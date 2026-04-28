Secondo turno EURO Under 17 2025/26: Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna raggiungono l'Estonia
martedì 28 aprile 2026
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Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna hanno prenotato un posto alla fase finale in Estonia.
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Il secondo turno dei Campionati Europei UEFA Under 17 ha deciso le sette avversarie dell'Estonia alla fase finale, oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le due leghe in vista delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28.
Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna, vincitrici dei gironi della Lega A, raggiungono l'Estonia alla fase finale, che si terrà dal 25 maggio al 7 giugno (sorteggio 9 aprile a Tallinn). Anche il Montenegro, come l'Estonia, farà il suo debutto alla fase finale Under 17.
Le vincenti dei gironi si qualificheranno anche per rappresentare l'Europa nella Coppa del Mondo FIFA U17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate (Repubblica d'Irlanda, Serbia, Romania e Grecia). Le squadre di entrambe le leghe del secondo turno giocano anche per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del primo turno di EURO U19 2027/28.
Gironi secondo turno EURO Under 17
Lega A
• Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si uniranno alla squadra ospitante, l'Estonia, nella fase finale del torneo. Si qualificheranno inoltre per la Coppa del Mondo U-17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate dei gironi.
• Le prime tre squadre di ogni girone rimangono in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a U-19 2027/28. La quarta classificata di ogni girone retrocede in Lega B.
Gruppo A1
Qualificata alla fase finale: Francia*
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Slovenia (nazione ospitante), Germania
Retrocede in Lega B: Macedonia del Nord
Gruppo A2
Qualificata alla fase finale: Italia* (nazione ospitante)
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Romania*, Islanda
Retrocede in Lega B: Portogallo (campione in carica)
Gruppo A3
Qualificato alla fase finale: Montenegro* (nazione ospitante)
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Grecia*, Svezia
Retrocede in Lega B: Norvegia
Gruppo A4
Qualificata alla fase finale: Danimarca* (nazione ospitante)
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Cechia, Austria
Retrocede in Lega B: Kazakistan
Gruppo A5
Qualificato alla fase finale: Belgio*
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Serbia* (nazione ospitante), Svizzera
Retrocede in Lega B: Cipro
Gruppo A6
Qualificata alla fase finale: Spagna*
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Scozia, Turchia
Retrocede in Lega B: Irlanda del Nord (nazione ospitante)
Gruppo A7
Qualificata alla fase finale: Croazia*
Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Repubblica d'Irlanda*, Polonia (nazione ospitante)
Retrocede in Lega B: Slovacchia
*Qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 17
Lega B
• Le vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a U-19 2027/28. Le restanti squadre rimarranno nella Lega B.
Gruppo B1 (completato)
Promosso in Lega A per il primo turno degli Europei U19 2027/28: Israele
Rimangono in Lega B: Inghilterra (nazione ospitante), Isole Faroe, Estonia
Gruppo B2 (completato)
Promossa in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Bulgaria (nazione ospitante)
Rimangono in Lega B: Lituania, Azerbaigian, Malta
Gruppo B3 (completato)
Promossa in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Georgia
Restano in Lega B: Andorra, San Marino (nazione ospitante), Galles
Gruppo B4 (23–29 aprile): Finlandia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia (nazione ospitante), Gibilterra
Gruppo B5 (completato)
Promosso in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Ungheria
Restano in Lega B: Lussemburgo, Armenia (nazione ospitante), Liechtenstein
Gruppo B6 (3-9 giugno): Ucraina, Lettonia, Albania (nazione ospitante)
Gruppo B7 (completato)
Promossi in Lega A per il primo turno degli Europei U19 2027/28: Paesi Bassi (nazione ospitante)
Rimangono in Lega B: Bielorussia, Kosovo
Coppa del Mondo FIFA Under 17 2026
La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è un torneo annuale a 48 squadre, per il quale il secondo turno della Lega A funge da qualificazioni europee. La UEFA ha diritto a 11 posti, che vengono assegnati alle sette vincitrici dei gironi (che partecipano anche alla fase finale degli Europei) e alle quattro migliori seconde classificate.
Il Qatar ospiterà i Mondiali Under 17 fino al 2029; l'edizione di quest'anno si disputerà dal 3 al 27 novembre. Il Montenegro farà il suo debutto in Coppa del Mondo FIFA, mentre Grecia, Romania e Serbia si sono qualificate per la prima volta al Mondiale Under 17. Il Portogallo campione in carica (che ha battuto l'Austria nella finale del 2025 ad Al Rayyan, con l'Italia terza) ha invece mancato la qualificazione.
Squadre europee in Coppa del Mondo FIFA U17 2026:
Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia*, Italia, Montenegro, Repubblica d'Irlanda*, Romania*, Serbia*, Spagna
*Tra le quattro migliori seconde al secondo turno della Lega A