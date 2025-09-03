Il terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia l'11 settembre

Il terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si giocherà l'11 e il 18 settembre e assegnerà gli ultimi nove posti nella nuova fase campionato a 18 squadre.

Nove squadre accedono direttamente alla fase campionato, mentre gli altri nove posti vengono occupati dalle vincitrici del terzo turno di qualificazione. Le nove squadre sconfitte accederanno alla nuova UEFA Women's Europa Cup dal secondo turno di qualificazione.

Orari

GKS Katowice - Twente (18:00)

Häcken - Atlético Madrid (19:00)

Paris FC - Austria Wien (19:00)

Brann - Manchester United (19:00)

Vålerenga - Ferencváros (19:00)

Eintracht Frankfurt - Real Madrid (19:00)

St. Pölten - Fortuna (19:30)

Vorskla Poltava - OH Leuven (19:30)

Roma - Sporting CP (20:30)

Ferencváros - Vålerenga (16:00)

Sporting CP - Roma (17:30)

Fortuna Hjørring - St. Pölten (18:00)

Twente - GKS Katowice (19:00)

Atlético Madrid - Häcken (19:00)

Austria Wien - Paris FC (19:45)

Manchester United - Brann (20:00)

Real Madrid - Eintracht Frankfurt (20:00)

OH Leuven - Vorskla Poltava (20:00)



Squadre e percorsi

Il terzo turno di qualificazione è diviso in due percorsi: il percorso Campioni (per le vincitrici del campionato) e il percorso Piazzate. Sono previsti quattro incontri nel percorso Campioni e cinque nel percorso Piazzate.

Percorso Campioni

Vålerenga Fotball (NOR) - Ferencvárosi TC (HUN)

FC Vorskla Poltava (UKR) - OH Leuven (BEL)

SKN St. Pölten (AUT) - Fortuna Hjørring (DEN)

GKS Katowice (POL) - FC Twente (NED)

Percorso Piazzate

BK Häcken FF (SWE) - Club Atlético Madrid (ESP)

Paris FC (FRA) - FK Austria Wien (AUT)

SK Brann (NOR) - Manchester United Women (ENG)

Eintracht Frankfurt (GER) - Real Madrid CF (ESP)

AS Roma (ITA) - Sporting Clube de Portogallo (POR)