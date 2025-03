Bayern München - Lyon 0-2: tutto sotto controllo per l'OL

Il Lyon vince 2-0 in casa del Bayern München e mette più di un piede in semifinale di UEFA Women's Champions League. Per la squadra francese sarebbe la 14a qualificazione in 16 tentativi.

Tabitha Chawinga apre le marcature e, nonostante un rigore di Lindsey Heaps parato dalla rientrante Maria Luisa Grohs, Melchie Dumornay raddoppia nel secondo tempo per le otto volte campionesse.

I momenti chiave 35': Chawinga apre le marcature per il Lyon

45+5': Grohs para il rigore di Heaps

65': Dumornay firma il 2-0

La partita in breve: il Lyon fa prevalere la sua classe

Il Bayern parte bene e Lea Schüller conclude subito sull'esterno della rete, poi il Lione si assesta e sfiora il gol con Melchie Dumornay a metà del primo tempo. Il risultato si sblocca al 35': Tabitha Chawinga raccoglie un passaggio filtrante sulla sinistra, si accentra, avanza e batte Grohs, mettendo a segno il suo primo gol europeo con l'OL.

Poco prima dell'intervallo, Sarah Zadrazil atterra Ellie Carpenter in area e l'arbitro assegna un rigore, ma Grohs neutralizza il tiro di Lindsey Heaps. A inizio ripresa, Pernille Harder serve Klara Bühl, che conclude a lato.

Dopo una mischia in area, Magdalena Eriksson tenta la sforbiciata, ma Christiane Endler è attenta. Sull'altro fronte, Grohs interviene di piede su un tiro di Kadidiatou Diani; subito dopo Heaps spara dritto fra le braccia del portiere del Bayern.

Il 2-0 arriva al 65', quando Heaps serve Dumornay che non sbaglia. Il Bayern continua a cercare la via del gol e ci prova con Pernille Harder, ma Wendie Renard ferma abilmente la sua conclusione.

Visa Player of the Match: Melchie Dumornay (Lyon)

Melchie Dumornay con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

"Ha giocato una partita eccezionale ed è stata molto versatile. Le avversarie hanno sempre avuto difficoltà a starle dietro, lei si è mossa con la sua consueta velocità e ha segnato con una conclusione implacabile".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Grohs; Gwinn, Sembrant (Alara Şehitler 90'), Eriksson, Hansen (Simon 72'); Zadrazil, Caruso (Lohmann 72'); Dallmann (Damnjanović 63'), Harder, Bühl; Schüller (Tanikawa 72')

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Marozsán (Hegerberg 71'), Heaps, Egurrola; Diani (Le Sommer 88'), Dumornay, Chawinga (Majri 71')