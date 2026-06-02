Classifica marcatori EURO Under 17 2026: Enzo Alves insegue Jakov Dedić
martedì 2 giugno 2026
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Il croato Jakov Dedić è in testa alla classifica marcatori della fase finale di EURO Under 17 del 2026, ma non può aumentare il suo bottino a seguito dell'eliminazione della Croazia.
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Jakov Dedić è in vetta alla classifica marcatori dei Campionati Europei UEFA Under 17 con i tre gol segnati nella fase a gironi.
L'attaccante della Spagna Enzo Alves, autore di due gol, è tra coloro che sperano di superare Dedić nella fase a eliminazione diretta, che inizierà giovedì 4 giugno con le semifinali.
Classifica marcatori fase finale EURO U17 2026
Classifica marcatori
3 Jakov Dedić (Croazia)
2 Enzo Alves (Spagna)*
2 Mikkel Bro Hansen (Danimarca)
2 Omran Khatar (Danimarca)
2 Nik Žužić Škafar (Croazia)
*Squadre in corsa nella fase a eliminazione diretta
Classifica marcatori EURO U17 2025/26 (qualificazioni comprese)
Jakov Dedić (Croazia) 8
Mikkel Bro Hansen (Danimarca) 7
Diego Perillo (Italia) 7
Arone Gadou (Francia) 6
Alexander Máni Gudjónsson (Islanda) 6
Albo d'oro capocannonieri EURO U17
2025: Samuele Inacio (Italia) 5
2024: Rodrigo Mora (Portogallo) 5
2023: Paris Brunner (Germania), Marc Guiu (Spagna), Robert Ramsak (Germania), Lamine Yamal (Spagna) 4
2022: Jovan Milošević (Serbia) 5
2020 e 2021: torneo non disputato
2019: Adil Aouchiche (Francia) 9
2018: Edoardo Vergani (Italia), Yorbe Vertessen (Belgio) 4
2017: Amine Gouiri (Francia) 8
2016: José Gomes (Portogallo) 7
2015: Odsonne Edouard (Francia) 8
2014: Jari Schuurman (Paesi Bassi), Dominic Solanke (Inghilterra) 4
2013: Elio Capradossi (Italia), Robin Kamber (Svizzera), Mario Pugliese (Italia), Martin Slaninka (Slovacchia) 2
2012: Max Meyer (Germania) 3
2011: Kyle Ebecilio (Paesi Bassi), Hallam Hope (Inghilterra), Tonny Trindade de Vilhena (Paesi Bassi), Samed Yesil (Germania) 3
2010: Paco Alcácer (Spagna) 6
2009: Luc Castaignos (Paesi Bassi), Lennart Thy (Germania) 3
2008: Yannis Tafer (Francia) 4
2007: Toni Kroos (Germania), Victor Moses (Inghilterra) 3
2006: Manuel Fischer (Germania), Bojan Krkić (Spagna), Tomáš Necid (Cechia) 5
2005: Tevfik Köse (Turchia) 6
2004: Hatem Ben Arfa (Francia), Bruno Gama (Portogallo), Shane Paul (Inghilterra), Marc Pedraza (Spagna) 3
2003: David Rodríguez (Spagna) 6
2002: Jonathan Soriano (Spagna) 7
Albo d'oro capocannonieri EURO U17 qualificazioni comprese
2024/25: Djylian Nguessan (Francia) 9
2023/24: Franciasco Camarda (Italia), Mikey Moore (Inghilterra) 8
2022/23: Paris Brunner (Germania) 11
2021/22: Dzenan Pejcinovic (Germania) 12
2020/21: stagione cancellata
2019/20 solo qualificazioni: Matthis Abline (Francia), Szymon Włodarczyk (Polonia) 5
2018/19: Adil Aouchiche (Francia) 12
2017/18: Daishawn Redan (Paesi Bassi) 10
2016/17: Jann-Fiete Arp (Germania), Amine Gouiri (Francia), Abel Ruiz (Spagna) 10
2015/16: José Gomes (Portogallo) 12
2014/15: Odsonne Edouard (Francia) 13
2013/14: Adam Armstrong (Inghilterra), Dominic Solanke (Inghilterra) 9
2012/13: Timo Werner (Germania) 13
2011/12: Gergely Bobál (Ungheria) 8
2010/11: Samed Yesil (Germania) 11
2009/10: Paco Alcácer (Spagna) 14
2008/09: Muhammet Demir (Turchia) 7
2007/08: Danijel Aleksić (Serbia), Geoffrey Castillion (Paesi Bassi) 9
2006/07: Toni Kroos (Germania), Vitali Rushnitski (Bielorussia), Kolbein Sigthórsson (Islanda) 7
2005/06: Manuel Fischer (Germania) 13
2004/05: Nikola Kalinić (Croazia) 11
2003/04: Fausto Lourenço (Portogallo) 8
2002/03: David Rodríguez (Spagna) 9
2001/02: Collins John (Paesi Bassi), Simon Vukčević (Jugoslavia) 8
Il turno elite e la fase finale della stagione 2019/20, nonché l'intera stagione 2020/21, sono stati annullati a causa della pandemia di COVID-19.
Albo d'oro capocannonieri fasi finali (solo fasi finali)
Adil Aouchiche (Francia) 9
Abel Ruiz (Spagna) 8
Amine Gouiri (Francia) 8
Odsonne Edouard (Francia) 8
Jann-Fiete Arp (Germania) 7
José Gomes (Portogallo) 7
Bojan Krkić (Spagna) 7
David Rodríguez (Spagna) 7
Jonathan Soriano (Spagna) 7
Albo d'oro capocannonieri EURO U17 (comprese qualificazioni)
José Gomes (Portogallo) 16
Abel Ruiz (Spagna) 16
Paco Alcácer (Spagna) 14
Adam Idah (Repubblica d'Irlanda) 14
Daishawn Redan (Paesi Bassi) 14
Brian Brobbey (Paesi Bassi) 13
Odsonne Edouard (Francia) 13
Manuel Fischer (Germania) 13
Ethan Nwaneri (Inghilterra) 13
Timo Werner (Germania) 13