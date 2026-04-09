La fase finale di EURO Under 17 inizia il 25 maggio: calendario
giovedì 9 aprile 2026
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È stato definito il calendario della fase finale che si giocherà dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia.
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I Campionati Europei UEFA Under 17 si giocheranno dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.
Nella giornata inaugurale, i padroni di casa faranno il loro esordio nella fase finale degli Europei Under 17 contro la Spagna al Lilleküla staadion – uno dei tre impianti di Tallinn – dopo che Croazia e Belgio si saranno affrontate nel Gruppo A a Rakvere. Il giorno seguente, il Gruppo B, che si disputerà interamente a Tallinn, prenderà il via con l’Italia che affronterà la Francia al Kalevi Keskstaadion, prima che il Montenegro, al suo esordio nella fase finale Under 17, scenda in campo contro la Danimarca al Kadrioru staadion.
Il Gruppo A proseguirà il 28 e il 31 maggio, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno il 29 maggio e il 1° giugno. Le prime due squadre di ogni girone accederanno alle semifinali a Tallinn il 4 giugno, con la finale che si terrà al Lilleküla staadion tre giorni dopo.
I gironi di EURO U17 2026
Gruppo A: Estonia (nazione ospitante), Belgio, Croazia, Spagna
Gruppo B: Montenegro, Francia, Italia, Danimarca
Gli stadi
Lilleküla staadion, Tallinn
Kadrioru staadion, Tallinn
Kalevi Keskstaadion, Tallinn
Rakvere linnastaadion, Rakvere
Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti
Calendario fase a gironi
Giornata 1
Lunedì 25 maggio
Gruppo A
Croazia - Belgio (Rakvere linnastaadion, 13:30)
Estonia - Spagna (Lilleküla staadion, 19:00)
Martedì 26 maggio
Gruppo B
Italia - Francia (Kalevi Keskstaadion, 13:30)
Montenegro - Danimarca (Kadrioru staadion, 18:00)
Giornata 2
Giovedì 28 maggio
Gruppo A
Belgio - Spagna (Rakvere linnastaadion, 13:30)
Estonia - Croazia (Lilleküla staadion, 18:00)
Venerdì 29 maggio
Gruppo B
Montenegro - Italia (Kalevi Keskstaadion, 13:30)
Francia - Danimarca (Kadrioru staadion, 18:00)
Giornata 3
Domenica 31 maggio
Gruppo A
Spagna - Croazia (Rakvere linnastaadion, 13:30)
Belgio - Estonia (Lilleküla staadion, 13:30)
Lunedì 1° giugno
Gruppo B
Danimarca - Italia (Kalevi Keskstaadion, 13:30)
Francia - Montenegro (Kadrioru staadion, 13:30)
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali
Giovedì 4 giugno
SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B
SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A
Le partite inizieranno alle 13:30 allo stadio Kadrioru e alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.
Finale
Domenica 7 giugno
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:00, Lilleküla staadion)
Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?
Secondo il regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.