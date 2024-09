Secondo turno Women's Champions League: Juventus, Roma, Arsenal, Celtic, Galatasaray, Wolfsburg alla fase a gironi

Nelle sfide del turno 2 di UEFA Women's Champions League di giovedì, la Juventus elimina il Paris Saint-Germain e vola alla fase a gironi insieme a Roma, Arsenal, St. Pölten e Twente.

La Juventus ha eliminato il Paris Saint-Germain, mentre l'Arsenal ha ribaltato il risultato dell'andata, il Real Madrid ha vinto nonostante la paura iniziale, la Roma e il St. Pölten si sono qualificate alla fase a gironi, mentre il Celtic e il Twente sono arrivati per la prima volta ai gironi.

Mercoledì il Wolfsburg, le esordienti Hammarby e Galatasaray e il Vålerenga sono state le prime qualificate alla fase a gironi di UEFA Women's Champions League dai turni di qualificazione. Tra le altre squadre spicca l'Arsenal che giovedì deve ribaltare il passivo dell'andata per qualificarsi.

Alla fase a gironi Prima fascia: Barcelona (ESP, detentori), Lyon (FRA), Bayern München (GER), Chelsea (ENG) Seconda fascia: Wolfsburg (GER), Arsenal (ENG), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG) Terza fascia: Juventus (ITA), St. Pölten (AUT), Roma (ITA), Twente (NED) Quarta fascia: Vålerenga (NOR), Celtic (SCO), Hammarby (SWE), Galatasaray (TUR)

Alle 15 squadre che hanno vinto le finali del primo turno si sono aggiunte le nove che sono partite da questa fase: Häcken, Hammarby, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Roma e Slavia Praga.

Risultati

Gare di ritorno

GIOVEDĺ 26 SETTEMBRE

Paris Saint-Germain - Juventus 1-2 (tot.: 2-5)

Dopo aver mancato la qualificazione alla fase a gironi nella passata stagione, la Juventus quest'anno ci è riuscita spegnendo il sogno della prima qualificazione al Paris Saint-Germain. Sofia Cantore porta subito in vantaggio le bianconere. Nella ripresa le padrone di casa accorciano col rigore di Romée Leuchter, ma sul finale Barbara Bonansea chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Mura - St. Pölten 0-5 (tot.: 0-8)

Il St. Pölten travolge il Mura e si qualifica per la terza volta consecutiva alla fase a gironi.

Servette FCCF - Roma 2-7 (tot.: 3-10)

La Roma si qualifica per la terza volta su tre alla fase a gironi col roboante successo sul Servette. Dopo questa gara, Saki Kumagai è diventata la prima giocatrice non europea a raggiungere le 90 presenze nella competizione.



Twente - Osijek 4-0 (tot.: 8-1)

Il Twente segna un poker all'Osijek e vola alla fase a gironi.

Manchester City - Paris FC 3-0 (tot.: 8-0)

Il City si sbarazza senza troppe difficoltà del Paris FC.

Real Madrid - Sporting CP 3-1 (tot.: 5-2)

Il Madrid vince in casa e va alla fase a gironi.

Celtic - Vorskla Poltava 2-0 (tot.: 3-0)

Il Celtic vince anche il ritorno e chiude con un complessivo 3-0.

Arsenal - Häcken 4-0 (tot.: 4-1)

L'Arsenal ribalta la sconfitta dell'andata travolgendo l'Häcken in casa.

MERCOLEDĺ 25 SETTEMBRE

Slavia Praha - Galatasaray 1-2 (dts, tot.: 3-4)

Nel ritorno, l'esordiente Galatasaray ha recuperato dal passivo dell'andata portando la partita ai supplementari, dove ha vinto grazie al gol di Nazlican Parlak.

Wolfsburg - Fiorentina 5-0 (tot.: 12-0)

Le due volte campionesse del Wolfsburg hanno potuto effettuare nove cambi rispetto alla vittoria per 7-0 in Italia, ottenendo comunque una seconda vittoria e il ritorno alla fase a gironi dopo un anno di assenza. Vivien Endemann ha segnato una doppietta, mentre Tabea Sellner (prima come Wassmuth) è andata a bersaglio alla fine del primo incontro dopo più di un anno di assenza per maternità.

Vålerenga - Anderlecht 3-0 (tot.: 5-1)

Il gol di Thea Bjelde a 20 minuti dalla fine, seguito dalle reti di Janni Thomsen e dell'autrice del gol dell'andata, Karina Sævik, ha permesso al Vålerenga di rimanere tra le 16 in gara per la prima volta in qualsiasi formato.



Benfica - Hammarby 0-2 (21:00, andata: 2-1)

Nonostante la sconfitta dell'andata, l'Hammarby si impone in Portogallo e conquista la qualificazione alla fase a gironi. Segnano Julie Blakstad e Cathinka Tandberg.

Andata

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Vorskla Poltava - Celtic 0-1

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Sporting CP - Real Madrid 1-2

Galatasaray - Slavia Praha 2-2

St. Pölten - Mura 3-0

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Juventus - Paris Saint-Germain 3-1

Il Paris, che nelle ultime cinque stagioni ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale, perde di due gol e dovrà affrontare un compito arduo al ritorno. Il momento clou della vittoria bianconera è il gol in solitaria di Sofia Cantore.

Fiorentina - Wolfsburg 0-7

Con ogni probabilità, il Wolfsburg eviterà la una seconda eliminazione consecutiva in questa fase grazie ad Alex Popp, che con una tripletta alla 98esima presenza europea raggiunge i 35 gol nella competizione.

Evelyne Viens ha segnato due gol nel finale regalando alla Roma il vantaggio AS Roma via Getty Images

Roma - Servette FCCF 3-1

Due gol negli ultimi cinque minuti di Evelyne Viens (entrata a partita in corso) lasciano la Roma in pole position per la qualificazione alla sua terza fase a gironi in altrettante stagioni. Dopo il vantaggio di Moeka Minami nel primo tempo, il pallonetto di Cassandra Korhonen pareggia i conti prima del finale al cardiopalma.

Osijek - Twente 1-4

Paris FC - Manchester City 0-5

Häcken - Arsenal 1-0

Hammarby - Benfica 1-2

Anderlecht - Vålerenga 1-2



Ritorno

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Paris Saint-Germain - Juventus (18:45, andata 1-3)

Mura - St. Pölten (19:00, andata 0-3)

Servette FCCF - Roma (19:00, andata 1-3)

Twente - Osijek (19:45, andata 4-1)

Manchester City - Paris FC (20:00, andata 5-0)

Real Madrid - Sporting CP (20:00, andata 2-1)

Celtic - Vorskla Poltava (20:15)

Arsenal - Häcken (20:30, andata 0-1)

Guida alle squadre

• Wolfsburg e Arsenal (che hanno perso contro il Paris FC nelle qualificazioni l'anno scorso) hanno un titolo ciascuna, mentre il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale due volte.

• Il Paris Saint-Germain ha perso in semifinale la scorsa stagione; Benfica e Häcken hanno raggiunto i quarti.

• Manchester City e Paris FC (come Juvisy) sono arrivate in semifinale. Real Madrid, Roma e Slavia sono arrivate ai quarti di finale in passato.

• Benfica, Paris Saint-Germain e Real Madrid cercano di raggiungere la fase a gironi per l'ennesima volta dopo la sua introduzione nel 2021/22, cosa che Barcellona, Bayern, Chelsea e Lione sono già certe di fare.

• Altri club che sperano di tornare dopo aver partecipato alla scorsa fase a gironi sono Paris FC, Roma, Slavia e St. Pölten. Anche Arsenal e Servette hanno già disputato la fase a gironi dopo il 2021/22. Fiorentina e Twente sono arrivate agli ottavi con il vecchio format a eliminazione diretta.

• L'Hammarby è all'esordio, mentre il Galatasaray ha giocato la sua prima partita nelle competizioni UEFA al primo turno.

• Celtic e Sporting non avevano mai superato un turno in Europa. Anche Anderlecht, Mura, Osijek, Vålerenga e Vorskla Poltava cercano di arrivare tra le prime 16 per la prima volta.

• Belgio, Croazia, Scozia, Slovenia e Turchia non sono mai state rappresentate nella fase a gironi dopo il 2021/22.

• Il Twente ha battuto l'Osijek 4-0 nelle qualificazioni 2013/14.

• Il Wolfsburg ha battuto la Fiorentina complessivamente per 7-3 nei sedicesimi di finale del 2017/18.

• L'Arsenal ha battuto l'Häcken (allora sotto il nome di Göteborg) complessivamente per 3-2 nei quarti di finale del 2011/12, rimontando da una situazione di svantaggio di 2-0 all'inizio del ritorno. L'Arsenal ha ingaggiato Rosa Kafaji dell'Häcken quest'estate.

Quale percorso seguono le squadre in gara?

Il secondo turno è suddiviso in due percorsi: il percorso Campioni (con 14 squadre che si contendono sette posti nei gironi) e il percorso Piazzate (con 10 squadre che si contendono cinque posti nei gironi). Entrambi prevedono partite di andata e ritorno.

Percorso Campioni

St. Pölten - Mura

Benfica - Hammarby*

Osijek - Twente

Galatasaray - Slavia Praga

Roma - Servette FCCF

Anderlecht - Vålerenga

Vorskla Poltava - Celtic

*Ordine invertito rispetto al sorteggio.

Percorso Piazzate

Sporting CP - Real Madrid

Juventus - Paris Saint-Germain

Paris FC - Manchester City

Fiorentina - Wolfsburg

Häcken - Arsenal

Calendario della stagione

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Giornata 1: 8/9 ottobre

Giornata 2: 16/17 ottobre

Giornata 3: 12/13 novembre

Giornata 4: 20/21 novembre

Giornata 5: 11/12 dicembre

Giornata 6: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da stabilire)