Fase finale di EURO Under 17, calendario e risultati: Belgio e Italia in finale
lunedì 1 giugno 2026
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L'atto conclusivo della fase finale in Estonia va in scena il 7 giungo.
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I Campionati Europei UEFA Under 17 sono iniziati lunedì 25 maggio in Estonia. La Federcalcio estone ospita la competizione per la prima volta.
Scopri quando e dove si giocherà la finale e consulta il calendario della fase a eliminazione diretta e il riepilogo dei risultati della fase a gironi.
Quando si gioca la finale?
Domenica 7 giugno
Belgio - Italia (19:00, Lilleküla staadion)
Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è un'ora indietro.
I risultati delle semifinali
Giovedì 4 giugno
Belgio - Francia 2-1
Italia - Spagna 1-1 (Italia vince 4-2 ai rigori)
Sono previsti i supplementari nella fase a eliminazione di EURO U17?
In base al regolamento, se al termine dei tempi regolamentari non c'è una vincitrice in semifinale o in finale di EURO U17, la vincente sarà decretata dai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari.
Gli stadi
Lilleküla staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi, semifinale e finale)
Kadrioru staadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi e semifinale)
Kalevi Keskstaadion, Tallinn (tre partite della fase a gironi)
Rakvere linnastaadion, Rakvere (tre partite della fase a gironi)
Calendario e risultati fase a gironi
Giornata 1
Lunedì 25 maggio
Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2
Estonia - Spagna 1-4
Martedì 26 maggio
Gruppo B
Italia - Francia 1-0
Montenegro - Danimarca 1-2
Giornata 2
Giovedì 28 maggio
Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1
Estonia - Croazia 1-3
Venerdì 29 maggio
Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3
Francia - Danimarca 4-0
Giornata 3
Domenica 31 maggio
Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3
Belgio - Estonia 1-0
Lunedì 1° giugno