Fase finale Europei Under 17 del 2026 in Estonia: informazioni sul torneo

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17nsi disputerà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno 2026.

Il sorteggio si è svolto allo stadio Lilleküla di Tallinn giovedì 9 aprile. I padroni di casa sono affiancati dalle sette squadre provenienti dal secondo turno di qualificazione. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali.

L'Estonia ha già ospitato le finali dei Campionati Europei UEFA Under 19 2012 e dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili 2023, ma ospiterà (e parteciperà) per la prima volta a EURO Under 17. La Supercoppa UEFA 2018 si è disputata allo stadio Lilleküla.

Calendario completo

Gironi fase finale EURO U17 Gruppo A: Estonia (nazione ospitante), Belgio, Croazia, Spagna Gruppo B: Montenegro, Francia, Italia, Danimarca

Quali stadi ospiteranno EURO U17 2026?

Lilleküla staadion, Tallinn

Kadrioru staadion, Tallinn

Kalevi Keskstaadion, Tallinn

Rakvere linnastaadion, Rakvere

Chi ha trionfato a EURO U17?

Fase finale a otto squadre (paese ospitante)2025: Portogallo (Albania)

Fase finale a 16 squadre (paese ospitante)

2024: Italia (Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2020 e 2021: fasi finali non disputate

2019: Paesi Bassi (Repubblica d'Irlanda)

2018: Paesi bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaigian)

2015: Francia (Bulgaria)

Fase finale a otto squadre

﻿2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (Francia)

2003: Portogallo (Portogallo)

Fase finale a 16 squadre

2002: Svizzera (Danimarca)