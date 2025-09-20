Women's Champions League 2025/26: il calendario della fase campionato
sabato 20 settembre 2025
Tutte le partite della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26.
La fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26 ha inizio il 7 ottobre e terminerà con la finale di Oslo a maggio 2026, con le migliori squadre d'Europa che si sfideranno nel nuovo nuovo format della competizione.
*Fischio d'inizio alle ore 21:00 CET se non specificato diversamente; tutti gli orari CET
Giornata 1
Martedì 7 ottobre 2025
Juventus - Benfica (18:45)
Arsenal - OL Lyonnes
Barcelona - Bayern München
Paris FC - OH Leuven
Mercoledì 8 ottobre 2025
Twente - Chelsea (18:45)
Real Madrid - Roma (18:45)
Man Utd - Vålerenga
St. Pölten - Atlético de Madrid
Wolfsburg - Paris SG
Giornata 2
Mercoledì 15 ottobre 2025
OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
Roma - Barcelona
Chelsea - Paris FC
OH Leuven - Twente
Giovedì 16 ottobre 2025
Atlético de Madrid - Man Utd (18:45)
Bayern München - Juventus
Paris SG - Real Madrid
Benfica - Arsenal
Giornata 3
Martedì 11 novembre 2025
Roma - Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes - Wolfsburg
Real Madrid - Paris FC
St. Pölten - Chelsea
Mercoledì 12 novembre 2025
Barcelona - OH Leuven (18:45)
Bayern München - Arsenal (18:45)
Atlético de Madrid - Juventus
Man Utd - Paris SG
Benfica - Twente
Giornata 4
Mercoledì 19 novembre 2025
Juventus - OL Lyonnes (18:45)
Wolfsburg - Man Utd (18:45)
Arsenal - Real Madrid
Paris FC - Benfica
Vålerenga - St. Pölten
Giovedì 20 novembre 2025
Twente - Atlético de Madrid (18:45)
Chelsea - Barcelona
OH Leuven - Roma
Paris SG - Bayern München
Giornata 5
Martedì 9 dicembre 2025
St. Pölten - Juventus (18:45)
Arsenal - Twente
Paris SG - OH Leuven
Real Madrid - Wolfsburg
Mercoledì 10 dicembre 2025
Barcelona - Benfica (18:45)
Vålerenga - Paris FC (18:45)
Chelsea - Roma
Atlético de Madrid - Bayern München
Man Utd - OL Lyonnes
Giornata 6
Mercoledì 17 dicembre 2025
Roma - St. Pölten
Bayern München - Vålerenga
Twente - Real Madrid
Juventus - Man Utd
OH Leuven - Arsenal
OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Paris FC - Barcelona
Benfica - Paris SG
Wolfsburg - Chelsea