Primo turno di Women's Champions League: vince la Fiorentina, Arsenal, Ajax e Benfica alla fase finale

La stagione 2024/25 della UEFA Women's Champions League è iniziata con le semifinali del primo turno di mercoledì.

Due delle squadre dei quarti di finale della scorsa stagione si sono qualificate alla finale di sabato: l'Ajax ha recuperato lo svantaggio contro il Kolos Kovalivka prima di vincere ai supplementari, mentre il Benfica ha superato in modo convincente il Nordsjælland.

L'Arsenal, che l'anno scorso ha perso la finale del primo turno contro il Paris FC, ha avuto un inizio convincente grazie alla vittoria contro i Rangers per 6-0, con il poker firmato da Caitlin Foord. Il rigore segnato da Kim Little è il suo 43° gol nella competizione, portandola al sesto posto nella classifica delle migliori marcatrici di tutti i tempi. L'Arsenal affronterà in finale il Rosenborg che ha eliminato l'Atlético de Madrid ai calci di rigore.

Dopo essere stato eliminato nella fase a gironi la scorsa stagione dal Benfica, l'Eintracht Frankfurt, quattro volte campione, ha perso la semifinale del primo turno contro lo Sporting CP, che si unisce a Paris FC, St. Pölten, Fiorentina, Celtic e al Farul Constanța e Galatasaray, entrambe al debutto nella competizione, nella finali di sabato.

Il primo turno è uno dei due turni che precede la fase a gironi a 16 squadre, al via a ottobre. Si divide in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno si articolerà in due fasi, ciascuna delle quali prevede partite a eliminazione diretta disputate in minitornei in sede unica con semifinali il 4 settembre (mercoledì) e finale/finale terzo posto il 7 settembre (sabato).

Le vincitrici di ciascuna finale (11 del percorso Campioni e quattro del percorso Piazzate) accederanno al secondo turno, che deciderà le 12 squadre che raggiungeranno Barcellona, Lione, Bayern e Chelsea alla fase a gironi. Il sorteggio per il secondo turno sarà lunedì alle 13:00 CET.

Chi entra in gara e quando? Tutte le contendenti

Orari in CET

Percorso Piazzate:

A questa fase hanno partecipato 16 squadre: le seconde classificate delle federazioni dal 16° posto in poi nel ranking e le terze classificate delle federazioni dal 1° al 6° posto nel ranking.

Sono stati sorteggiati quattro minitornei a eliminazione diretta da quattro club ciascuno.

Le vincitrici delle quattro finali accedono al secondo turno, al quale sono qualificate direttamente sei squadre (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcken). Il secondo turno mette in palio cinque posti per la fase a gironi.

Gruppo 1 (club ospitante: Brøndby)

Mercoledì 4 settembre:

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Ajax - Fiorentina (16:00)

Finale terzo posto

Brøndby - Kolos Kovalivka (12:00)

Semifinali

Ajax - Kolos Kovalivka 4-1 (dts)

Brøndby - Fiorentina 0-1

Gruppo 2 (club ospitante: Linköping)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Paris FC - Sparta Praha (18:00)

Finale terzo posto

Linköping - First Vienna (13:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Paris FC 9-0 First Vienna

Sparta Praha 3-1 Linköping (dts)

Arsenal FC via Getty Images

Gruppo 3 (club ospitante: Arsenal)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Arsenal - Rosenborg (20:30)

Finale terzo posto

Atlético de Madrid - Rangers (13:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Atlético de Madrid 2-2 Rosenborg (dts, 2-3 dcr)

Arsenal 6-0 Rangers



Gruppo 4 (club ospitante: Breidablik)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Breidablik - Sporting CP (19:00)

Finale terzo posto

Eintracht Frankfurt - Minsk (14:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Eintracht Frankfurt 0-2 Sporting CP

FC Minsk 1-6 Breidablik

Accedono al turno 2

Paris Saint-Germain

Wolfsburg

Real Madrid

Manchester City

Juventus

Häcken

Percorso Campioni:

Partono da questa fase 43 squadre, ovvero le vincitrici del campionato delle federazioni dall'ottavo posto in poi nel ranking.

Le squadre competono in 11 minitornei a eliminazione diretta in sede unica: 10 a quattro squadre e uno a tre squadre.

Le vincitrici delle 11 finali accederanno al secondo turno, al quale sono qualificate direttamente tre squadre (Slavia Praga, Roma e Hammarby). Il secondo turno mette in palio sette posti per la fase a gironi.

Gruppo 1 (club ospitante: SFK 2000 Sarajevo)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Benfica - SFK 2000 Sarajevo (17:00)

Finale terzo posto

KÍ Klaksvík - Nordsjælland (11:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

SFK 2000 Sarajevo 3-0 KÍ Klaksvík

Benfica 3-1 Nordsjælland

Gruppo 2 (club ospitante: Lanchkhuti)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

St. Pölten - Vllaznia (18:00)

Finale terzo posto

Lanchkhuti - Neftçi (15:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Vllaznia 3-0 Lanchkhuti

St. Pölten 5-0 Neftçi

Gruppo 3 (club ospitante: Gintra)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Gintra - Celtic (17:00)

Finale terzo posto

KuPS Kuopio - Anenii Noi (11:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

KuPS Kuopio 1-3 Celtic (dts)

Gintra 5-0 Anenii Noi

Gruppo 4 (club ospitante: Birkirkara)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Anderlecht - Birkirkara (21:15)

Finale terzo posto

Crvena Zvezda - Breznica (17:45)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Anderlecht 4-1 Crvena Zvezda

Breznica 1-2 Birkirkara (dts)



Gruppo 5 (club ospitante: Twente)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Twente - Valur (18:00)

Finale terzo posto

Ljuboten - Cardiff City (12:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Valur 10-0 Ljuboten

Twente 7-0 Cardiff City

Gruppo 6 (club ospitante: Apollon LFC)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Apollon LFC - Mura (20:30)

Finale terzo posto

Glentoran - Pyunik (16:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Mura 3-2 Glentoran

Apollon LFC 3-0 Pyunik

Gruppo 7 (club ospitante: Pogoń Szczecin)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Servette FCCF - PAOK (20:00)

Finale terzo posto

Qiryat Gat - Pogoń Szczecin (12:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

PAOK 2-1 Qiryat Gat (dts)

Servette FCCF 1-0 Pogoń Szczecin

Gruppo 8 (club ospitante: Racing Union)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

BIIK-Shymkent - Galatasaray (19:00)

Finale terzo posto

Racing Union - NSA Sofia (13:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

BIIK-Shymkent 3-0 NSA Sofia

Racing Union 1-4 Galatasaray

Gruppo 9 (club ospitante: Osijek)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Osijek - Peamount United (17:00)

Finale terzo posto

Dinamo-BSUPC - Spartak Myjava (11:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Dinamo-BSUPC 1-2 Peamount United (dts)

Osijek 2-0 Spartak Myjava

Gruppo 10 (club ospitante: Ferencváros)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Vorskla Poltava - Ferencváros (16:30)

Finale terzo posto

RFS - Flora (12:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semifinali

Vorskla Poltava 5-0 RFS

Ferencváros 2-1 Flora

Gruppo 11 (club ospitante: Farul Constanța)

Sabato 7 settembre:

Finale primo posto

Vålerenga - Farul Constanța (14:00)

Mercoledì 4 settembre:

Semi-final

Mitrovica 0-4 Farul Constanța

Accedono al turno 2:

Slavia Praha

Roma

Hammarby

I gol del Benfica nella fase a gironi 2023/24

Statistiche

• KÍ Klaksvík e Sarajevo (avversari in semifinale) partecipano per la 22esima volta, un record (contando anche la Coppa UEFA femminile prima del 2009), e si affrontano per la prima volta. Il Sarajevo ha prolungato il proprio record assoluto a 22 presenze consecutive. Brøndby, Gintra e Sparta Praga sono stati alla 21esima partecipazione.

• L'Eintracht Francoforte ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Francoforte.

• L'Arsenal, che l'anno scorso ha perso contro il Paris FC al primo turno (prima volta in 16 edizioni che non raggiungeva i quarti di finale), ha vinto nel 2006/07. Il Rosenborg sarà la prima norvegese che affronterà in 112 partite europee.

• Il Paris FC ha battuto l'Arsenal a Linköping, dove giocano nuovamente il mini torneo.

• La scorsa stagione Ajax e Benfica sono passate dal primo turno ai quarti di finale.

• Anche Atlético, Breidablik, Linköping, Sparta Praga e Valur sono arrivate ai quarti di finale, mentre Brøndby, Paris FC (come Juvisy) e Rosenborg (all'epoca Trondheims-Ørn) hanno raggiunto le semifinali.

• Il Linköping ha eliminato lo Sparta agli ottavi nel 2010/11 e nel 2017/18.

• Oltre all'Ajax e al Benfica, le altre squadre del sorteggio che hanno partecipato alla scorsa fase a gironi sono Francoforte, Paris FC e St. Pölten. Arsenal, Breidablik, Servette e Vllaznia hanno già raggiunto la fase a gironi dopo il 2021/22.

• Il Birkirkara ha battuto il Breznica 1-0 nelle semifinali del primo turno della scorsa stagione.

• Il BIIK ha battuto l'NSA 4-0 al turno di qualificazione 2012/13 e 5-0 al primo turno di qualificazione 2005/06.

• All'esordio: Crvena Zvezda, Farul Constanta, First Vienna, Galatasaray, Hammarby, Kolos Kovalivka, Neftçi, Nordsjælland, Pogoń Szczecin, Pyunik.

• Il Neftçi è la prima squadra dell'Azerbaigian in gara dall'edizione 2007/08.

• L'RFS ha già partecipato al torneo come SFK Riga.

I gol dell'Ajax nella fase a gironi 2023/24

Calendario della stagione

Primo turno (minitornei in sede unica)

Semifinali: 4 settembre

Finali/finali terzo posto: 7 settembre

Sorteggio secondo turno

9 settembre, Nyon

Secondo turno

Andata: 18/19 settembre

Ritorno: 25/26 settembre

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Prima giornata: 8/9 ottobre

Seconda giornata: 16/17 ottobre

Terza giornata: 12/13 novembre

Quarta giornata: 20/21 novembre

Quinta giornata: 11/12 dicembre

Sesta giornata: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da conf.)