Tutti i Man of the Match di UEFA Champions League

Dopo ogni gara della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, la UEFA assegnerà il premio ufficiale Man of the Match ai giocatori che si distingueranno maggiormente in campo.

Gli osservatori tecnici UEFA presenti ad ogni partita decideranno chi merita il premio Man of the Match, che verrà consegnato al giocatore dopo il triplice fischio.

Ottavi di finale

Andata

18/02: Atlético - Liverpool 1-0 ­­­ – Renan Lodi

18/02: Dortmund - Paris 2-1 – Erling Braut Haaland

19/02: Atalanta - Valencia

19/02: Tottenham - Leipzig

25/02: Chelsea - Bayern

25/02: Napoli - Barcelona

26/02: Lyon - Juventus

26/02: Real Madrid - Man. City

Ritorno

10/03: Valencia - Atalanta

10/03: Leipzig - Tottenham

11/03: Liverpool - Atlético

11/03: Paris - Dortmund

17/03: Juventus - Lyon

17/03: Man. City - Real Madrid

18/03: Bayern - Chelsea

18/03: Barcelona v Napoli

Gli osservatori tecnici UEFA per gli ottavi di finale sono: Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner, Gareth Southgate.