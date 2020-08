Anteprima finale Women's Champions League: Wolfsburg-Lione

Come nel 2013, nel 2016 e nel 2018, la finale di UEFA Women's Champions League vedrà in campo Wolfsburg e Lione.

Il Lione è alla nona finale in 11 anni e cerca il settimo titolo consecutivo, per prolungare un record che detiene già. Il Wolfsburg, alla quinta finale in otto tentativi, ha battuto il Lione nel 2013, vincendo il primo dei suoi due titoli, ma negli ultimi quattro anni è sempre uscito sconfitto dalle francesi.

Le squadre

Wolfsburg

Ranking UEFA: 2

Stagione attuale: G6 V6 P0 S0 GF32 GS1

Cammino qualificazione: Mitrovica 15-0 tot. (sedicesimi), Twente 7-0 tot. (ottavi), Glasgow City 9-1 (quarti), Barcelona 1-0 (semifinale)

Ultime cinque partite: VVPVP

Migliore marcatrice: Pernille Harder (9)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato nella competizione: campione (2012/13, 2013/14)

Il Wolfsburg è imbattuto da 40 partite, ovvero dalla sconfitta casalinga per 4-2 ai quarti di Champions League contro il Lione a marzo 2019.

Lione

Ranking UEFA: 1

Stagione attuale: G6 V6 P0 S0 GF30 GS1

Cammino qualificazione: Ryazan 16-0 tot. (sedicesimi), Fortuna Hjørring 11-0 tot. (ottavi), Bayern 2-1 (quarti), Paris 1-0 (semifinale)

Ultime cinque partite: VVPVV

Migliore marcatrice: Ada Hegerberg (9)

Scorsa stagione: campione

Miglior risultato nella competizione: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

L'ultima sconfitta ufficiale del Lione risale al 31 maggio 2018, 1-0 contro il Paris Saint-Germain in finale di Coppa di Francia.

Probabili formazioni

Wolfsburg: Abt; Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Janssen, Wedemeyer; Popp, Engen; Rolfö, Harder, Huth; Pajor

Indisponibili: nessuna

Pernille Harder, autrice di nove gol, è a una lunghezza dalla vetta della classifica cannonieri dopo averla dominata un anno fa con otto reti. In squadra ci sono anche Pauline Bremer e Lara Dickenmann, ex Lione.

Lione: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Bacha; Gunnarsdóttir, Kumagai; Cascarino, Marozsán, Majri; Taylor

Indisponibili: Mbock Bathy (tendine d'Achille), Parris (squalificata), Silva (tendine d'Achille)

In dubbio: Hegerberg (ginocchio), Henry (polpaccio)

Sarah Bouhaddi e Wendie Renard potrebbero giocare la loro nona finale e vincere il settimo titolo. Sara Björk Gunnarsdóttir è arrivata dal Wolfsburg lo scorso mese.

Precedenti

Nella finale del 2013, il Wolfsburg ha battuto il Lione per 1-0 a Stamford Bridge e gli ha inflitto la prima sconfitta nei 90 minuti dopo 120 partite, impedendogli di vincere il terzo titolo consecutivo. Da allora, le francesi hanno dominato e nelle ultime quattro stagioni hanno battuto il Wolfsburg in vari turni della competizione. Tra questi, le epiche finali del 2016 e del 2018 e i quarti del 2017 e 2019.

27/03/19: Wolfsburg - Lione 2-4 (Harder 53' 56'; Marozsán 8', Renard 25' rig., Le Sommer 60' 80')

20/03/19: Lione - Wolfsburg 2-1 (Le Sommer 11', Renard 18'; Fischer 64')

24/05/18 (Kiev): Wolfsburg - Lione 2-4 dts (Harder 93'; Henry 98', Le Sommer 99', Hegerberg 103', Abily 116')

29/03/17: Lione - Wolfsburg 0-1 (Graham Hansen 82' rig.)

23/03/17: Wolfsburg - Lione 0-2 (Abily 62', Marozsán 74')

26/05/16 (Reggio Emilia): Wolfsburg - Lione 1-1, 3-4 dcr (Popp 88', Hegerberg 12')

23/05/13 (Londra): Wolfsburg - Lione 1-0 (Müller 73' rig.)

Il parere degli esperti

Verónica Boquete, vincitrice della finale 2015 con il Francoforte

Una finale classica, tra le due squadre europee più forti degli ultimi 10 anni. Il Lione cercherà di dominare nel possesso palla, mentre il Wolfsburg si chiuderà e proverà a colpire in contropiede...

Le squadre devono migliorare rispetto a quanto abbiamo visto in semifinale, ma hanno tutte le potenzialità per farlo.

Annike Krahn, vincitrice nel 2009 con il Duisburg

Con Wolfsburg e Lione, ritroviamo due grandi squadre in finale. Mi aspetto una partita molto equilibrata, che verrà decisa da piccoli dettagli. Tutte e due le squadre hanno molta esperienza e grandi campionesse.

Il Lione ha avuto un giorno in meno per prepararsi, quindi potrebbe partire svantaggiato. Il Wolfsburg, dal canto suo, dovrà migliorare rispetto a quello che abbiamo visto in semifinale per vincere il triplete. Non vedo l'ora che arrivi la partita!