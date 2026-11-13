Spareggi per EURO Under 21 2027: Paesi Bassi, Cechia e Finlandia vincono all'andata, la Grecia pareggia in Islanda

Gli spareggi per il Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2027 si concludono lunedì e martedì. Nelle gare di andata vincono Paesi Bassi, Cechia e Finlandia, mentre la Grecia pareggia 1-1 in Islanda.

Albania e Serbia, qualificate di diritto in quanto nazioni ospitanti, sono state raggiunte nella fase finale dalle nove vincitrici dei gironi di qualificazione e dalla seconda coi risultati migliori contro la seconda, terza, quarta e quinta del proprio girone. Gli spareggi con gare di andata e ritorno, che vedranno impegnate le altre otto seconde classificate dei gironi, decideranno le ultime quattro squadre che andranno al sorteggio del 26 novembre a Belgrado (ore 18:30 CET).

Venerdì 13 novembre:

Danimarca - Paesi Bassi 0-3

I Paesi Bassi aprono le marcature al 6' con un tiro deviato di Givairo Read, mentre otto minuti dopo arriva l'autogol di Lucas Høgsberg su cross di Aymen Sliti. Thom van Bergen sigla il terzo gol al 39' sfruttando un assist di tacco di Sean Steur al limite dell'area. La Danimarca ha le occasioni migliori del secondo tempo, ma non le concretizza e dovrà tentare il miracolo ad Almere.

Turchia - Cechia 0-1

Poco prima della mezz'ora, Vít Škrkoň si trova a tu per tu con il portiere, ma il suo tiro termina di poco a lato. Sull'altro fronte, Emirhan İlkhan ci prova dalla corta distanza, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea da Alexandr Bužek. All'inizio del secondo tempo, Bužek costringe Deniz Ertaş a una bella parata; sul successivo calcio d'angolo, la palla arriva al limite dell'area e Pavel Kačor batte il portiere di casa con un potente tiro di prima intenzione. Quindi, la Cechia resiste fino al 90' e torna a casa con un gol di vantaggio.

La Cechia ha battuto la Turchia 1-0 davanti a oltre 10.000 persone Anadolu via Getty Images

Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-0

La neve di Tampere complica la partita e la prima vera occasione arriva solo al 44', quando il finlandese Matias Siltanen sfiora il palo. Nel recupero del primo tempo, il cross di Liam Möller viene incornato in rete Onni Helén, subentrato al 21' al posto dell'infortunato di Jimi Tauriainen. La Finlandia continua a spingere nella ripresa e colpisce due volte il palo con Helén. Poco dopo l'ora di gioco, l'Irlanda sfiora il pareggio, ma il cross del subentrato Trent Kone-Doherty viene deviato di testa sulla traversa da Jamie Mullins e la successiva ribattuta di Owen Elding viene respinta sulla linea di porta.

Giovedì 12 novembre:

Islanda - Grecia 1-1

Sotto la neve di Reykjavik, l'Islanda domina soprattutto nel primo tempo. Il capitano Júlíus Mar Júlíusson mette alla prova il portiere greco Dimitrios Monastirlis, costretto a lasciare il campo per infortunio poco prima dell'ora di gioco. Quasi subito, il suo subentrato Botis para un rigore a Daníel Gudjohnsen concesso per un fallo su Agust Orri Thorsteinsson. L'Islanda passa in vantaggio a un minuto dalla fine con un colpo di testa di Hilmir Mikaelsson su cross di Thorsteinsson, ma la Grecia pareggia nel recupero grazie a un tiro di Antonios Papakanellos che, dopo una mischia in area, viene deviato in rete da Mikaelsson.

Lunedì 16 novembre:

Grecia - Islanda

Martedì 17 novembre:

Cechia - Turchia (17:00)

Repubblica d'Irlanda - Finlandia (18:45)

Paesi Bassi - Danimarca (18:30)

Orari CET

Guida partita per partita

Danimarca - Paesi Bassi

Danimarca

Seconda Gruppo I di qualificazione: G8 V4 P3 S1 GF15 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Conrad Harder (5)

Miglior risultato a EURO U21: semifinale (1992, 2015)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (quarti di finale)

Lo sapevi?

Punta a raggiungere la fase finale per la sesta volta in sette edizioni.

Precedenti agli spareggi (V2 S4):

2023: 3-3tot., 4-5dcr - Croazia (1-2 t, 2-1dts c)

2015: 1-1tot., vittoria per i gol in trasferta - Islanda (0-0 c, 1-1 t)

2013: 1-8tot. - Spagna (0-5 t), 1-3 c)

2009: 0-2tot. - Serbia (0-1 c, 0-1 t)

2006: 4-1tot. - Russia (1-0 t), 3-1 c)

2004: 1-1tot., sconfitta per i gol in trasferta - Italia (1-1 c, 0-0 t)

Paesi Bassi

Seconda Gruppo G di qualificazione: G8 V3 P3 S2 GF15 GS10

Miglior marcatore delle qualificazioni: Ernest Poku (4)

Miglior risultato a EURO U21: Winners x 2 (2006, 2007)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (semifinale)

Lo sapevi?

Diversi giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni, hanno vinto EURO U19 nel 2025.

Precedenti agli spareggi (V3 S3):

2015: 4-7tot. - Portogallo (0-2 c, 4-5 t)

2013: 4-0tot. - Slovacchia (2-0 t), 2-0 c)

2011: 3-3tot., sconfitta per i gol in trasferta - Ucraina (1-3 c, 2-0 t)

2006: 2-0tot. - Slovenia (0-0 t), 2-0 c)

2002: 2-3tot. - Inghilterra (2-2 c, 0-1 t)

2000: 4-2tot. - Belgio (2-2 c, 2-0 t)

Highlights: Paesi Bassi - Danimarca 1-2

Islanda - Grecia

Islanda

Seconda Gruppo C di qualificazione: G10 V5 P3 S2 GF22 GS11

Miglior marcatore delle qualificazioni: Daníel Gudjohnsen (7)

Miglior risultato a EURO U21: fase a gironi (2011, 2021)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Miglior marcatore delle qualificazioni Daníel Gudjohnsen è il figlio di Eidur Gudjohnsen mentre il fratello Sveinn Aron Gudjohnsen, ha fatto parte della nazionale islandese che ha partecipato alla fase finale di EURO U21 del 2021.

Precedenti agli spareggi (V1 S2):

2023: 1-2tot. - Cechia (1-2 c, 0-0 t)

2015: 1-1tot., sconfitta per i gol in trasferta - Danimarca (0-0 t), 1-1 c)

2011: 4-2tot. - Scozia (2-1 c, 2-1 t)

Grecia

Seconda Gruppo F di qualificazione: G10 V9 P0 S1 GF29 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Georgios Koutsias (5)

Miglior risultato a EURO U21: vice campione (1988, 1998)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2002 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Non è diventata la migliore seconda per un solo gol. L’ultima volta che la Grecia ha partecipato alla fase finale, nel 2002, quattro membri della rosa – Angelos Charisteas, Konstantinos Katsouranis, Dimitrios Papadopoulos e Georgios Seitaridis – entrarono a far parte della rosa vincitrice di UEFA EURO 2004 in Portogallo, insieme ai vicecampioni di EURO U21 del 1998, ovvero Angelis Basinas, Traianos Dellas, Ioannis Goumas, Georgios Karagounis e Vasilis Lakis.

Precedenti agli spareggi (V2 S3):

2019: 0-2tot. - Austria (0-1 c, 0-1 t)

2011: 0-5tot. - Cechia (0-3 t), 0-2 c)

2002: 4-2tot. - Turchia (3-0 c, 1-2 t)

2000: 1-3tot. - Cechia (0-3 t), 1-0 c)

1998: 4-4tot., vittoria per i gol in trasferta - Inghilterra (2-0 c, 2-4 t)

Finlandia - Repubblica d'Irlanda

Finlandia

Seconda Gruppo A di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF34 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Marius Söderbäck (5)

Miglior risultato a EURO U21: Group stage (2009, 2025)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Dopo essersi qualificato solo una volta prima della stagione 2023–25, ora punta a raggiungere la fase finale per la seconda volta consecutiva.

Precedenti agli spareggi (V2 S0):

2025: 6-3tot. - Norvegia (5-1 c, 1-2 t)

2009: 3-3tot., 4-2dcr - Austria (1-2 t, 2-1dts c)

Highlights: Danimarca - Finlandia 2-2

Repubblica d'Irlanda

Seconda Gruppo D di qualificazione: G10 V6 P2 S2 GF16 GS14

Miglior marcatore delle qualificazioni: Thomas Lonergan (4)

Miglior risultato a EURO U21: mai qualificata

Lo sapevi?

Le vittorie contro la Slovacchia, il Kazakistan e l’Inghilterra, detentrice del titolo, nell’ultima serie di partite di qualificazione hanno portato l’Irlanda agli spareggi per la seconda volta soltanto.

Precedenti agli spareggi (V0 S1):

2023: 1-1tot., 1-3dcr - Israele (1-1 c, 0-0dts t)

Turchia - Cechia

Turchia

Seconda Gruppo H di qualificazione: G8 V3 P4 S1 GF9 GS8

Migliori marcatori delle qualificazioni: Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan (3)

Miglior risultato a EURO U21: Group stage (2000)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2000 (fase a gironi)

Lo sapevi?

La rosa della Turchia per le precedenti qualificazioni del 2000 comprendeva nove futuri giocatori della nazionale maggiore, tra cui Nihat Kahveci, semifinalista a UEFA EURO 2024.

Precedenti agli spareggi (V1 S3):

2009: 1-2 - Belarus (1-0 c, 0-2 t)

2004: 1-2tot. - Germania (0-1 t), 1-1 c)

2002: 2-4tot. - Grecia (0-3 t), 2-1 c)

2000: 2-2tot., vittoria per i gol in trasferta - Poland (1-2 t, 1-0 c)

Cechia

Seconda Gruppo B di qualificazione: G10 V5 P3 S2 GF17 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Lukáš Mašek (5)

Miglior risultato a EURO U21: campione (2002)

Ultimo EURO U21: 2025 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Petr Čech è stato l’eroe ai rigori contro la Francia in Svizzera, nell'unico successo della Cechia in un EURO Under 21. La Cechia partecipa agli spareggi per la decima volta.

Precedenti agli spareggi (V6 S3):

2025: 3-1tot. - Belgio (2-0 t, 1-1 c)

2023: 2-1tot. - Islanda (2-1 t, 0-0 c)

2013: 2-4tot. - Russia (0-2 c, 2-2 t)

2011: 5-0tot. - Grecia (3-0 c, 2-0 t)

2007: 3-2tot. - Bosnia-Erzegovina (2-1 c, 1-1 t)

2006: 0-3tot. - Germania (0-2 c, 0-1 t)

2004: 3-3tot., 3-4rig. - Svizzera (2-1 t, 1-2dts c)

2002: 1-1tot., vittoria per i gol in trasferta - Croazia (1-1 t, 0-0 c)

2000: 3-1tot. - Grecia (3-0 c, 0-1 t)﻿

Guarda le grandi parate di Čech nel 2002