Confermate le contendenti alla Women's Champions League 2024/25

Un totale di 72 squadre (record) provenienti da 50 federazioni parteciperanno alla UEFA Women's Champions League 2024/25, l'ultima con l'attuale format.

In tutto, 59 club partecipano al sorteggio del primo turno di venerdì 5 luglio, mentre altri nove partono dal secondo turno e quattro accedono direttamente alla fase a gironi a 16 squadre. In lizza ci sono le campionesse in carica del Barcellona e le ex campionesse dell'Arsenal, Francoforte, Lione e Wolfsburg, mentre tra le dieci esordienti figurano Crvena zvezda, Galatasaray e Hammarby.

Nuovi format delle competizioni UEFA per club femminili dal 2025/26

Turni di accesso

• La lista di accesso è stata determinata in base al ranking UEFA per coefficienti al termine della stagione 2022/23.

• Accedono alla fase a gironi le detentrici del titolo e le vincitrici del campionato delle tre federazioni con il ranking più alto (Francia, Germania e Spagna). Poiché il Barcellona è sia detentore del titolo che campione di Spagna, accede alla fase a gironi anche la vincitrice del campionato della quarta federazione in classifica (l'Inghilterra), ovvero il Chelsea si unisce a Barcellona, Lione e Bayern.

• Le vincitrici del campionato delle altre federazioni seguono il percorso Campioni. Le vincitrici del campionato delle federazioni dal quinto al settimo posto nel ranking (Italia, Svezia, Cechia) accedono al secondo turno, mentre le altre (dall'ottava posizione in poi, con la Russia esclusa) entrando al primo turno.

• Le seconde classificate delle sei federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Italia e Svezia) accedono al secondo turno del percorso Piazzate.

• Le terze classificate di queste sei federazioni e le seconde classificate delle successive 10 federazioni nel ranking (Cechia, Danimarca, Portogallo, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Austria, Ucraina, Islanda e Bielorussia) accedono al primo turno del percorso Piazzate.

Il cammino verso Lisbona

Sorteggio primo turno

5 luglio, Nyon

Primo turno (minitornei in sede unica)

Semifinali: 4 settembre

Finali/finali terzo posto: 7 settembre

Sorteggio secondo turno

9 settembre, Nyon

Secondo turno

Andata: 18/19 settembre

Ritorno: 25/26 settembre

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Prima giornata: 8/9 ottobre

Seconda giornata: 16/17 ottobre

Terza giornata: 12/13 novembre

Quarta giornata: 20/21 novembre

Quinta giornata: 11/12 dicembre

Sesta giornata: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da conf.)

Highlights finale 2024: Barcellona - Lione 2-0

Accedono alla fase a gironi:

1 Barcellona (ESP, campione in carica) 130,633

2 Lione (FRA) 118,666

3 Bayern München (GER) 87,799

4 Chelsea (ENG) 84,999

PERCORSO CAMPIONI – Sette squadre si qualificano alla fase a gironi

Accedono al secondo turno:

1 Slavia Praga (CZE) 33,466

2 Roma (ITA) 28,800

3 Hammarby (SWE) 4,999

Accedono al primo turno:

1 Benfica (POR) 36,800

2 St, Pölten (AUT) 32,250

3 BIIK-Shymkent (KAZ) 21,450

4 Twente (NED) 18,400

5 Vllaznia (ALB) 16,800

6 Vålerenga (NOR) 15,300

7 Vorskla Poltava (UKR) 14,800

8 Apollon LFC (CYP) 14,400

9 Anderlecht (BEL) 14,400

10 Valur (ISL) 13,050

11 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 12,000

12 Ferencváros (HUN) 11,400

13 Servette FCF (SUI) 11,350

14 Mura (SVN) 10,800

15 Gintra (LTU) 10,200

16 Dinamo-BSUPC (BLR) 9,100

17 PAOK (GRE) 8,400

18 Breznica (MNE) 8,400

19 Racing FC Union Lussemburgo (LUX) 7,200

20 Mitrovica (KOS) 7,100

21 KuPS Kuopio (FIN) 7,000

22 Osijek (CRO) 6,700



Fascia 2: non teste di serie

23 Birkirkara (MLT) 6,600

24 RFS (LVA) 6,600

25 Tallinna FC Flora (EST) 6,600

26 Qiryat Gat (ISR) 6,400

27 Celtic (SCO) 6,400

28 Agarista CSF Anenii Noi 2020 (MDA) 5,400

29 Lanchkhuti (GEO) 5,400

30 NSA Sofia (BUL) 5,300

31 KÍ Klaksvík (FRO) 4,800

32 Nordsjælland (DEN) 4,350

33 Spartak Myjava (SVK) 4,300

34 Peamount United (IRL) 4,100

35 Glentoran (NIR) 3,600

36 Ljuboten (MKD) 2,800

37 Crvena zvezda (SRB) 2,800

38 Cardiff City (WAL) 2,200

39 Pogoń Szczecin (POL) 1,800

40 Farul Constanta (ROU) 1,500

41 Galatasaray (TUR) 1,500

42 Pyunik (ARM) 0,600

43 Neftçi (AZE) 0,000



I dieci gol più belli della Women's Champions League 2023/24

PERCORSO PIAZZATE – Cinque squadre si qualificano alla fase a gironi

Accedono al secondo turno:

1 Paris Saint-Germain (FRA) 98,966

2 Wolfsburg (GER) 92,799

3 Real Madrid (ESP) 41,633

4 Manchester City (ENG) 40,999

5 Juventus (ITA) 40,800

6 Häcken (SWE) 34,999

Accedono al primo turno:

1 Arsenal (ENG) 57,999

2 Atlético Madrid (ESP) 34,633

3 Paris FC (FRA) 26,666

4 Sparta Praga (CZE) 26,466

5 Eintracht Francoforte (GER) 24,799

6 Ajax (NED) 23,400

7 Brøndby (DEN) 22,350

8 FC Minsk (BLR) 21,100



Fascia 2: non teste di serie

9 Breidablik (ISL) 18,050

10 Fiorentina (ITA) 16,800

11 Rosenborg (NOR) 9,300

12 Sporting CP (POR) 6,800

13 Linköping (SWE) 6,499

14 Rangers (SCO) 6,400

15 First Vienna (AUT) 4,250

16 Kolos Kovalivka (UKR) 3,800

• KÍ Klaksvík e Sarajevo partecipano per la 22esima volta, un record (contando anche la Coppa UEFA femminile prima del 2009). Il Sarajevo prolunga il proprio record assoluto a 22 presenze consecutive. Brøndby, Gintra e Sparta Praga sono alla 21esima partecipazione.

• Il Lione punta al nono titolo, un record, dopo aver perso la finale della scorsa stagione contro il Barcellona (l'undicesima dell'OL).

• L'Eintracht Francoforte ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Frankfurt.

• Il Barcellona prova a diventare il secondo club dopo il Lione a vincere tre titoli di fila e a eguagliare il Francoforte con quattro in totale.

• Wolfsburg e Arsenal hanno vinto un titolo, mentre Paris Saint-Germain e Chelsea sono le altre ex finaliste.

• Chelsea e Paris Saint-Germain hanno perso in semifinale la scorsa stagione. Ai quarti sono arrivate Ajax, Benfica e Häcken (insieme al Brann, che quest'anno non si è qualificato).

• Anche Atlético, Breidablik, Linköping, Sparta e Valur sono arrivate ai quarti di finale, mentre Brøndby e Paris FC (nella precedente veste di Juvisy) sono arrivate in semifinale.

• Benfica, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno sempre raggiunto la fase a gironi dalla sua introduzione nel 2021/22. Barcellona, Bayern, Chelsea e Lione hanno già la certezza di farcela.

• Altri club che sperano di tornare dopo aver partecipato alla scorsa fase a gironi sono Francoforte, Paris FC, Slavia e St. Pölten. Anche Arsenal, Breidablik, Servette e Vllaznia hanno già partecipato alla fase a gironi dopo il 2021/22.

• All'esordio: Crvena zvezda, Farul Constanta, First Vienna, Galatasaray, Hammarby, Kolos Kovalivka, Neftçi, Nordsjælland, Pogoń Szczecin, Pyunik.

• Il Neftçi è la prima squadra dell'Azerbaigian in gara dall'edizione 2007/08.

• L'RFS ha già partecipato al torneo come SFK Riga.