Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: Belgio, Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna alla fase finale

L'ultima giornata della fase a gironi di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 si è conclusa con dieci squadre qualificate alla fase finale insieme ad Albania e Serbia e altre otto che andranno agli spareggi di novembre.

Belgio, Croazia, Inghilterra (campione in carica), Francia, Germania, Italia, Norvegia, Portogallo e Spagna hanno vinto i rispettivi gironi e raggiungono le due nazioni ospitanti alla fase finale, che si terrà dal 16 giugno al 3 luglio. Qualificata anche la Polonia come migliore seconda (escludendo i risultati contro le seste classificate).

Le altre otto seconde classificate sono Cechia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda e Turchia. Il sorteggio degli spareggi si terrà venerdì alle 11:00 CET. Le vincitrici delle quattro doppie sfide si aggiudicheranno gli ultimi posti disponibili al torneo.

Chi si è qualificato o è agli spareggi? Qualificate alla fase finale: Albania (nazione ospitante), Belgio, Croazia, Inghilterra (campione in carica), Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia (migliore seconda), Portogallo, Serbia (nazione ospitante), Spagna Agli spareggi: Cechia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Turchia

Come funzionano le qualificazioni a EURO U21

Le nove vincitrici dei gironi e le migliori seconde con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone si sono qualificate direttamente alla fase finale, raggiungendo le due nazioni ospitanti Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le altre quattro squadre qualificate alla fase finale.

Risultati qualificazioni

Gruppo A: Spagna (qualificata alla fase finale), Finlandia (spareggi), Romania, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo (qualificato alla fase finale), Cechia (spareggi), Scozia, Bulgaria, Azerbaigian, Gibilterra

Il Portogallo ha festeggiato il primo posto nel Gruppo B con una vittoria per 2-0 contro la Repubblica Cechia (seconda ) Getty Images

Gruppo C: Francia (qualificata alla fase finale), Islanda (spareggi), Svizzera, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra (qualificata alla fase finale), Repubblica d'Irlanda (spareggi), Slovacchia, Andorra, Moldavia, Kazakistan

Gruppo E: Italia (qualificata alla fase finale), Polonia (qualificata alla fase finale come migliore seconda), Svezia, Montenegro, Macedonia del Nord, Armenia

Dopo l'1-0 sull'Armenia di giovedì scorso con un gol nei minuti di recupero, l'Italia doveva vincere con due gol di scarto lunedì contro la Polonia, che contava nove vittorie su nove e aveva subito solo due reti. Gli Azzurrini hanno vinto 6-2 a Pescara con due gol di Cher Ndour (di cui uno dalla sua metà campo), chiudendo in testa grazie al vantaggio negli scontri diretti. Lo scorso novembre, la Polonia si era imposta 2-1 con una rocambolesca rimonta nel finale. Tuttavia, i risultati di martedì hanno confermato che la Polonia andrà alla fase finale da miglior seconda.

Cher Ndour protagonista nella vittoria per 6-2 dell'Italia contro la Polonia Getty Images

Gruppo F: Germania (qualificata alla fase finale), Grecia (spareggi), Irlanda del Nord, Georgia, Lettonia, Malta

La Germania ha vinto 2-0 in Grecia. Getty Images

Gruppo G: Norvegia (qualificata alla fase finale), Paesi Bassi (spareggi), Israele, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia

Gruppo H: Croazia (qualificata alla fase finale), Turchia (spareggi), Ucraina, Ungheria, Lituania

Gruppo I: Belgio (qualificato alla fase finale), Danimarca (spareggi), Austria, Galles, Bielorussia

Arthur Piedfort (Belgio) festeggia la vittoria contro l'Austria. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Guida alle squadre

L'Inghilterra ha vinto il secondo titolo consecutivo nel 2025 ed è a quattro trionfi, uno in meno del record di Italia e Spagna.

Nel 2025, la Germania si è classificata seconda, con Francia e Paesi Bassi sconfitte in semifinale e Danimarca, Italia, Portogallo e Spagna che hanno raggiunto i quarti. Alla fase finale hanno partecipato anche Finlandia, Cechia, Georgia, Polonia, Romania, Slovacchia (nazione ospitante), Slovenia e Ucraina.

Il cammino dell'Inghilterra verso il titolo Under 21: tutti i gol

Date qualificazioni EURO U21 2027

Fase a gironi di qualificazione

▪ 5-10 giugno 2025

▪ 4-9 settembre 2025

▪ 9-14 ottobre 2025

▪ 13-18 novembre 2025

▪ 26-31 marzo 2026

▪ 24 settembre-6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9-17 novembre 2026 (sorteggio: 9 ottobre ore 11.00 CET)