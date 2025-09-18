Terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League: passano Roma, Man United, Atlético de Madrid

Col terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si sono decise le ultime nove qualificate alla ﻿nuova fase campionato a 18 squadre della UEFA Women's Champions League, che verrà sorteggiata venerdì 19 settembre alle ore 12:00 CET.

L'Atlético de Madrid ha vinto ai tempi supplementari contro l'Häcken, mentre la Roma e il Manchester United hanno ribaltato i deficit dell'andata qualificandosi. Real Madrid, St. Pölten, Twente e Vålerenga, che come la Roma hanno partecipato alla fase a gironi della scorsa stagione, si sono qualificati, mentre il Paris FC ha superato le qualificazioni per la seconda volta in tre anni e l'OH Leuven prosegue la sua stagione d'esordio in Europa.

Le nove squadre sconfitte accederanno alla nuova UEFA Women's Europa Cup dal secondo turno di qualificazione.

Le squadre della fase campionato Fascia 1 Arsenal (ENG, holders)

Barcelona (ESP)

OL Lyonnes (FRA)

Chelsea (ENG)

Bayern München (GER)

Wolfsburg (GER) Fascia 2 Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Roma (ITA)

St. Polten (AUT) Fascia 3 Twente (NED)

Vålerenga (NOR)

Paris FC (FRA)

Manchester United (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

OH Leuven (BEL)

Partite del terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Ferencváros - Vålerenga 1-2 (tot.: 1-5)

Sporting CP - Roma 0-2 (tot.: 2-3)

Manchester United - Brann 3-0 (tot.: 3-1)

Twente - GKS Katowice 4-1 (tot.: 8-1)

Fortuna Hjørring - St. Pölten 1-2 (tot.: 2-5)

Austria Wien - Paris FC 0-2 (tot.: 0-2)

Atlético de Madrid - Häcken 2-1 (tot.: 3-2)

OH Leuven - Vorskla Poltava 0-0 (tot.: 2-0)

Real Madrid - Eintracht Frankfurt 3-0 (tot.: 5-1)



La Roma si è qualificata in rimonta in casa dello Sporting CP Getty Images

GKS Katowice - Twente 0-4

Häcken - Atlético Madrid 1-1

Paris FC - Austria Wien 0-0

Brann - Manchester United 1-0

Vålerenga - Ferencváros 3-0

Eintracht Frankfurt - Real Madrid 1-2

St. Pölten - Fortuna 3-1

Vorskla Poltava - OH Leuven 0-2

Roma - Sporting CP 1-2

Guida alle squadre

Il Frankfurt ha vinto quattro volte la massima competizione UEFA femminile per club quando si chiamava FFC Frankfurt.

Il Fortuna è arrivato secondo nel 2002/03, mentre il Paris FC ha raggiunto la semifinale nel 2012/13 con il nome di Juvisy.

Il Real Madrid ha raggiunto i quarti di finale la scorsa stagione. Anche Atlético, Brann, Häcken e Roma hanno già raggiunto i quarti.

Il Real Madrid ha partecipato all'ultima fase a gironi del 2024/25 insieme a Roma, St. Pölten, Twente e Vålerenga. La stagione precedente vi hanno partecipato Brann, Francoforte e Paris FC.

OH Leuven, Ferencváros e Katowice sperano di essere le prime squadre delle rispettive nazioni a raggiungere la fase a gironi/campionato dopo il 2021/22.

L'OHL è alla sua prima stagione europea.

Austria Wien, Katowice e Manchester United non avevano mai superato una fase di una competizione femminile UEFA prima del secondo turno di qualificazione di questa stagione.

Squadre e percorsi Il terzo turno di qualificazione è diviso in due percorsi: il percorso Campioni (per le vincitrici del campionato) e il percorso Piazzate. Sono previsti quattro incontri nel percorso Campioni e cinque nel percorso Piazzate. Percorso Campioni Vålerenga Fotball (NOR) - Ferencvárosi TC (HUN)

FC Vorskla Poltava (UKR) - OH Leuven (BEL)

SKN St. Pölten (AUT) - Fortuna Hjørring (DEN)

GKS Katowice (POL) - FC Twente (NED) Percorso Piazzate BK Häcken FF (SWE) - Club Atlético Madrid (ESP)

Paris FC (FRA) - FK Austria Wien (AUT)

SK Brann (NOR) - Manchester United Women (ENG)

Eintracht Frankfurt (GER) - Real Madrid CF (ESP)

AS Roma (ITA) - Sporting Clube de Portogallo (POR)

Date della UEFA Women's Champions League 2025/26

Fase campionato

Sorteggio: 19 settembre, Nyon

Prima giornata: 7/8 ottobre

Seconda giornata: 15/16 ottobre

Terza giornata: 11/12 novembre

Quarta giornata: 19/20 novembre

Quinta giornata: 9/10 dicembre

Sesta giornata: 17 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Quarti di finale

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Semifinali

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 25/26 aprile

Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)

22, 23 o 24 maggio (da stabilire)