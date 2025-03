Real Madrid - Arsenal 2-0: Caicedo e Athenea per il successo del Real

Il Real Madrid sogna di raggiungere la sua storica prima semifinale di UEFA Women's Champions League grazie al doppio vantaggio conquistato nella gara di andata contro l'Arsenal.

Linda Caicedo ha portato in vantaggio la squadra di casa a metà del primo tempo e, nonostante la forte pressione dell'Arsenal, il Madrid ha raddoppiato il vantaggio nel finale, grazie alla subentrata Athenea del Castillo.

I momenti chiave 19': parata di Misa su Blackstenius

22': Linda Caicedo porta in vantaggio il Real

82': Athenea trova il gol del 2-0

La partita in breve: il Madrid sogna la semifinale

Sotto la pioggia, l'Arsenal ha creato la prima grande occasione al 19', quando Alessia Russo ha servito Stina Blackstenius in profondità, ma il suo tentativo è stato neutralizzato da Rodríguez. Un intervento decisivo, reso ancora più prezioso appena tre minuti dopo: Signe Bruun ha trovato l'inserimento di Linda Caicedo, che ha battuto Manuela Zinsberger con freddezza.

Il Madrid ha intensificato la pressione alla ricerca del raddoppio, ma un intervento provvidenziale di Katie McCabe ha impedito a Filippa Angeldahl di calciare. Sul fronte opposto, Beth Mead ha sfiorato il gol con un tiro da lontano nei minuti di recupero del primo tempo.

La partita minuto per minuto: Madrid - Arsenal 2-0

L'Arsenal ha rinnovato il proprio attacco a metà ripresa, inserendo Chloe Kelly e Caitlin Foord, ma all'inizio del secondo tempo Linda Caicedo è stata nuovamente trovata in profondità ed è stata fermata solo dall'intervento decisivo di Emily Fox. Poco dopo l'ora di gioco, Melanie Leupolz del Madrid è uscita per infortunio, aprendo così le porte al debutto in Champions League della sedicenne Irune Dorado.

María Méndez ha negato a Kelly la possibilità di concludere su un assist di Russo, mentre dall'altra parte del campo l'ex centrocampista dell'Arsenal, Caroline Weir, ha impegnato Zinsberger con un tiro dalla distanza. L'Arsenal ha intensificato la pressione nel finale, ma a otto minuti dal termine la subentrata Athenea del Castillo ha lasciato partire un destro preciso da fuori area, battendo Zinsberger e chiudendo la gara.

Visa Player of the Match: Linda Caicedo (Real Madrid)

"Segnando il primo gol e dimostrandosi una minaccia costante grazie alla sua velocità e alle sue abilità individuali, ha contribuito in modo determinante alla vittoria del Real Madrid".

Osservatori tecnici UEFA

Athenea del Castillo dopo la rete del raddoppio AFP via Getty Images

Formazioni

Real Madrid: Misa; Sheila García, Lakrar, María Méndez, Olga Carmona; Toletti, Leopolz (Irune Dorado 63'), Angeldahl; Caciedo (Athenea 74'), Weir (Antônia 87'); Bruun (Feller 74')

Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Cooney-Cross (Wälti 69'); Mead (Kelly 46'), Russo (Hurtig 84'), Mariona Caldentey (Maanum 84'); Blackstenius (Foord 46')