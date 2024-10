Riepilogo seconda giornata Women's Champions League: Juve KO, vincono City, Barcellona e Arsenal

Il Manchester City mantiene i nervi saldi e vince nel finale, mentre il Bayern München batte la Juventus andando nuovamente a segno con Pernille Harder. Si sbloccano anche Barcellona e Arsenal dopo le sconfitte nella prima gara.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della seconda giornata.

Gruppo C

Juventus - Bayern München 0-2

Dopo i rispettivi successi alla prima giornata, è il Bayern a imporsi contro la Juventus. Le bavaresi si portano in vantaggio al 17' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Giulia Gwinn trova Linda Dallmann che devia la sfera in rete. La Juventus reagisce bene e crea due grandi occasioni, ma la conclusione di Emma Kullberg si stampa sulla traversa e il tiro di Amalie Vangsgaard sfila di poco a lato.

Mentre le bianconere non trovano il pareggio, Pernille Harder firma il raddoppio, regalando la vittoria alla squadra ospite. Al 39° centro in UEFA Women's Champions League dopo la tripletta contro l'Arsenal della scorsa settimana, Harder è a pari merito con Hanna Ljungberg, decima marcatrice di sempre della competizione.

Highlights: Juventus - Bayern München 0-2

Arsenal 4-1 Vålerenga

Since Harder

Arsenal - Vålerenga 4-1

Dopo la sconfitta per 5-2 della scorsa settimana con tripletta di Harder, l'Arsenal aveva perso anche contro il Chelsea in campionato e il tecnico Jonas Eidevall si era dimesso. Ma già al secondo minuto sotto la guida di Renée Slegers, le Gunners passano in vantaggio con una conclusione da due passi di Emily Fox, mentre Caitlin Foord raddoppia poco prima della mezz'ora.

Il gol di Olaug Tvedten a 10' dall'intervallo mette alla prova la tenuta nervosa delle londinesi, che però si tranquillizzano nel finale andando a segno con Mariona Caldentey e Alessia Russo.

12 novembre: Juventus - Arsenal, Bayern München - Vålerenga

Gruppo D

St. Pölten - Man City 2-3

Il City, in formazione ampiamente rimaneggiata, conquista la seconda vittoria dopo quella contro il Barcellona alla prima giornata. La squadra di Manchester si porta in vantaggio al 5' grazie al potente tiro dalla distanza di Alanna Kennedy.

Tuttavia, i gol di Melanie Brunnthaler e Kamila Dubcová ribaltano la situazione, portando le campionesse austriache in vantaggio al Viola Park di Vienna. Fujino riporta la sfida in parità finalizzando il cross di Chloe Kelly. A 10 minuti dalla fine, la subentrata Lauren Hemp batte un calcio d'angolo perfetto per il colpo di testa vincente di Mary Fowler.

Highlights: St. Pölten - Man City 2-3

Barcelona - Hammarby 9-0

Il Barcellona risponde alla sconfitta in casa del Manchester City con una vittoria travolgente contro l'Hammarby, che aveva battuto il St. Pölten all'esordio nel girone. Il gol di Caroline Graham Hansen spiana la strada al Barça, che si porta velocemente sul 3-0 con Clàudia Pina e Alexia Putellas.

Nella ripresa, Graham Hansen e Pina segnano ancora e vengono raggiunte sul tabellino delle marcatrici da Mapi León, Ewa Pajor, Esmee Brugts e Fridolina Rolfö (rig.).

12 novembre: Barcelona - St. Pölten, Man City - Hammarby