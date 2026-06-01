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Le semifinaliste del Campionato Europeo Under 17 2026: Belgio, Francia, Italia e Spagna

lunedì 1 giugno 2026

Il profilo delle quattro squadre ancora in gara in Estonia.

Il Belgio giocherà contro la Francia e l'Italia giocherà contro la Spagna
Il Belgio giocherà contro la Francia e l'Italia giocherà contro la Spagna UEFA

Le semifinali del Campionato Europeo Under 17 UEFA si disputeranno giovedì a Tallinn (Estonia).

Presentiamo le squadre che provano a raggiungere la finale di domenica al Lilleküla staadion.

Fase a eliminazione diretta

Semifinali: giovedì 4 giugno

Belgio – Francia (13:30, Stadio Kadriorg)
Italia – Spagna (19:00, Stadio Lilleküla)

Finale: domenica 7 giugno

Belgio/Francia – Italia/Spagna (19:00, Stadio Lilleküla)

Orari CET (l'Estonia è un'ora avanti).

Belgio - Francia

  • Come nel 2025, Belgio e Francia si affronteranno nella semifinale del torneo. Stavolta, però, i ruoli sono invertiti: il Belgio si qualifica come primo del Gruppo A, mentre la Francia è arrivata seconda nel Gruppo B.

Belgio

Il Belgio festeggia dopo aver vinto il Gruppo A.
Il Belgio festeggia dopo aver vinto il Gruppo A.UEFA via Getty Images

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 5 (giocato in Belgio)
1-0 contro Moldavia, 6-0 contro Bielorussia, 2-0 contro Norvegia
Secondo turno: vincitrice Gruppo A5 (giocato in Serbia)
2-1 contro Svizzera, 4-3 contro Serbia, 1-0 contro Cipro
Vincitrice Gruppo A: 2-0 contro Croazia (Rakvere), 0-1 contro Spagna (Rakvere), 1-0 contro Estonia (Lilleküla)

Migliori marcatori fase finale: Tinus Moorthamer, Jelle Driessen, Noah Kalonji – 1
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Kiyan Achahbar – 5
2024/25: semifinali
Miglior traguardo U17: semifinale (2007, 2015, 2018, 2025)
Bilancio in semifinale: V0 S4

Semifinali precedenti
2025: 2-3 contro Francia
2018: 1-2 contro Italia
2015: 1-1, 1-2 dcr contro Francia
2007: 1-1 dts, 6-7 dcr contro Spagna

    Francia

    Kénan Doganay e compagni festeggiano il gol contro il Montenegro
    Kénan Doganay e compagni festeggiano il gol contro il MontenegroUEFA via Getty Images

    Primo turno: vincitrice Gruppo 9 (giocato in Francia)
    8-0 contro Azerbaigian, 1-1 contro Romania, 5-0 contro Israele
    Secondo turno: vincitrice Gruppo A1 (giocato in Slovenia)
    2-0 contro Slovenia, 2-1 contro Macedonia del Nord, 2-0 contro Germania
    Secondo posto Gruppo B: 0-1 contro Italia (Kalevi), 4-0 contro Danimarca (Kadriorg), 5-0 contro Montenegro (Kadriorg)

    Migliori marcatori fase finale: otto giocatori – 1
    Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Arone Gadou – 6
    2024/25    : secondo posto
    Miglior traguardo U17    : campione x 3 (2004, 2015, 2022)
    Bilancio in semifinale: V6 S3

    Semifinali precedenti
    2025: 3-2 contro Belgio
    2023: 3-1 contro Spagna
    2022: 2-2, 6-5 dcr contro Portogallo
    2019: 1-2 contro Italia
    2015: 1-1, 2-1 dcr contro Belgio
    2010: 1-2 contro Inghilterra
    2008: 1-1 dts, 4-3 dcr contro Turchia
    2007: 0-1 contro Inghilterra
    2004: 3-1 contro Portogallo
    2002: 1-1 dts, 4-3 dcr contro Spagna

      Italia - Spagna

      • Giunte rispettivamente all'ottava e alla dodicesima semifinale, Italia e Spagna sono sorprendentemente al primo incontro in questa fase del torneo. L'Italia è stata l'unica squadra a concludere la fase a gironi imbattuta, mentre la Spagna ha battuto Estonia e Belgio prima di essere sconfitta dalla Croazia.

      Italia

      L'Italia festeggia la vittoria alla seconda giornata contro il Montenegro
      L'Italia festeggia la vittoria alla seconda giornata contro il MontenegroUEFA via Getty Images

      Primo turno: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Estonia)
      8-1 contro Estonia, 1-2 contro Montenegro, 2-1 contro Ucraina
      Secondo turno: vincitrice Gruppo A2 (giocato in Italia)
      3-2 contro Portogallo, 4-0 contro Islanda, 2-1 contro Romania
      Vincitrice Gruppo B: 1-0 contro Francia (Kalevi Keskstaadion), 3-0 contro Montenegro (Kalevi Keskstaadion), 3-3 contro Danimarca (Kalevi Keskstaadion)

      Migliori marcatori fase finale: sette giocatori – 1
      Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Diego Perillo – 7
      2024/25: semifinale
      Miglior traguardo U17      : campione x 1 (2024)

      Bilancio in semifinale: V4 S3

      Semifinali precedenti
      2025: 2-2, 3-4 dcr contro Portogallo
      2024: 1-0 contro Danimarca
      2019: 2-1 contro Francia
      2018: 2-1 contro Belgio
      2013: 2-0 contro Slovacchia
      2009: 0-2 contro Germania
      2005: 0-1 contro Paesi Bassi

      • Alla terza semifinale consecutiva, gli Azzurrini puntano al secondo titolo.

      Spagna

      Gli spagnoli Sergi Mayans (a sinistra) e Christian Imga (a destra) festeggiano
      Gli spagnoli Sergi Mayans (a sinistra) e Christian Imga (a destra) festeggianoUEFA via Getty Images

      Primo turno: vincitrice Gruppo 4 (giocato in Spagna)
      3-0 contro Andorra, 5-0 contro Lettonia, 4-0 contro Danimarca
      Secondo turno: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Irlanda del Nord)
      2-0 contro Irlanda del Nord, 3-0 contro Scozia, 0-0 contro Turchia
      Secondo posto Gruppo A: 4-1 contro Estonia (Lilleküla), 1-0 contro Belgio (Rakvere), 2-3 contro Croazia (Rakvere)

      Miglior marcatore fase finale: Enzo Alves – 2
      Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Ebrima Tunkara – 5
      2024/25      : non qualificata
      Miglior traguardo U17      : campione x 3 (2007, 2008, 2017)
      Bilancio in semifinale: V7 S4

      Semifinali precedenti
      2023: 1-3 contro Francia
      2019: 0-1 contro Paesi Bassi
      2017: 0-0, 4-2 dcr contro Germania
      2016: 2-1 contro Germania
      2010: 3-1 contro Turchia
      2008: 2-1 dts contro Paesi Bassi
      2007: 1-1 dts, 7-6 dcr contro Belgio
      2006: 0-2 contro Cechia
      2004: 2-1 contro Inghilterra
      2003: 5-2 contro Austria
      2002: 1-1, 2-4 dcr contro Francia

      • Con la loro dodicesima semifinale agli Europei Under 17, gli spagnoli hanno stabilito un nuovo record assoluto, superando di una lunghezza Paesi Bassi e Francia.

      Le statistiche si riferiscono esclusivamente al Campionato Europeo Under 17 (a partire dalla stagione 2001/02).

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 1 giugno 2026