Sorteggio primo turno di Women's Champions League: la Fiorentina pesca il Brøndby

Il sorteggio del primo turno di UEFA Women's Champions League, effettuato a Nyon, dà inizio alla stagione 2024/25. In campo ci saranno squadre come Fiorentina (che affronta il Brøndby), Ajax, Francoforte, Benfica, Paris FC e Atlético.

Il primo turno è uno dei due turni che precede la fase a gironi a 16 squadre, al via a ottobre. Si divide in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno si articolerà in due fasi, ciascuna delle quali prevede partite a eliminazione diretta disputate in minitornei in sede unica con semifinali il 4 settembre e finale/finale terzo posto il 7 settembre. Le sedi degli incontri saranno confermate a tempo debito.

Le vincitrici di ciascuna finale (11 del percorso Campioni e quattro del percorso Piazzate) accederanno al secondo turno, che deciderà le 12 squadre che raggiungeranno Barcellona, Lione, Bayern e Chelsea alla fase a gironi.

Chi entra in gara e quando? Tutte le contendenti

Primo turno

Percorso Piazzate:

A questa fase accedono 16 squadre: le seconde classificate delle federazioni dal 16° posto in poi nel ranking e le terze classificate delle federazioni dal 1° al 6° posto nel ranking.

Sono stati sorteggiati quattro minitornei a eliminazione diretta da quattro club ciascuno.

Le vincitrici delle quattro finali accedono al secondo turno, al quale sono qualificate direttamente sei squadre (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcken). Il secondo turno mette in palio cinque posti per la fase a gironi.

Gruppo 1:

Semifinali

Brøndby - Fiorentina 

Ajax - Kolos Kovalivka

Gruppo 2:

Semifinali

Sparta Praga - Linköping 

Paris FC - First Vienna

Gruppo 3:

Semifinali

Arsenal - Rangers 

Club Atlético Madrid - Rosenborg

Gruppo 4:

Semifinali

FC Minsk - Breidablik 

Eintracht Francoforte - Sporting CP



Accedono al secondo turno

Paris Saint-Germain 

VfL Wolfsburg 

Real Madrid 

Manchester City Women 

Juventus 

BK Häcken

Percorso Campioni:

Iniziano in questa fase 43 squadre, ovvero le vincitrici del campionato delle federazioni dall'ottavo posto in poi nel ranking.

Sono stati sorteggiati 11 minitornei a eliminazione diretta in sede unica: 10 a quattro squadre e uno a tre squadre.

Le vincitrici delle 11 finali accederanno al secondo turno, al quale sono qualificate direttamente tre squadre (Slavia Praga, Roma e Hammarby). Il secondo turno mette in palio sette posti per la fase a gironi.

UEFA

Gruppo 1:

Semifinali

SFK 2000 Sarajevo - KÍ Klaksvík

SL Benfica - Nordsjælland

Gruppo 2:

Semifinali

Vllaznia - Lanchkhuti 

St. Pölten - Neftçi

Gruppo 3:

Semifinali

KuPS Kuopio - Celtic 

Gintra - Agarista CSF Anenii Noi

Gruppo 4:

Semifinali

Breznica - Birkirkara 

Anderlecht - Crvena zvezda

Gruppo 5:

Semifinali

Twente - Cardiff City 

Valur - Ljuboten

Gruppo 6:

Semifinali

Apollon LFC - Pyunik Women

ŽNK Mura - Glentoran Women

Gruppo 7:

Semifinali

PAOK - Qiryat Gat 

Servette FCCF - Pogoń Szczecin

Gruppo 8:

Semifinali

BIIK-Shymkent - NSA Sofia 

Racing FC Union Luxembourg - Galatasaray

Gruppo 9:

Semifinali

Osijek - Spartak Myjava 

Dinamo-BSUPC - Peamount United

Gruppo 10:

Semifinali

Ferencvárosi - Flora

Vorskla Poltava - RFS

Gruppo 11:

Semifinale

Mitrovica - Farul Constanta

Finale

Vålerenga - Mitrovica / Farul Constanta

Accedono al secondo turno:

Slavia Praga

AS Roma

Hammarby

I gol del Benfica nella fase a gironi 2023/24

Statistiche

• KÍ Klaksvík e Sarajevo partecipano per la 22esima volta, un record (contando anche la Coppa UEFA femminile prima del 2009). Il Sarajevo prolunga il proprio record assoluto a 22 presenze consecutive. Brøndby, Gintra e Sparta Praga sono alla 21esima partecipazione.

• L'Eintracht Francoforte ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Francoforte.

• L'Arsenal, che l'anno scorso ha perso contro il Paris FC al primo turno (prima volta in 16 edizioni che non raggiungeva i quarti di finale), ha vinto nel 2006/07.

• La scorsa stagione Ajax e Benfica sono passate dal primo turno ai quarti di finale.

• Anche Atlético, Breidablik, Linköping, Sparta e Valur sono arrivate ai quarti di finale, mentre Brøndby, Paris FC (come Juvisy) e Rosenborg (all'epoca Trondheims-Ørn) hanno raggiunto le semifinali.

• Il Linköping ha eliminato lo Sparta agli ottavi nel 2010/11 e nel 2017/18.

• Oltre all'Ajax e al Benfica, le altre squadre del sorteggio che hanno partecipato alla scorsa fase a gironi sono Francoforte, Paris FC e St. Pölten. Arsenal, Breidablik, Servette e Vllaznia hanno già raggiunto la fase a gironi dopo il 2021/22.

• Il Birkirkara ha battuto il Breznica 1-0 nelle semifinali del primo turno della scorsa stagione.

• Il BIIK ha battuto l'NSA 4-0 al turno di qualificazione 2012/13 e 5-0 al primo turno di qualificazione 2005/06.

• Il Vålerenga ha battuto il Mitrovica (potenziale avversario nella finale del Gruppo 11) per 5-0 nelle semifinali del primo turno della scorsa stagione.

• All'esordio: Crvena zvezda, Farul Constanta, First Vienna, Galatasaray, Hammarby, Kolos Kovalivka, Neftçi, Nordsjælland, Pogoń Szczecin, Pyunik.

• Il Neftçi è la prima squadra dell'Azerbaigian in gara dall'edizione 2007/08.

• L'RFS ha già partecipato al torneo come SFK Riga.

I gol dell'Ajax nella fase a gironi 2023/24

Calendario della stagione

Primo turno (minitornei in sede unica)

Semifinali: 4 settembre

Finali/finali terzo posto: 7 settembre

Sorteggio secondo turno

9 settembre, Nyon

Secondo turno

Andata: 18/19 settembre

Ritorno: 25/26 settembre

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Prima giornata: 8/9 ottobre

Seconda giornata: 16/17 ottobre

Terza giornata: 12/13 novembre

Quarta giornata: 20/21 novembre

Quinta giornata: 11/12 dicembre

Sesta giornata: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da conf.)