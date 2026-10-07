UEFA EURO U21 2027: conosciamo le squadre della fase finale

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 si giocherà dal 16 giugno al 3 luglio in Albania e Serbia.

Ai due Paesi co-organizzatori si sono finora aggiunti le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le seconde classificate con il miglior bilancio contro la prima, la terza, la quarta e la quinta classificata del proprio girone. Gli spareggi di novembre determineranno le ultime quattro qualificate alla fase finale.

Vi presentiamo le squadre qualificate finora.

Chi si è qualificato alla fase finale finora? Albania (co-organizzatrice), Belgio, Croazia, Inghilterra (campione in carica), Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia (miglior seconda classificata), Portogallo, Serbia (co-organizzatrice), Spagna

Qualificata di diritto come nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: prima partecipazione alla fase finale

Lo sapevi?

Nelle qualificazioni del 2023-25, ha totalizzato 16 punti in dieci partite e ottenuto più vittorie che sconfitte nella fase a gironi per la prima volta dal 1984 quando eliminò la Germania Ovest raggiungendo i quarti che prevedevano andata e ritorno.

Legenda:

P=partite giocate

W=vittorie

D=pareggi

L=sconfitte

F=gol fatti

A=gol subiti

Prima Gruppo I di qualificazione: P8 W5 D2 L1 F13 A2

Miglior marcatore qualificazioni: Norman Bassette (5)

Miglior piazzamento EURO U21: Semi-finals (2007)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Con l'obiettivo di superare la fase a gironi per la seconda volta dopo il 2007, il Belgio si è qualificato anche nel 2002, nel 2019 e nel 2023.

Prima Gruppo H di qualificazione: P8 W6 D1 L1 F15 A3

Migliori marcatori qualificazioni: Leon Grgic, Adriano Jagušić (4)

Miglior piazzamento EURO U21: quarti di finale (2021)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Si è qualificata per la quarta volta in cinque edizioni – mancando l'accesso nel 2025 ai rigori in uno spareggio contro la Georgia – e ha raggiunto anche le fasi finali a otto squadre del 2000 e del 2004.

Prima Gruppo D di qualificazione: P10 W7 D2 L1 F23 A7

Miglior marcatore qualificazioni: Divin Mubama (5)

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 4 (1982, 1984, 2023, 2025)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (campione)

Lo sapevi?

Si è assicurata un posto all’undicesima fase finale consecutiva (record), avendo partecipato a tutte le edizioni da quando, nel 2007, il torneo è stato spostato agli anni dispari. Con l’obiettivo di diventare la seconda nazione a vincere tre titoli consecutivi dopo l’Italia (1992-1996), il commissario tecnico dell’Inghilterra Lee Carsley punta a emulare la tripletta dell’allora allenatore degli Azzurrini, Cesare Maldini.

Il cammino trionfale dell'Inghilterra a EURO U21: tutti i gol

Prima Gruppo C di qualificazione: P10 W8 D2 L0 F34 A8

Miglior marcatore qualificazioni: Mathys Tel (8)

Miglior piazzamento EURO U21: campione (1988)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (semifinale)

Lo sapevi?

Unica squadra imbattuta nelle qualificazioni. Non è mai stata eliminata nella fase a gironi nelle sei partecipazioni da quando è stata introdotta questa fase, raggiungendo almeno i quarti di finale negli ultimi quattro tornei.

Prima Gruppo F di qualificazione: P10 W9 D0 L1 F32 A5

Miglior marcatore qualificazioni: Nicolò Tresoldi (10)﻿

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 3 (2009, 2017, 2021)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (vice campione)

Lo sapevi?

Ha raggiunto la finale in quattro delle ultime cinque edizioni, vincendo nel 2017 e nel 2021 e perdendo nel 2019 e nel 2025. Tresoldi è stato il miglior marcatore in assoluto nelle qualificazioni.

Prima Gruppo E di qualificazione: P10 W9 D0 L1 F32 A7

Migliori marcatori qualificazioni: Francesco Camarda, Seydou Fini, Luca Koleosho, Luca Lipani, Cher Ndour, Niccolò Pisilli (4)

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (quarti di finale)

Lo sapevi?

Unica nazione ad aver vinto tre titoli consecutivi, l’Italia condivide con la Spagna il record assoluto di cinque titoli e si è qualificata per 14 delle 15 edizioni disputate da quando, nel 2000, è stata introdotta la fase a gironi.

EURO U21: i grandi gol dell'Italia

Prima Gruppo G di qualificazione: P8 W5 D2 L1 F19 A6

Miglior marcatore qualificazioni: Sindre Walle Egeli (9)

Miglior piazzamento EURO U21: Semi-finals (1998, 2013)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Nelle qualificazioni, Egeli è stato superato in termini di gol solo dal tedesco Nicolò Tresoldi, che ha disputato due partite in più in un girone composto da sei squadre.

Seconda Gruppo E di qualificazione, migliore seconda: P10 W9 D0 L1 F28 A8

Migliori marcatori qualificazioni: Antoni Kozubal, Oskar Pietuszewski (4)

Miglior piazzamento EURO U21: quarti di finale (1982, 1984, 1986, 1992, 1994)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Si tratta della quarta qualificazione della Polonia in sei edizioni, dopo aver mancato la fase finale tra il 1994 e il 2017, quando si è qualificata come nazione ospitante.

Prima Gruppo B di qualificazione: P10 W8 D1 L1 F35 A2

Miglior marcatore qualificazioni: Rodrigo Mora (5)

Miglior piazzamento EURO U21: vice campione (1994, 2015, 2021)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (quarti di finale)

Lo sapevi?

Il Portogallo si è qualificato per la sesta volta nelle ultime sette edizioni e ha superato la fase a gironi in tre edizioni consecutive.

Qualificata di diritto in quanto nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 1 (1978, come Jugoslavia)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2019 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Ha raggiunto la finale anche nel 1990 (come Jugoslavia), nel 2004 (come Serbia e Montenegro) e nel 2007.

Prima Gruppo A di qualificazione: P10 W9 D0 L1 F47 A5

Miglior marcatore qualificazioni: Pablo García (8)

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (quarti di finale)

Lo sapevi?

La Spagna ha avuto il miglior attacco delle qualificazioni e ha raggiunto nove volte la finale, due più di qualsiasi altra nazione.