EURO Under 17 2026: guida alle squadre

I Campionati Europei UEFA Under 17 del 2026 si giocheranno dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia.

Presentiamo le otto squadre che hanno preso parte al sorteggio di giovedì 9 aprile presso il Lilleküla staadion di Tallinn.

Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase a eliminazione diretta.

Turno di qualificazione: prima Gruppo 5 (giocato in Belgio)

1-0 contro Moldova, 6-0 contro Bielorussia, 2-0 contro Norvegia

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Serbia)

2-1 contro Svizzera, 4-3 contro Serbia, 1-0 contro Cipro

Miglior marcatore: Kiyan Achahbar 5

2024/25: semifinale

Miglior piazzamento U17: semifinale (2007, 2015, 2018, 2025)

Turno 1: secondo Gruppo 8 (giocato in Croazia)

1-2 contro Kazakistan, 3-0 contro Albania, 3-2 contro Paesi Bassi

Turno 2: primo Gruppo A7 (giocato in Polonia)

5-2 contro Slovacchia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-1 contro Polonia

Miglior marcatore: Jakov Dedić 5

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento U17: semifinale (2005)

Turno 1: prima Gruppo 4 (giocato in Spagna)

3-0 contro Andorra, 5-0 contro Lettonia, 4-0 contro Danimarca

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Irlanda del Nord)

2-0 contro Irlanda del Nord, 3-0 contro Scozia, 0-0 contro Turchia

Miglior marcatore: Ebrima Tunkara 4

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2007, 2008, 2017)

Turno 1: prima Gruppo 1 (giocato in Estonia)

1-1 contro Ucraina, 2-1 contro Italia, 1-0 contro Estonia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Montenegro)

1-0 contro Grecia, 4-0 contro Norvegia, 0-5 contro Svezia

Migliori marcatori: Blažo Djukić, Petar Vujović, Luka Vušurović 2

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento U17: alla sua prima fase finale

Turno 1: prima Gruppo 9 (giocato in Francia)

8-0 contro Azerbaigian, 1-1 contro Romania, 5-0 contro Israele

Turno 2: prima Gruppo A1 ù(giocato in Slovenia)

2-0 contro Slovenia, 2-1 contro Macedonia del Nord, 2-0 contro Germania

Miglior marcatore: Arone Gadou 5

2024/25: vice campione

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)

Turno 1: seconda Gruppo 1 (giocato in Estonia)

8-1 contro Estonia, 1-2 contro Montenegro, 2-1 contro Ucraina

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Italia)

3-2 contro Portogallo, 4-0 contro Islanda, 2-1 contro Romania

Miglior marcatore: Diego Perillo 6

2024/25: semifinale

Miglior piazzamento U17: campione x 1 (2024)

Turno 1: seconda Gruppo 4 (giocato in Spagna)

3-2 contro Lettonia, 4-1 contro Andorra, 0-4 contro Spagna

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Danimarca)

1-1 contro Cechia, 3-0 contro Kazakistan, 6-2 contro Austria

Miglior marcatore: Mikkel Bro Hansen 5

2024/25: non qualificata

Miglior piazzamento U17: semifinale (2011, 2024)﻿

Tutte le statistiche si riferiscono a EURO U17 dopo il 2001/02

Coppa del Mondo FIFA U17 2026

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è ora un torneo annuale a cui partecipano 48 squadre, per il quale il Turno 2 della Lega A funge da torneo di qualificazione europeo. Alla UEFA sono assegnati 11 posti, che vanno alle sette vincitrici dei gironi (che partecipano anche alla fase finale degli Europei) e alle quattro migliori seconde classificate.

Il Qatar ospiterà le edizioni annuali della Coppa del Mondo U-17 fino al 2029; l'edizione di quest'anno si svolgerà dal 3 al 27 novembre. Il Montenegro farà il suo esordio in una Coppa del Mondo FIFA, mentre anche Grecia, Romania e Serbia si sono qualificate per la prima volta alla competizione mondiale U-17; il Portogallo, campione in carica (che ha battuto l'Austria nella finale del 2025 ad Al Rayyan, con l'Italia al terzo posto), non si è qualificato.

Le squadre europee in lizza per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2026

Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia*, Italia, Montenegro, Repubblica d'Irlanda*, Romania*, Serbia*, Spagna

*Quattro migliori seconde del Turno 2 della Lega A