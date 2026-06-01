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Fase finale di EURO Under 17, calendario e risultati: Belgio in finale

lunedì 1 giugno 2026

La fase finale in Estonia si svolge fino al 7 giungo.

Il belga Jelle Driessen esulta dopo il gol del suo compagno di squadra, Jayden Onia Seke
Il belga Jelle Driessen esulta dopo il gol del suo compagno di squadra, Jayden Onia Seke UEFA via Getty Images

I Campionati Europei UEFA Under 17 sono iniziati lunedì 25 maggio in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.

Guarda il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.

Scarica il calendario competo

Gli stadi

Lilleküla staadion, Tallinn
Kadrioru staadion, Tallinn
Kalevi Keskstaadion, Tallinn
Rakvere linnastaadion, Rakvere

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Giovedì 4 giugno

Belgio - Francia 2-1
Italia - Spagna (19:00, Lilleküla staadion)

Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è un'ora indietro.

Finale

Domenica 7 giugno

Belgio - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)

Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?

In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.

Calendario e risultati fase a gironi

Giornata 1

Lunedì 25 maggio

Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2
Estonia - Spagna 1-4

Martedì 26 maggio

Gruppo B
Italia - Francia 1-0
Montenegro - Danimarca 1-2

Giornata 2

Giovedì 28 maggio

Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1
Estonia - Croazia 1-3

Venerdì 29 maggio

Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3
Francia - Danimarca 4-0

Giornata 3

Domenica 31 maggio

Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3
Belgio - Estonia 1-0

Lunedì 1° giugno

Gruppo B
Danimarca - Italia 3-3
Francia - Montenegro 5-0

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 4 giugno 2026

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