Secondo turno EURO Under 17 2025/26: Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna raggiungono l'Estonia

Il secondo turno dei Campionati Europei UEFA Under 17 ha deciso le sette avversarie dell'Estonia alla fase finale, oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le due leghe in vista delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28.

Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna, vincitrici dei gironi della Lega A, raggiungono l'Estonia alla fase finale, che si terrà dal 25 maggio al 7 giugno (sorteggio 9 aprile a Tallinn). Anche il Montenegro, come l'Estonia, farà il suo debutto alla fase finale Under 17.

Le vincenti dei gironi si qualificheranno anche per rappresentare l'Europa nella Coppa del Mondo FIFA U17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate (Repubblica d'Irlanda, Serbia, Romania e Grecia). Le squadre di entrambe le leghe del secondo turno giocano anche per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del primo turno di EURO U19 2027/28.

Gironi secondo turno EURO Under 17

Lega A

• Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si uniranno alla squadra ospitante, l'Estonia, nella fase finale del torneo. Si qualificheranno inoltre per la Coppa del Mondo U-17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate dei gironi.

• Le prime tre squadre di ogni girone rimangono in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a U-19 2027/28. La quarta classificata di ogni girone retrocede in Lega B.

Gruppo A1

Qualificata alla fase finale: Francia*

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Slovenia (nazione ospitante), Germania

Retrocede in Lega B: Macedonia del Nord

Gruppo A2

Qualificata alla fase finale: Italia* (nazione ospitante)

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Romania*, Islanda

Retrocede in Lega B: Portogallo (campione in carica)

Gruppo A3

Qualificato alla fase finale: Montenegro* (nazione ospitante)

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Grecia*, Svezia

Retrocede in Lega B: Norvegia

Gruppo A4

Qualificata alla fase finale: Danimarca* (nazione ospitante)

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Cechia, Austria

Retrocede in Lega B: Kazakistan

Gruppo A5

Qualificato alla fase finale: Belgio*

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Serbia* (nazione ospitante), Svizzera

Retrocede in Lega B: Cipro

Gruppo A6

Qualificata alla fase finale: Spagna*

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Scozia, Turchia

Retrocede in Lega B: Irlanda del Nord (nazione ospitante)

Gruppo A7

Qualificata alla fase finale: Croazia*

Rimangono in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Repubblica d'Irlanda*, Polonia (nazione ospitante)

Retrocede in Lega B: Slovacchia

*Qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 17

Lega B

• Le vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a U-19 2027/28. Le restanti squadre rimarranno nella Lega B.

Gruppo B1 (completato)

Promosso in Lega A per il primo turno degli Europei U19 2027/28: Israele

Rimangono in Lega B: Inghilterra (nazione ospitante), Isole Faroe, Estonia

Gruppo B2 (completato)

Promossa in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Bulgaria (nazione ospitante)

Rimangono in Lega B: Lituania, Azerbaigian, Malta

Gruppo B3 (completato)

Promossa in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Georgia

Restano in Lega B: Andorra, San Marino (nazione ospitante), Galles

Gruppo B4 (23–29 aprile): Finlandia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia (nazione ospitante), Gibilterra

Gruppo B5 (completato)

Promosso in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Ungheria

Restano in Lega B: Lussemburgo, Armenia (nazione ospitante), Liechtenstein

Gruppo B6 (3-9 giugno): Ucraina, Lettonia, Albania (nazione ospitante)

Gruppo B7 (completato)

Promossi in Lega A per il primo turno degli Europei U19 2027/28: Paesi Bassi (nazione ospitante)

Rimangono in Lega B: Bielorussia, Kosovo

Coppa del Mondo FIFA Under 17 2026

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è un torneo annuale a 48 squadre, per il quale il secondo turno della Lega A funge da qualificazioni europee. La UEFA ha diritto a 11 posti, che vengono assegnati alle sette vincitrici dei gironi (che partecipano anche alla fase finale degli Europei) e alle quattro migliori seconde classificate.

Il Qatar ospiterà i Mondiali Under 17 fino al 2029; l'edizione di quest'anno si disputerà dal 3 al 27 novembre. Il Montenegro farà il suo debutto in Coppa del Mondo FIFA, mentre Grecia, Romania e Serbia si sono qualificate per la prima volta al Mondiale Under 17. Il Portogallo campione in carica (che ha battuto l'Austria nella finale del 2025 ad Al Rayyan, con l'Italia terza) ha invece mancato la qualificazione.

Squadre europee in Coppa del Mondo FIFA U17 2026:

Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia*, Italia, Montenegro, Repubblica d'Irlanda*, Romania*, Serbia*, Spagna

*Tra le quattro migliori seconde al secondo turno della Lega A