Player of the Match della finale di Women's Champions: Delphine Cascarino

Delphine Cascarino del Lione è stata scelta come Player of the Match dopo il trionfo per 3-1 della sua squadra sul Wolfsburg in finale di UEFA Women's Champions League.





Corinne Diacre, Osservatore Tecnico UEFA: "Ha fatto davvero la differenza, soprattutto nel primo tempo. Le Sommer ha segnato un gol e propiziato un'altra rete, ma non ha avuto lo stesso impatto sulla partita".

Delphine Cascarino: "Sono molto orgogliosa per questo premio. Ma abbiamo vinto di squadra e sono felice per la squadra! Abbiamo sfruttato le nostre occasioni e meritiamo il titolo di campionesse!".

Come Player of the Match, Cascarino avrà ora la possibilità di fare una donazione da 50.000 a supporto del progetto UEFA Foundation for Children, per gentile concessione di Visa, partner del calcio femminile UEFA.

Precedenti Player of the match in finale

2019: Ada Hegerberg (Lyon)

2018: Amandine Henry (Lyon)

2017: Dzsenifer Marozsán (Lyon)