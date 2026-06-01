Fase finale di EURO Under 17: confermate le semifinali
lunedì 1 giugno 2026
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La fase finale in Estonia si svolge fino al 7 giungo.
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I Campionati Europei UEFA Under 17 si giocheranno fino al 7 giugno in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.
Guarda il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.
Gli stadi
Lilleküla staadion, Tallinn
Kadrioru staadion, Tallinn
Kalevi Keskstaadion, Tallinn
Rakvere linnastaadion, Rakvere
Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali
Giovedì 4 giugno
SF1: Belgio - Francia
SF2: Italia - Spagna
Le partite inizieranno alle 13:30 allo stadio Kadrioru e alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.
Finale
Domenica 7 giugno
Belgio/Francia - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)
Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?
In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.
Calendario e risultati fase a gironi
Giornata 1
Lunedì 25 maggio
Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2
Estonia - Spagna 1-4
Martedì 26 maggio
Gruppo B
Italia - Francia 1-0
Montenegro - Danimarca 1-2
Giornata 2
Giovedì 28 maggio
Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1
Estonia - Croazia 1-3
Venerdì 29 maggio
Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3
Francia - Danimarca 4-0
Giornata 3
Domenica 31 maggio
Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3
Belgio - Estonia 1-0
Lunedì 1° giugno