesse dell'Arsenal e del Bayern München. Tuttavia le campionesse d'Italia sperano di emulare la loro corsa verso i quarti di finale nel 2021/22 con il nuovo format della fase campionato, ma prima ci sono le sfide contro Benfica e Bayern.

Hannah Hampton, portiere Chelsea e Inghilterra

Hannah Hampton ha parato due rigori in finale di Women's EURO 2025 AFP via Getty Images

Con la vittoria del Treofeo Yashin femminile (prima assegnazione in assoluto) nella recente cerimonia del Pallone d'Oro, si è concluso un anno sportivo memorabile per la calciatrice dell'Inghilterra. La portiera del Chelsea è stata scelta come Player of the Match della finale di Women’s EURO contro la Spagna, grazie alle sue parate ai calci di rigore che hanno regalato il secondo trofeo europeo all'Inghilterra.

L'estremo difensore inglese ha anche contribuito alla corsa del Chelsea verso le semifinali della Women's Champions League della scorsa stagione e alla vittoria delle tre competizioni nazionali nel 2024/25, ma in questa stagione le Blues punteranno indubbiamente al trionfo nel massimo palcoscenico europeo dopo esserci andate vicine senza vincerlo.

