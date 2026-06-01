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Fase finale di EURO Under 17: confermate le semifinali

lunedì 1 giugno 2026

La fase finale in Estonia si svolge fino al 7 giungo.

Il francese Noah Loufoundou esulta dopo il gol del vantaggio contro il Montenegro
Il francese Noah Loufoundou esulta dopo il gol del vantaggio contro il Montenegro UEFA via Getty Images

I Campionati Europei UEFA Under 17 si giocheranno fino al 7 giugno in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.

Guarda il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.

Scarica il calendario competo

Gli stadi

Lilleküla staadion, Tallinn
Kadrioru staadion, Tallinn
Kalevi Keskstaadion, Tallinn
Rakvere linnastaadion, Rakvere

Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Giovedì 4 giugno

SF1: Belgio - Francia
SF2: Italia - Spagna

Le partite inizieranno alle 13:30 allo stadio Kadrioru e alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Finale

Domenica 7 giugno

Belgio/Francia - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)

Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?

In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.

Calendario e risultati fase a gironi

Giornata 1

Lunedì 25 maggio

Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2
Estonia - Spagna 1-4

Martedì 26 maggio

Gruppo B
Italia - Francia 1-0
Montenegro - Danimarca 1-2

Giornata 2

Giovedì 28 maggio

Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1
Estonia - Croazia 1-3

Venerdì 29 maggio

Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3
Francia - Danimarca 4-0

Giornata 3

Domenica 31 maggio

Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3
Belgio - Estonia 1-0

Lunedì 1° giugno

Gruppo B
Danimarca - Italia 3-3
Francia - Montenegro 5-0

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