La nuova web app della UEFA Women’s Champions League

Per permettere ai tifosi di restare sempre aggiornati sulla UEFA Women's Champions League, è stata lanciata una nuova web app.

Le web app sono app ideate per i browser con un approccio "mobile". Si comportano in maniera simile alle tradizionali app per dispositivi portatili, ma hanno ulteriori vantaggi come la possibilità di venire installate su un dispositivo senza accedere a un app store o scaricare aggiornamenti. L'app utilizzerà meno dati mobili e occuperò meno spazio di un'app nativa. Inoltre, i tifosi potranno continuare a visitarne le pagine anche offline godendosi la modalità easy access sullo schermo di casa.

L'attuale UEFA Women’s App verrà dismessa il 31 agosto. Per continuare a seguire tutti gli sviluppi del calcio femminile, i tifosi possono visitare https://www.weplaystrong.org. Per scopre gli ultimi risultati, le ultime notizie e tutte le informazioni sulla UEFA Women’s Champions League visita https://www.uefa.com/womenschampionsleague/ e installa la PWA oggi.

Come scaricare la PWA della UEFA Women's Champions League

Android

Visita https://www.uefa.com/womenschampionsleague/ sul tuo browser per dispositivi portatili

Clicca sul pop-up 'Aggiungi la UEFA Women's Champions League homepage' sulla tua schermata home

iOS