Le semifinaliste del Campionato Europeo Under 17 2026: Belgio, Francia, Italia e Spagna
lunedì 1 giugno 2026
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Il profilo delle quattro squadre ancora in gara in Estonia.
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Le semifinali del Campionato Europeo Under 17 UEFA si disputeranno giovedì a Tallinn (Estonia).
Presentiamo le squadre che provano a raggiungere la finale di domenica al Lilleküla staadion.
Fase a eliminazione diretta
Semifinali: giovedì 4 giugno
Belgio – Francia (13:30, Stadio Kadriorg)
Italia – Spagna (19:00, Stadio Lilleküla)
Finale: domenica 7 giugno
Belgio/Francia – Italia/Spagna (19:00, Stadio Lilleküla)
Orari CET (l'Estonia è un'ora avanti).
Belgio - Francia
- Come nel 2025, Belgio e Francia si affronteranno nella semifinale del torneo. Stavolta, però, i ruoli sono invertiti: il Belgio si qualifica come primo del Gruppo A, mentre la Francia è arrivata seconda nel Gruppo B.
Belgio
Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 5 (giocato in Belgio)
1-0 contro Moldavia, 6-0 contro Bielorussia, 2-0 contro Norvegia
Secondo turno: vincitrice Gruppo A5 (giocato in Serbia)
2-1 contro Svizzera, 4-3 contro Serbia, 1-0 contro Cipro
Vincitrice Gruppo A: 2-0 contro Croazia (Rakvere), 0-1 contro Spagna (Rakvere), 1-0 contro Estonia (Lilleküla)
Migliori marcatori fase finale: Tinus Moorthamer, Jelle Driessen, Noah Kalonji – 1
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Kiyan Achahbar – 5
2024/25: semifinali
Miglior traguardo U17: semifinale (2007, 2015, 2018, 2025)
Bilancio in semifinale: V0 S4
Semifinali precedenti
2025: 2-3 contro Francia
2018: 1-2 contro Italia
2015: 1-1, 1-2 dcr contro Francia
2007: 1-1 dts, 6-7 dcr contro Spagna
Francia
Primo turno: vincitrice Gruppo 9 (giocato in Francia)
8-0 contro Azerbaigian, 1-1 contro Romania, 5-0 contro Israele
Secondo turno: vincitrice Gruppo A1 (giocato in Slovenia)
2-0 contro Slovenia, 2-1 contro Macedonia del Nord, 2-0 contro Germania
Secondo posto Gruppo B: 0-1 contro Italia (Kalevi), 4-0 contro Danimarca (Kadriorg), 5-0 contro Montenegro (Kadriorg)
Migliori marcatori fase finale: otto giocatori – 1
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Arone Gadou – 6
2024/25: secondo posto
Miglior traguardo U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)
Bilancio in semifinale: V6 S3
Semifinali precedenti
2025: 3-2 contro Belgio
2023: 3-1 contro Spagna
2022: 2-2, 6-5 dcr contro Portogallo
2019: 1-2 contro Italia
2015: 1-1, 2-1 dcr contro Belgio
2010: 1-2 contro Inghilterra
2008: 1-1 dts, 4-3 dcr contro Turchia
2007: 0-1 contro Inghilterra
2004: 3-1 contro Portogallo
2002: 1-1 dts, 4-3 dcr contro Spagna
Italia - Spagna
- Giunte rispettivamente all'ottava e alla dodicesima semifinale, Italia e Spagna sono sorprendentemente al primo incontro in questa fase del torneo. L'Italia è stata l'unica squadra a concludere la fase a gironi imbattuta, mentre la Spagna ha battuto Estonia e Belgio prima di essere sconfitta dalla Croazia.
Italia
Primo turno: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Estonia)
8-1 contro Estonia, 1-2 contro Montenegro, 2-1 contro Ucraina
Secondo turno: vincitrice Gruppo A2 (giocato in Italia)
3-2 contro Portogallo, 4-0 contro Islanda, 2-1 contro Romania
Vincitrice Gruppo B: 1-0 contro Francia (Kalevi Keskstaadion), 3-0 contro Montenegro (Kalevi Keskstaadion), 3-3 contro Danimarca (Kalevi Keskstaadion)
Migliori marcatori fase finale: sette giocatori – 1
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Diego Perillo – 7
2024/25: semifinale
Miglior traguardo U17: campione x 1 (2024)
Bilancio in semifinale: V4 S3
Semifinali precedenti
2025: 2-2, 3-4 dcr contro Portogallo
2024: 1-0 contro Danimarca
2019: 2-1 contro Francia
2018: 2-1 contro Belgio
2013: 2-0 contro Slovacchia
2009: 0-2 contro Germania
2005: 0-1 contro Paesi Bassi
- Alla terza semifinale consecutiva, gli Azzurrini puntano al secondo titolo.
Spagna
Primo turno: vincitrice Gruppo 4 (giocato in Spagna)
3-0 contro Andorra, 5-0 contro Lettonia, 4-0 contro Danimarca
Secondo turno: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Irlanda del Nord)
2-0 contro Irlanda del Nord, 3-0 contro Scozia, 0-0 contro Turchia
Secondo posto Gruppo A: 4-1 contro Estonia (Lilleküla), 1-0 contro Belgio (Rakvere), 2-3 contro Croazia (Rakvere)
Miglior marcatore fase finale: Enzo Alves – 2
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Ebrima Tunkara – 5
2024/25: non qualificata
Miglior traguardo U17: campione x 3 (2007, 2008, 2017)
Bilancio in semifinale: V7 S4
Semifinali precedenti
2023: 1-3 contro Francia
2019: 0-1 contro Paesi Bassi
2017: 0-0, 4-2 dcr contro Germania
2016: 2-1 contro Germania
2010: 3-1 contro Turchia
2008: 2-1 dts contro Paesi Bassi
2007: 1-1 dts, 7-6 dcr contro Belgio
2006: 0-2 contro Cechia
2004: 2-1 contro Inghilterra
2003: 5-2 contro Austria
2002: 1-1, 2-4 dcr contro Francia
- Con la loro dodicesima semifinale agli Europei Under 17, gli spagnoli hanno stabilito un nuovo record assoluto, superando di una lunghezza Paesi Bassi e Francia.
Le statistiche si riferiscono esclusivamente al Campionato Europeo Under 17 (a partire dalla stagione 2001/02).