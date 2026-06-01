Fase finale di EURO Under 17, calendario e risultati: Belgio e Italia in finale

I Campionati Europei UEFA Under 17 sono iniziati lunedì 25 maggio in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.

Scopri quando e dove si giocherà la finale e consulta il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.

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Quando si gioca la finale?

Domenica 7 giugno

Belgio - Italia (19:00, Lilleküla staadion)

Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è un'ora indietro.

I risultati delle semifinali

Giovedì 4 giugno

Belgio - Francia 2-1

Italia - Spagna 1-1 (Italia vince 4-2 ai rigori)

Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17? In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.

Gli stadi

Lilleküla staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi, semifinale e finale)

Kadrioru staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi e semifinale)

Kalevi Keskstaadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi)

Rakvere linnastaadion, Rakvere (tre partite della fase a gironi)

Calendario e risultati fase a gironi

Giornata 1

Lunedì 25 maggio

Gruppo A

Croazia - Belgio 0-2

Estonia - Spagna 1-4

Martedì 26 maggio

Gruppo B

Italia - Francia 1-0

Montenegro - Danimarca 1-2

Giornata 2

Giovedì 28 maggio

Gruppo A

Belgio - Spagna 0-1

Estonia - Croazia 1-3

Venerdì 29 maggio

Gruppo B

Montenegro - Italia 0-3

Francia - Danimarca 4-0

Giornata 3

Domenica 31 maggio

Gruppo A

Spagna - Croazia 2-3

Belgio - Estonia 1-0

Lunedì 1° giugno

Gruppo B

Danimarca - Italia 3-3

Francia - Montenegro 5-0