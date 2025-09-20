UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Women's Champions League 2025/26: il calendario della fase campionato

sabato 20 settembre 2025

Tutte le partite della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26.

Il trofeo della UEFA Women's Champions League UEFA via Getty Images

La fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26 ha inizio il 7 ottobre e terminerà con la finale di Oslo a maggio 2026, con le migliori squadre d'Europa che si sfideranno nel nuovo nuovo format della competizione.

Come funziona il nuovo format?

*Fischio d'inizio alle ore 21:00 CET se non specificato diversamente; tutti gli orari CET

Giornata 1

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica (18:45)
Arsenal - OL Lyonnes
Barcelona - Bayern München
Paris FC - OH Leuven

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea (18:45)
Real Madrid - Roma (18:45)
Man Utd - Vålerenga
St. Pölten - Atlético de Madrid
Wolfsburg - Paris SG

L'Arsenal ha vinto la competizione nel 2024/25UEFA via Getty Images

Giornata 2

Mercoledì 15 ottobre 2025

OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
Roma - Barcelona
Chelsea - Paris FC
OH Leuven - Twente

Giovedì 16 ottobre 2025

Atlético de Madrid - Man Utd (18:45)
Bayern München - Juventus
Paris SG - Real Madrid
Benfica - Arsenal

Le partite squadra per squadra

Giornata 3

Martedì 11 novembre 2025

Roma - Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes - Wolfsburg
Real Madrid - Paris FC
St. Pölten - Chelsea

Mercoledì 12 novembre 2025

Barcelona - OH Leuven (18:45)
Bayern München - Arsenal (18:45)
Atlético de Madrid - Juventus
Man Utd - Paris SG
Benfica - Twente

OH Leuven sono al debutto in Women's Champions LeaguePhoto by JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Giornata 4

Mercoledì 19 novembre 2025

Juventus - OL Lyonnes (18:45)
Wolfsburg - Man Utd (18:45)
Arsenal - Real Madrid
Paris FC - Benfica
Vålerenga - St. Pölten

Giovedì 20 novembre 2025

Twente - Atlético de Madrid (18:45)
Chelsea - Barcelona
OH Leuven - Roma
Paris SG - Bayern München

Giornata 5

Martedì 9 dicembre 2025

St. Pölten - Juventus (18:45)
Arsenal - Twente
Paris SG - OH Leuven
Real Madrid - Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre 2025

Barcelona - Benfica (18:45)
Vålerenga - Paris FC (18:45)
Chelsea - Roma
Atlético de Madrid - Bayern München
Man Utd - OL Lyonnes

Le tre volte vincitrici del Barcelona sono state sconfitte in finale la scorsa stagionePhoto by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Giornata 6

Mercoledì 17 dicembre 2025

Roma - St. Pölten
Bayern München - Vålerenga
Twente - Real Madrid
Juventus - Man Utd
OH Leuven - Arsenal
OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Paris FC - Barcelona
Benfica - Paris SG
Wolfsburg - Chelsea

Conosciamo le squadre della fase campionato
