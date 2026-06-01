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Fase finale di EURO Under 17, calendario e risultati: Belgio e Italia in finale

lunedì 1 giugno 2026

L'atto conclusivo della fase finale in Estonia va in scena il 7 giungo.

Il belga Jelle Driessen esulta dopo il gol del suo compagno di squadra, Jayden Onia Seke
Il belga Jelle Driessen esulta dopo il gol del suo compagno di squadra, Jayden Onia Seke UEFA via Getty Images

I Campionati Europei UEFA Under 17 sono iniziati lunedì 25 maggio in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.

Scopri quando e dove si giocherà la finale e consulta il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.

Scarica il calendario competo

Quando si gioca la finale?

Domenica 7 giugno

Belgio - Italia (19:00, Lilleküla staadion)

Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è un'ora indietro.

I risultati delle semifinali

Giovedì 4 giugno

Belgio - Francia 2-1
Italia - Spagna 1-1 (Italia vince 4-2 ai rigori)

Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?

In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.

Gli stadi

Lilleküla staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi, semifinale e finale)
Kadrioru staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi e semifinale)
Kalevi Keskstaadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi)
Rakvere linnastaadion, Rakvere (tre partite della fase a gironi)

Calendario e risultati fase a gironi

Giornata 1

Lunedì 25 maggio

Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2
Estonia - Spagna 1-4

Martedì 26 maggio

Gruppo B
Italia - Francia 1-0
Montenegro - Danimarca 1-2

Giornata 2

Giovedì 28 maggio

Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1
Estonia - Croazia 1-3

Venerdì 29 maggio

Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3
Francia - Danimarca 4-0

Giornata 3

Domenica 31 maggio

Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3
Belgio - Estonia 1-0

Lunedì 1° giugno

Gruppo B
Danimarca - Italia 3-3
Francia - Montenegro 5-0

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 4 giugno 2026

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