Riepilogo e highlights EURO U21: vincono Germania, Inghilterra e Danimarca, pari per i Paesi Bassi

I campioni d'Europa in carica dell'Inghilterra iniziano i Campionati Europei UEFA Under 21 del 2025 con una vittoria, ma a rubare la scena della serata è il tedesco Nick Woltemade, autore di una tripletta nel 3-0 della Germania. La Danimarca vince in rimonta contro l'Ucraina, mentre i Paesi Bassi recuperano due gol e pareggiano contro la Finlandia.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del giovedì della prima giornata.

Highlights: Cechia - Inghilterra 1-3

Harvey Elliott, Jonathan Rowe e Charlie Cresswell vanno in gol per i campioni d'Europa U21 in carica che battono un'arrembante Cechia a Dunajská Streda. I Giovani Leoni vanno in vantaggio con Elliott prima dell'intervallo (39') e raddoppiano al 48' con Rowe su cross di Tino Livramento.

Pochi minuti dopo, Daniel Fila accorcia lo svantaggio su un filtrande di Václav Sejk, ma a 14 minuti dalla fine gli inglesi chiudono la partita con Cresswell su un calcio d'angolo di Alex Scott.

Player of the Match: Tino Livramento (Inghilterra)

Statistica: l'Inghilterra ha vinto le ultime sette partite della fase a gironi di EURO U21, sebbene Fila abbia interrotto una striscia di sei clean sheet consecutivi.

Highlights: Germania - Slovenia 3-0

Woltemade conferma la sua fama di 'osservato speciale' con una tripletta che regala i primi punti alla Germania nella sfida di Nitra.

L'attaccante dello Stuttgard, reduce dalla fase finale di UEFA Nations League, prima sblocca il risultato su assist di Nicolò Tresoldi, poi raddoppia poco prima dell'intervallo e infine trasforma un rigore nei minuti finali dopo il fallo di Lovro Golič su Nelson Weiper.

Player of the Match: Nick Woltemade (Germania)

Statistica: la Germania ha interrotto una serie di cinque partite della fase a gironi senza vittorie (P3 S2), mentre la Slovenia ancora è a secco di vittorie dopo due fasi finali (P1 S3)

Calendario di EURO U21

Highlights: Ucraina - Danimarca 2-3

La Danimarca rimonta due volte e conquista una straordinaria vittoria contro l’Ucraina, semifinalista del 2023. Nel giro di quattro minuti, un tiro deviato di William Bøving e una conclusione ravvicinata del subentrato William Osula regalano il successo alla squadra di Steffen Højer.

Il tiro a giro di Maksym Braharu, a poco più di dieci minuti dalla fine, sembra bastare per riportare avanti l’Ucraina, dopo che Clement Bischoff – entrato dalla panchina – ha risposto al vantaggio iniziale firmato da Nazar Voloshyn nel primo tempo. Ma la Danimarca non si arrende e ribalta tutto con carattere e lucidità.

Player of the Match: Oleh Ocheretko (Ucraina)

Statistiche principali: la Danimarca vince la sesta partita consecutiva nella fase a gironi delle fasi finali di EURO Under 21.

Highlights: Finlandia - Paesi Bassi 2-2

Entrati a partita in corso, Luciano Valente ed Ernest Poku sono i protagonisti della rimonta contro la Finlandia che conquista un solo punto alla sua prima presenza a una fase finale dall'ultima risalente al 2009.

Gli Eagle-Owls alla mezz'ora sono sul 2-0 grazie ai gol di Casper Terho e Topi Keskinen, ma non riescono a resistere alle conclusioni decisive di Valente (59') ed Ernest (93').

Player of the Match: Santari Väänänen (Finlandia)

Statistica: sebbene sia stata vicina a portare a casa i suoi primi tre punti, la Finlandia guadagna il primo in assoluto in una fase finale.

Dove guardare tutte le partite