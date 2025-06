Riepilogo EURO Under 21 domenica: Germania e Danimarca ai quarti, pari per l'Inghilterra

Germania e Danimarca raggiungono Italia e Spagna ai quarti di finale del Campionato Europeo UEFA Under 21, mentre l'Inghilterra non va oltre il pareggio e l'Ucraina conquista i suoi primi punti.

UEFA.com riepiloga le partite della seconda giornata di domenica.

I portieri sono protagonisti nel pareggio a reti inviolate di Nitra. James Beadle si oppone con prontezza a due conclusioni pericolose di Svit Sešlar, una per tempo, mantenendo l’Inghilterra in partita. Il maggiore pericolo per la Slovenia arriva poco prima dell’intervallo, quando uno splendido tiro al volo di Harvey Elliott colpisce il palo.

Nella ripresa, Martin Turk salva il risultato negando il gol al capitano inglese James McAtee da distanza ravvicinata, per poi deviare sopra la traversa un colpo di testa insidioso di Jack Hinshelwood nei minuti di recupero. La Slovenia conquista così il primo punto nel torneo, mentre gli Young Lions salgono a quota quattro.

Player of the Match: Harvey Elliott (Inghilterra)

La Germania avanza ed elimina la Cechia a Dunajská Streda. Dopo il gol di apertura di Nicolò Tresoldi al 34', Paul Nebel firma il raddoppio al 41'. Brajan Gruda colpisce il palo verso la fine del primo tempo, ma la ripresa inizia ancora peggio per la Cechia.

Nick Woltemade segna di testa il suo quarto gol alla fase finale, mentre Eric Martel sigla il 4-0 prima del quarto d'ora. La Cechia è comunque reattiva e risponde subito grazie a un'autorete di Bright Arrey-Mbi e a un gol di Karel Spáčil, chiudendo una gara divertente.

Player of the Match: Nick Woltemade (Germania)

Tutte le partite

Un guizzo di Vladyslav Vanat e un tap-in di Maksym Braharu regalano all'Ucraina la prima vittoria nel Gruppo D.

A Košice, la squadra di Unai Melgosa sblocca il risultato prima della mezz'ora: Vanat è il più rapido a fiondarsi sulla respinta del portiere finlandese Lucas Bergström dopo un suo primo tentativo. L’Ucraina raddoppia poco dopo l’intervallo, quando un cross di Vladyslav Veleten attraversa l’area e trova Braharu pronto a spingere in rete da due passi. La Finlandia prova a reagire, ma non riesce a riaprire la partita. Nei minuti di recupero, l’Ucraina resta in dieci per l’espulsione del capitano Volodymyr Brazhko, punito con la seconda ammonizione.

Player of the Match: Vladyslav Vanat (Ucraina)

La doppietta di William Osula regala un'altra vittoria in rimonta alla Danimarca, assicurandole la qualificazione. Gli Jong Oranje si portano in vantaggio con un'autorete rocambolesca: un rinvio del capitano danese Oliver Provstgaard rimpalla su Ruben van Bommel e termina in rete grazie a una deviazione dello stesso Provstgaard.

Osula, che aveva suggellato la vittoria in rimonta alla prima giornata contro l'Ucraina entrando nel secondo tempo, pareggia con un potente colpo di testa da distanza ravvicinata a 10' dall'intervallo. Il giocatore del Newcastle segna con freddezza anche al 2' della ripresa, regalando un posto ai quarti di finale alla Danimarca.

Player of the Match: Clement Bischoff (Danimarca)

