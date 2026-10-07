Le sfide degli spareggi per EURO Under 21 2027

Le squadre qualificate agli spareggi dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2027 hanno partecipato al sorteggio che ha definito gli accoppiamenti per le sfide del 12 e 17 novembre.

Albania e Serbia, qualificate di diritto in quanto nazioni ospitanti, sono state raggiunte nella fase finale dalle nove vincitrici dei gironi di qualificazione e dalla seconda coi risultati migliori contro la seconda, terza, quarta e quinta del proprio girone. Il calendario degli spareggi (andata e ritorno), che vedranno la partecipazione delle altre otto seconde per gli ultimi quattro posti nella fase finale, sarà confermato a breve.

Le sfide degli spareggi Danimarca - Paesi Bassi

Islanda - Grecia

Finlandia - Repubblica d'Irlanda

Turchia - Cechia

Danimarca - Paesi Bassi

Danimarca

Seconda Gruppo I di qualificazione: G8 V4 P3 S1 GF15 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Conrad Harder (5)

Miglior risultato a EURO U21: semifinale (1992, 2015)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (quarti di finale)

Lo sapevi?

Punta a raggiungere la fase finale per la sesta volta in sette edizioni.

Precedenti agli spareggi (V2 S4):

2023: 3-3tot., 4-5dcr - Croazia (1-2 t, 2-1dts c)

2015: 1-1tot., vittoria per i gol in trasferta - Islanda (0-0 c, 1-1 t)

2013: 1-8tot. - Spagna (0-5 t), 1-3 c)

2009: 0-2tot. - Serbia (0-1 c, 0-1 t)

2006: 4-1tot. - Russia (1-0 t), 3-1 c)

2004: 1-1tot., sconfitta per i gol in trasferta - Italia (1-1 c, 0-0 t)

Paesi Bassi

Seconda Gruppo G di qualificazione: G8 V3 P3 S2 GF15 GS10

Miglior marcatore delle qualificazioni: Ernest Poku (4)

Miglior risultato a EURO U21: Winners x 2 (2006, 2007)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (semifinale)

Lo sapevi?

Diversi giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni, hanno vinto EURO U19 nel 2025.

Precedenti agli spareggi (V3 S3):

2015: 4-7tot. - Portogallo (0-2 c, 4-5 t)

2013: 4-0tot. - Slovacchia (2-0 t), 2-0 c)

2011: 3-3tot., sconfitta per i gol in trasferta - Ucraina (1-3 c, 2-0 t)

2006: 2-0tot. - Slovenia (0-0 t), 2-0 c)

2002: 2-3tot. - Inghilterra (2-2 c, 0-1 t)

2000: 4-2tot. - Belgio (2-2 c, 2-0 t)

Highlights: Paesi Bassi - Danimarca 1-2

Islanda - Grecia

Islanda

Seconda Gruppo C di qualificazione: G10 V5 P3 S2 GF22 GS11

Miglior marcatore delle qualificazioni: Daníel Gudjohnsen (7)

Miglior risultato a EURO U21: fase a gironi (2011, 2021)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Miglior marcatore delle qualificazioni Daníel Gudjohnsen è il figlio di Eidur Gudjohnsen mentre il fratello Sveinn Aron Gudjohnsen, ha fatto parte della nazionale islandese che ha partecipato alla fase finale di EURO U21 del 2021.

Precedenti agli spareggi (V1 S2):

2023: 1-2tot. - Cechia (1-2 c, 0-0 t)

2015: 1-1tot., sconfitta per i gol in trasferta - Danimarca (0-0 t), 1-1 c)

2011: 4-2tot. - Scozia (2-1 c, 2-1 t)

Grecia

Seconda Gruppo F di qualificazione: G10 V9 P0 S1 GF29 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Georgios Koutsias (5)

Miglior risultato a EURO U21: vice campione (1988, 1998)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2002 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Non è diventata la migliore seconda per un solo gol. L’ultima volta che la Grecia ha partecipato alla fase finale, nel 2002, quattro membri della rosa – Angelos Charisteas, Konstantinos Katsouranis, Dimitrios Papadopoulos e Georgios Seitaridis – entrarono a far parte della rosa vincitrice di UEFA EURO 2004 in Portogallo, insieme ai vicecampioni di EURO U21 del 1998, ovvero Angelis Basinas, Traianos Dellas, Ioannis Goumas, Georgios Karagounis e Vasilis Lakis.

Precedenti agli spareggi (V2 S3):

2019: 0-2tot. - Austria (0-1 c, 0-1 t)

2011: 0-5tot. - Cechia (0-3 t), 0-2 c)

2002: 4-2tot. - Turchia (3-0 c, 1-2 t)

2000: 1-3tot. - Cechia (0-3 t), 1-0 c)

1998: 4-4tot., vittoria per i gol in trasferta - Inghilterra (2-0 c, 2-4 t)

Finlandia - Repubblica d'Irlanda

Finlandia

Seconda Gruppo A di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF34 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Marius Söderbäck (5)

Miglior risultato a EURO U21: Group stage (2009, 2025)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2025 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Dopo essersi qualificato solo una volta prima della stagione 2023–25, ora punta a raggiungere la fase finale per la seconda volta consecutiva.

Precedenti agli spareggi (V2 S0):

2025: 6-3tot. - Norvegia (5-1 c, 1-2 t)

2009: 3-3tot., 4-2dcr - Austria (1-2 t, 2-1dts c)

Highlights: Danimarca - Finlandia 2-2

Repubblica d'Irlanda

Seconda Gruppo D di qualificazione: G10 V6 P2 S2 GF16 GS14

Miglior marcatore delle qualificazioni: Thomas Lonergan (4)

Miglior risultato a EURO U21: mai qualificata

Lo sapevi?

Le vittorie contro la Slovacchia, il Kazakistan e l’Inghilterra, detentrice del titolo, nell’ultima serie di partite di qualificazione hanno portato l’Irlanda agli spareggi per la seconda volta soltanto.

Precedenti agli spareggi (V0 S1):

2023: 1-1tot., 1-3dcr - Israele (1-1 c, 0-0dts t)

Turchia - Cechia

Turchia

Seconda Gruppo H di qualificazione: G8 V3 P4 S1 GF9 GS8

Migliori marcatori delle qualificazioni: Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan (3)

Miglior risultato a EURO U21: Group stage (2000)

Ultima partecipazione a EURO U21: 2000 (fase a gironi)

Lo sapevi?

La rosa della Turchia per le precedenti qualificazioni del 2000 comprendeva nove futuri giocatori della nazionale maggiore, tra cui Nihat Kahveci, semifinalista a UEFA EURO 2024.

Precedenti agli spareggi (V1 S3):

2009: 1-2 - Belarus (1-0 c, 0-2 t)

2004: 1-2tot. - Germania (0-1 t), 1-1 c)

2002: 2-4tot. - Grecia (0-3 t), 2-1 c)

2000: 2-2tot., vittoria per i gol in trasferta - Poland (1-2 t, 1-0 c)

Cechia

Seconda Gruppo B di qualificazione: G10 V5 P3 S2 GF17 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Lukáš Mašek (5)

Miglior risultato a EURO U21: campione (2002)

Ultimo EURO U21: 2025 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Petr Čech è stato l’eroe ai rigori contro la Francia in Svizzera, nell'unico successo della Cechia in un EURO Under 21. La Cechia partecipa agli spareggi per la decima volta.

Precedenti agli spareggi (V6 S3):

2025: 3-1tot. - Belgio (2-0 t, 1-1 c)

2023: 2-1tot. - Islanda (2-1 t, 0-0 c)

2013: 2-4tot. - Russia (0-2 c, 2-2 t)

2011: 5-0tot. - Grecia (3-0 c, 2-0 t)

2007: 3-2tot. - Bosnia-Erzegovina (2-1 c, 1-1 t)

2006: 0-3tot. - Germania (0-2 c, 0-1 t)

2004: 3-3tot., 3-4rig. - Svizzera (2-1 t, 1-2dts c)

2002: 1-1tot., vittoria per i gol in trasferta - Croazia (1-1 t, 0-0 c)

2000: 3-1tot. - Grecia (3-0 c, 0-1 t)﻿

Guarda le grandi parate di Čech nel 2002