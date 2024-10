Seconda giornata Women's Champions League: goleada Roma, vincono anche Lyon e Chelsea

Nella seconda giornata di UEFA Women's Champions League, la Roma vince 6-0 in Turchia e il Lyon si impone 2-0 sul Wolfsburg, restando entrambe a punteggio pieno nel Gruppo A, mentre nel Gruppo B vincono Chelsea (seconda vittoria consecutiva) e Real.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Gruppo A

Wolfsburg - Lyon 0-2

Nel nono incontro tra queste due big della competizione, a vincere è il Lyon, come in tre delle quattro finali contro il Wolfsburg. Alex Popp in questa gara diventa la seconda calciatrice a raggiungere le 100 presenze nella competizione, ma è la primatista del torneo, Wendie Renard, a portare il Lyon in vantaggio dopo soli otto minuti.

Le ospiti raddoppiano al 53' con un calcio di rigore trasformato da Lindsey Horan, e il Lyon vola a sei punti. Il Wolfsburg subisce la seconda sconfitta consecutiva del girone.

Galatasaray - Roma 1-6

La Roma batte senza difficoltà il Galatasaray e rimane a punteggio pieno dopo due giornate.

Le giallorosse passano in vantaggio dopo sette minuti con un colpo di testa di Hawa Cissoko, all'esordio in Europa, e raddoppiano al 24' con Valentina Giacinti. Nei minuti di recupero del primo tempo, Gamze Yaman para un rigore a Manuela Giugliano, ma nella ripresa le ospiti dilagano con le reti di Emilie Haavi (54'), Giugliano (59'), Marta Pandini (84') e Alice Corelli (87'). Le padrone di casa segnano il gol della bandiera al 76' con Andrea Stašková, miglior marcatrice delle qualificazioni con quattro gol.

13 novembre: Galatasaray - Wolfsburg, Roma - Lyon

Gruppo B

Twente - Chelsea 1-3

Il Chelsea si porta a tre punti di vantaggio dal secondo posto battendo nello scontro diretto nei Paesi Bassi il Twente, vincitrice alla prima giornata. Le Blues passano in vantaggio al 7' con un tiro dalla distanza di Aggie Beever-Jones, e raddoppiano con al 18' con Maika Hamano.

Verso l'ora di gioco le ospiti vanno sul 3-0 con un rigore di Guro Reiten, pochi minuti prima del gol della bandiera di Nikée van Dijk.

Real Madrid - Celtic 4-0

Un gol nei minuti iniziali di Caroline Weir e un tris di reti nella ripresa, regalano i tre punti al Madrid. La scozzese porta in vantaggio la squadra di casa al 7' con una conclusione che finisce all'incrocio dei pali, poi le due squadre si sfidano a viso aperto senza però trovare il gol.

Nella ripresa il Madrid gioca meglio ma trova il raddoppio solo al 72' con Signe Bruun (entrata a partita in corso). All'80', Caroline Møller porta le Merengues sul 3-0 con un pallonetto dalla distanza, prima del rigore di Linda Caicedo che chiude definitivamente i conti.

13 novembre: Real Madrid - Twente, Celtic - Chelsea

