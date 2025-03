Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League si concluderanno mercoledì e giovedì. Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle quattro sfide nel cammino verso la finale di Lisbona.

Il Lyon ha superato i quarti di finale 13 volte su 15 e, grazie alle reti di Tabitha Chawinga e Melchie Dumornay all'andata, è in pole position per raggiungere la 14ª semifinale (nessun altro club ne ha raggiunte più di otto).

Per il Bayern, che aveva vinto tutte le partite disputate nel 2025 prima dell'andata, il momento clou è stato senza dubbio poco prima dell'intervallo, quando il rigore di Lindsey Heaps è stato parato da Maria Luisa Grohs, alla sua prima apparizione in porta dopo la diagnosi di un tumore maligno a novembre.

Pernille Harder, miglior marcatrice del torneo con sei gol, è stata la più pericolosa del Bayern e al ritorno la squadra si affiderà a lei per ribaltare lo svantaggio.

Nell'unico precedente ai quarti di finale, ovvero nel 2021/22, il Madrid ha perso in casa e in trasferta contro il Barcelona. Tuttavia adesso la musica sembra essere cambiata, col Real che ha vinto l'andata per 2-0 contro l'Arsenal grazie ai gol di Linda Caicedo e Athenea del Castillo. Le Gunners, come il Lyon, sono a questa fase per la sedicesima volta in assoluto.

L'Arsenal, ora ha un compito importante se vuole raggiungere per l'ottava volta le semifinali. L'ultima volta che le Gunners sono arrivate ai quarti, hanno perso l'andata in trasferta per 1-0 (contro il Bayern), ma vinto 2-0 il ritorno in casa. L'Arsenal è anche l'unica squadra ad aver superato i quarti di finale di una competizione UEFA femminile dopo aver perso l'andata con più di un gol di scarto: contro il Torres Terra Sarda nel 2004/05.

Avendo vinto il girone nonostante la sconfitta per 5-2 in casa del Bayern alla prima giornata, le Gunners non sono un avversario da sottovalutare.

Il Barcelona ha calato il poker all'andata in casa del Wolfsburg ma al ritorno dovrà fare attenzione alla voglia di rivalsa delle avversarie.

Il Barcelona punta al record di sette semifinali consecutive (nemmeno il Lyon ne ha mai raggiunte più di sei in altrettante stagioni) e vuole vincere tre titoli consecutivi (cosa che solo l'OL ha fatto in precedenza).

Il Wolfsburg spera in una rimonta che sia all'altezza di quella subita per mano del Barcelona nella finale di Eindhoven del 2023 (quando la squadra tedesca conduceva per 2-0 all'intervallo ma alla fine perse per 3-2).

Proprio come i rivali londinesi dell'Arsenal, il Chelsea deve ribaltare il 2-0 dell'andata in casa contro il Manchester City arrivato grazie alla doppietta di Vivianne Miedema ponendo fine all'imbattibilità di 28 partite di Sonia Bompastor come allenatrice dei Blues. Per il City è stato il secondo incontro sotto la guida dell'allenatore ad interim Nick Cushing, tornato all'inizio del mese a Manchester dopo aver guidato il club dal 2013 al 2020, portandoli a entrambe le precedenti semifinali di Champions League nel 2016/17 e 2017/18.

Il ritorno di Cushing in panchina è avvenuto quattro giorni prima, quando il City ha perso 2-1 contro il Chelsea nella finale di Coppa di Lega inglese, e le squadre si incontrano di nuovo nella Super League femminile domenica prima della rivincita europea. La vittoria del City è stata ancora più impressionante dato le assenze delle infortunate Khadija Shaw, Aoba Fujino, Lauren Hemp e Alex Greenwood.

Il Chelsea (che ha superato tutti e cinque i precedenti quarti di finale di Women's Champions League) si aggrapperà ai risultati della fase a gironi, quando il City ha iniziato con una vittoria sul Barcelona per 2-0, ma poi alla sesta giornata ha perso in trasferta per 3-0 chiudendo al secondo posto per gli scontri diretti.

