Aumentano ancora gli spettatori in Women's Champions League

In questa edizione della UEFA Women's Champions League sono state registrate tre delle più grandi affluenze di sempre nella storia del torneo, ma l'aumento generale del numero di spettatori è stato ancor più notevole nelle fasi conclusive.

La scorsa stagione, oltre 90.000 spettatori hanno assistito alle gare casalinghe del Barcellona ai quarti di finale e in semifinale. Anche se le cifre al Camp Nou sono state inferiori per le partite dello stesso turno del 2022/23, l'affluenza complessiva per il torneo rimane in forte aumento. Con l'imminente finale in programma al PSV Stadion (35.000 posti), siamo sulla buona strada per superare quota 680.000 spettatori in stagione dalla fase a gironi alla finale.

I 60.063 spettatori che hanno assistito all'emozionante vittoria del Wolfsburg nella semifinale di ritorno di lunedì contro l'Arsenal hanno infranto il record precedente per una partita di club femminile in Inghilterra, mentre la media per ogni gara della competizione è stata di quasi 11.000 spettatori: un dato senza precedenti nel calcio femminile per club. La scorsa stagione, la prima con la nuova fase a gironi, la media è stata di poco superiore a 9000 spettatori, di per sé un enorme balzo rispetto ai 5000 del 2018/19 (nel 2019/20 e 2020/21 c'erano le restrizioni dovute alla pandemia).

Affluenza media* 2022/23 10.800 – 648.028 (60 partite)

2021/22 9043 – 551.578 (61 partite)

2018/19 5000 – 144.995 (29 partite) *Qualificazioni escluse

Le più grandi affluenze in UEFA Women's Champions League

91.648 – Barcellona - Wolfsburg, andata semifinale 2021/22, Barcellona

91.553 – Barcellona - Real Madrid, ritorno quarti 2021/22, Barcellona

72.262 - Barcellona - Chelsea, ritorno semifinale 2022/23

60.063 – Arsenal - Wolfsburg, ritorno semifinale 2022/23, Londra

54.667 - Barcellona - Roma, ritorno quarti 2022/23, Barcellona

50.212 – Lione - FFC Frankfurt, finale 2011/12, Monaco

46.967 - Barcellona - Bayern, fase a gironi 2022/23, Barcellona