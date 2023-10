Le squadre della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Sedici squadre partecipano alla fase a gironi di UEFA Women's Champions League, che verrà sorteggiata venerdì.

Le campionesse in carica del Barcellona e le altre qualificate di diritto (Lione, Bayern e Chelsea) si affiancano alle 12 vincitrici del secondo turno, tra cui le quattro volte campionesse del Francoforte e le ex finaliste del Paris Saint-Germain.

Le contendenti Qualificate di diritto: Barcellona (ESP, campione in carica), Lyon (FRA), Bayern München (GER), Chelsea (ENG) Fascia 2: Paris Saint-Germain (FRA), Slavia Praha (CZE), Real Madrid (ESP), Rosengård (SWE) Fascia 3: St. Pölten (AUT), Benfica (POR), Häcken (SWE), Roma (ITA) Fascia 4: Ajax (NED), Paris FC (FRA), Eintracht Frankfurt (GER), Brann (NOR)

Le detentrici del Barcellona sono affiancate dalle ex campionesse del Lione e del Francoforte, mentre Wolfsburg (secondo classificato la scorsa stagione) e Arsenal hanno mancato la qualificazione.

Chelsea e Paris Saint-Germain sono ex vicecampioni, mentre Bayern, Paris FC e Rosengård sono ex semifinaliste. Häcken, Real Madrid, Roma e Slavia sono arrivate ai quarti.

Barcellona, Bayern, Benfica, Chelsea, Lione, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno raggiunto la fase a gironi in tutte e tre le edizioni da quando è stata introdotta nel 2021/22. Roma, Rosengård, St. Pölten e Slavia ci sono riuscite la scorsa stagione, così come Häcken l'anno prima.

Ajax e Brann sono le prime squadre di Paesi Bassi e Norvegia a raggiungere la fase a gironi. Il Brann è l'unico club a non essere mai arrivato tra le migliori 16 con nessun format.

Fascia 1 (qualificate di diritto)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 1°

Cammino qualificazione: campione in carica, campione di Spagna

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21, 2022/23)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 2°

Cammino qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 16 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Gli otto titoli del Lione in Champions League

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 5°

Cammino qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 5 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: semifinali (2018/19, 2020/21)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 6°

Cammino qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 6 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

Fascia 2

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 4°

Cammino qualificazione: secondo posto in campionato; V4-2 tot. contro Manchester United

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 11°

Cammino qualificazione: campione di Cechia; V11-0 tot. contro Universitatea Olimpia Cluj

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 20 campionati (incl. Cecoslovacchia), 4 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2015/16, 2017/18, 2018/19)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 12°

Cammino qualificazione: secondo posto in campionato; V5-1 tot. contro Vålerenga

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato – 2° posto

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 13°

Cammino qualificazione: campione di Svezia; V7-2 tot. contro Spartak Subotica

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 13 campionati, 6 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: semifinali (2003/04 come Malmö FF)

Fascia 3

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 14°

Cammino qualificazione: campione d'Austria; V3-0 contro PAOK, V4-1 tot. contro Valur

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2020/21) / fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 23

Cammino qualificazione: campione del Portogallo; V8-1 contro Cliftonville, V4-0 contro SFK Rīga, V11-0 tot. contro Apollon LFC

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 3 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: fase a gironi (2021/22, 2022/23)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 24°

Cammino qualificazione: secondo posto in campionato; V4-3 tot. contro Twente

Scorsa stagione: secondo turno

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2011/12, 2012/13)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 27ª

Cammino qualificazione: campione d'Italia; V9-1 tot. contro Vorskla

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2022/23)

Nel 2022/23, la Roma ha raggiunto i quarti dal primo turno eliminando Glasgow City, Paris FC, Sparta Praha e Slavia Praha: in precedenza, tutte queste squadre avevano raggiunto almeno i quarti di finale.

Fascia 4

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 29°

Cammino qualificazione: campione dei Paesi Bassi; V3-0 contro Dinamo-BSUPC, V8-0 tot. contro Zürich

Scorsa stagione: secondo turno

Titoli nazionali: 3 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2018/19)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 31°

Cammino qualificazione: terzo posto in campionato; V4-0 contro Kryvbas, V3-3, 4-2dcr contro Arsenal, V5-3 tot. contro Wolfsburg

Scorsa stagione: finale primo turno

Titoli nazionali: 6 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: semifinali (2012/13, come Juvisy-Essonne)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 32

Cammino qualificazione: terzo posto in campionato; V1-0 contro Slovácko, V1-1, 5-4 dcr contro Juventus, V8-0 tot. contro Sparta Praha

Scorsa stagione: finale primo turno

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 4 (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 come FFC Frankfurt)

Ranking UEFA (a fine 2022/23): 64°

Cammino qualificazione: campione di Norvegia; V5-0 contro Lokomotiv Stara Zagora, V3-0 contro Anderlecht, V6-0 tot. contro Glasgow City

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 2 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: secondo turno (2022/23)

Le "coppe nazionali" indicano la coppa principale messa in palio dalla federazione in ogni paese.