Anteprima semifinali EURO Under 17 2026: Belgio - Francia, Italia - Spagna

Belgio e Francia si affrontano in semifinale per il secondo anno consecutivo, mentre Italia e Spagna si preparano al loro primo incontro in questa fase.

UEFA.com analizza i temi tattici delle due gare e pubblica le dichiarazioni degli allenatori in vista delle semifinali del Campionato Europeo Under-17 UEFA a Tallinn.

Fase a eliminazione diretta Semifinali: giovedì 4 giugno Belgio – Francia (13:30, Kadrioru staadion)

Italia – Spagna (19:00, Lilleküla staadion) Finale: domenica 7 giugno Belgio/Francia – Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadio) Orari CET (l'Estonia è un'ora avanti).

Questa sfida mette a confronto le due migliori difese della fase a gironi, entrambe con un solo gol subito, ma non implica una mancanza di qualità in attacco.

Il Belgio vanta grandi talenti sulle fasce come Jayden Onia Seke e Kiyan Achahbar, oltre a un Ct come Sven Vermant che concede loro la libertà di inventare. "Con la creatività che hanno, non voglio limitarli", ha dichiarato il tecnico dopo la vittoria contro la Croazia alla prima giornata.

La Francia è stata semplicemente irresistibile nelle ultime due partite del Gruppo B, segnando nove gol senza subirne nelle schiaccianti vittorie contro Danimarca e Montenegro. L'esterno sinistro Arone Gadou è attualmente a sei gol tra qualificazioni e fase finale, un totale superato solo da tre giocatori.

Statistica Questa è la terza semifinale del Campionato Europeo Under 17 tra Belgio e Francia dopo quelle del 2025 e del 2015. In entrambe le occasioni hanno vinto i transalpini.

Le parole degli allenatori

Sven Vermant, Ct Belgio: "Fin dall'inizio ho detto che rispetteremo ogni avversario. È un concetto che comunico ai giocatori. Nei 90 minuti possono succedere diverse cose ed è per questo che cerchiamo di prepararci. Abbiamo visto le partite della Francia, ma erano tutte contro avversarie diverse. Noi siamo il Belgio, abbiamo il nostro stile di gioco e diverse soluzioni che possiamo adottare. È quello che cercheremo di fare domani".

José Alcocer, Ct Francia: "Sono un'ottima squadra con ottimi giocatori e li affronteremo nella stessa fase dell'anno scorso. C'è molto rispetto e una sana rivalità tra noi, quindi dovrebbe essere un'altra bella partita".

Dove guardare le partite: TV e streaming

Al termine della terza giornata, sia Italia che Spagna hanno avuto la sensazione di dover correggere alcuni aspetti in vista delle semifinali: soprattutto la difesa, perché entrambe le squadre hanno subito tre gol.

"Non abbiamo controllato la partita né recuperato palla come facciamo di solito", ha dichiarato il Ct Daniele Franceschini dopo il 3-3 tra Italia e Danimarca. Commento simile per il tecnico avversario Sergio García dopo la gara tra Spagna e Belgio alla seconda giornata: "Non mi piace prendere gol", motivo per cui la successiva sconfitta per 3-2 contro la Croazia non è stata certo gradita.

Questo è il terzo incontro tra le due squadre nel 2026 dopo le due amichevoli disputate in Spagna a gennaio. La squadra di García le ha vinte entrambe, ma il Ct spagnolo non lo considera un risultato significativo spiegando che una semifinale è "una partita completamente diversa".

Statistica La Spagna detiene il record assoluto di presenze in semifinale agli Europei Under 17 con 12 partecipazioni. L'Italia è all'ottava.

Le parole degli allenatori

Daniele Franceschini, Ct Italia: "Li conosciamo, perché li abbiamo già affrontati in amichevole qualche mese fa. A mio parere, sono una delle squadre più forti d'Europa, con giocatori di grande talento. Dobbiamo affrontarli sapendo che si tratta di una semifinale, ma con la mente aperta, cercando di giocare il calcio che conosciamo e divertendoci".

Sergio García, Ct Spagna: "Le due amichevoli di gennaio non erano competitive come questa semifinale. Sarà una partita completamente diversa. Se vogliamo passare il turno dobbiamo dare il 100% per battere l'Italia perché è un'ottima squadra".