EURO Under 17 2026: guida alle squadre
giovedì 9 aprile 2026
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Guida alle otto squadre che prenderanno parte alla fase finale in Estonia.
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I Campionati Europei UEFA Under 17 del 2026 si giocheranno dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia.
Presentiamo le otto squadre che hanno preso parte al sorteggio di giovedì 9 aprile presso il Lilleküla staadion di Tallinn.
Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase a eliminazione diretta.
Le squadre della fase finale degli Europei U17
Gruppo A: Estonia (nazione ospitante), Belgio, Croazia, Spagna
Gruppo B: Montenegro, Francia, Italia, Danimarca
GRUPPO A
- La Spagna ha battuto l'Estonia 4-0 al primo turno della scorsa stagione.
- La Spagna ha sconfitto il Belgio 2-0 nella fase a gironi del 2022 e ai rigori nelle semifinali del 2007, ma i Diavoli Rossi si sono imposti 2-1 ai quarti di finale del 2018.
- Croazia e Spagna hanno pareggiato sia nella fase a gironi del 2015 che in quella del 2017.
- Il Belgio ha battuto la Croazia ai rigori ai quarti di finale del 2015.
Estonia (nazione ospitante)
Turno 1: quarta Gruppo 1 (giocato in Estonia)
1-8 contro Italia, 0-2 contro Ucraina, 0-1 contro Montenegro
Turno 2: quarta Gruppo B1 (giocato in Inghilterra), qualificata alla fase finale in quanto nazione ospitante
0-2 contro Israele, 1-2 contro Isole Faroe, 0-2 contro Inghilterra
Migliori marcatori: Andero Kaares, Aston Visse 1
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento U17: prima volta alla fase finale
Belgio
Turno di qualificazione: prima Gruppo 5 (giocato in Belgio)
1-0 contro Moldova, 6-0 contro Bielorussia, 2-0 contro Norvegia
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Serbia)
2-1 contro Svizzera, 4-3 contro Serbia, 1-0 contro Cipro
Miglior marcatore: Kiyan Achahbar 5
2024/25: semifinale
Miglior piazzamento U17: semifinale (2007, 2015, 2018, 2025)
Croazia
Turno 1: secondo Gruppo 8 (giocato in Croazia)
1-2 contro Kazakistan, 3-0 contro Albania, 3-2 contro Paesi Bassi
Turno 2: primo Gruppo A7 (giocato in Polonia)
5-2 contro Slovacchia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-1 contro Polonia
Miglior marcatore: Jakov Dedić 5
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento U17: semifinale (2005)
Spagna
Turno 1: prima Gruppo 4 (giocato in Spagna)
3-0 contro Andorra, 5-0 contro Lettonia, 4-0 contro Danimarca
Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Irlanda del Nord)
2-0 contro Irlanda del Nord, 3-0 contro Scozia, 0-0 contro Turchia
Miglior marcatore: Ebrima Tunkara 4
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2007, 2008, 2017)
GRUPPO B
- Il Montenegro ha battuto l'Italia 2-1 al primo turno delle qualificazioni il 4 ottobre al Kalevi Keskstaadion di Tallinn.
- La Francia ha battuto la Danimarca 4-1 al secondo turno di qualificazione della scorsa stagione, conquistando poi un posto nella fase finale. Le due squadre si sono incontrate anche due volte nella fase a gironi: la Danimarca ha vinto 1-0 nel 2011, mentre la partita del 2016 si è conclusa 0-0.
- L'Italia ha battuto la Danimarca 1-0 nelle semifinali del 2024, prima di aggiudicarsi il titolo.
- L'Italia ha sconfitto la Francia 2-1 nelle semifinali del 2019 e nella fase a gironi del 2009. La Francia ha vinto 3-0 ai quarti di finale del 2015.
Montenegro
Turno 1: prima Gruppo 1 (giocato in Estonia)
1-1 contro Ucraina, 2-1 contro Italia, 1-0 contro Estonia
Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Montenegro)
1-0 contro Grecia, 4-0 contro Norvegia, 0-5 contro Svezia
Migliori marcatori: Blažo Djukić, Petar Vujović, Luka Vušurović 2
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento U17: alla sua prima fase finale
Francia
Turno 1: prima Gruppo 9 (giocato in Francia)
8-0 contro Azerbaigian, 1-1 contro Romania, 5-0 contro Israele
Turno 2: prima Gruppo A1 ù(giocato in Slovenia)
2-0 contro Slovenia, 2-1 contro Macedonia del Nord, 2-0 contro Germania
Miglior marcatore: Arone Gadou 5
2024/25: vice campione
Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)
Italia
Turno 1: seconda Gruppo 1 (giocato in Estonia)
8-1 contro Estonia, 1-2 contro Montenegro, 2-1 contro Ucraina
Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Italia)
3-2 contro Portogallo, 4-0 contro Islanda, 2-1 contro Romania
Miglior marcatore: Diego Perillo 6
2024/25: semifinale
Miglior piazzamento U17: campione x 1 (2024)
- L'Italia aveva perso tre finali degli Europei Under 17 prima di conquistare il suo primo titolo nel 2024 battendo il Portogallo, la nazionale che in questa edizione ha visto interrompersi la sua serie di titoli europei e mondiali nel secondo turno (dopo aver rimontato uno svantaggio di due gol e aver vinto 3-2 alla prima giornata).
Danimarca
Turno 1: seconda Gruppo 4 (giocato in Spagna)
3-2 contro Lettonia, 4-1 contro Andorra, 0-4 contro Spagna
Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Danimarca)
1-1 contro Cechia, 3-0 contro Kazakistan, 6-2 contro Austria
Miglior marcatore: Mikkel Bro Hansen 5
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento U17: semifinale (2011, 2024)
Tutte le statistiche si riferiscono a EURO U17 dopo il 2001/02
Coppa del Mondo FIFA U17 2026
La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è ora un torneo annuale a cui partecipano 48 squadre, per il quale il Turno 2 della Lega A funge da torneo di qualificazione europeo. Alla UEFA sono assegnati 11 posti, che vanno alle sette vincitrici dei gironi (che partecipano anche alla fase finale degli Europei) e alle quattro migliori seconde classificate.
Il Qatar ospiterà le edizioni annuali della Coppa del Mondo U-17 fino al 2029; l'edizione di quest'anno si svolgerà dal 3 al 27 novembre. Il Montenegro farà il suo esordio in una Coppa del Mondo FIFA, mentre anche Grecia, Romania e Serbia si sono qualificate per la prima volta alla competizione mondiale U-17; il Portogallo, campione in carica (che ha battuto l'Austria nella finale del 2025 ad Al Rayyan, con l'Italia al terzo posto), non si è qualificato.
Le squadre europee in lizza per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2026
Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia*, Italia, Montenegro, Repubblica d'Irlanda*, Romania*, Serbia*, Spagna
*Quattro migliori seconde del Turno 2 della Lega A