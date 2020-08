EURO U17: le qualificate al turno elite

Le qualificazioni per il Campionato Europeo Under 17 UEFA sono iniziate il 27 settembre e permetteranno di raggiungere la fase finale in programma a maggio in Irlanda, oltre che la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2019 in Perù.

D'ora in poi, le partite dureranno 90 minuti e le squadre potranno effettuare fino a cinque sostituzioni

In totale, 52 squadre hanno partecipato ai minitornei che terminano il 2 novembre, mentre Inghilterra e Germania sono qualificate direttamente al turno elite e la Repubblica d'Irlanda è qualificata come nazione ospitante. Tra le nazioni qualificato prima delle ultime gare di venerdì c'è l'Olanda, che ha battuto l'Italia nel torneo dello scorso maggio in Inghilterra

Qualificate al turno elite: Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra (di diritto), Francia, Germania (di diritto), Grecia, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Olanda (campione in carica), Irlanda del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ucraina

Turno di qualificazione

Gruppo 1

Qualificate: Olanda (campioni), Svezia

Gruppo 2

Qualificate: Ucraina, Islanda, Bosnia-Erzegovina*

Gruppo 3

Qualificate: Austria, Slovenia*

Gruppo 4

Qualificate: Spagna, Israele

Gruppo 5 (26 ottobre–1 novembre): Kosovo, Scozia, Svizzera*

Gruppo 6

Qualificate: Danimarca, Russia

Gruppo 7

Qualificate: Francia, Polonia

Gruppo 8

Qualificate: Repubblica ceca, Norvegia

Gruppo 9

Qualificate: Ungheria, Romania, Serbia*

Gruppo 10

Qualificate: Slovacchia, Irlanda del Nord, Turchia*

Gruppo 11

Qualificate: Portogallo, Bielorussia

Gruppo 12

Qualificate: Belgio, Grecia

Gruppo 13

Qualificate: Italia, Croazia

*Migliori terze

Le prime due classificate nei gironi e le quattro terze con i migliori risultati contro la coppia di testa nel girone raggiungono Inghilterra e Germania al turno elite, in programma a marzo. Quindi, 15 squadre si qualificheranno per la fase finale insieme all'Irlanda padrona di casa.

La fase finale decreterà anche le squadre qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 17, in programma in Perù dal 5 al 27 ottobre 2019.

Calendario della stagione

Sorteggio turno elite: 6 dicembre, Nyon

Turno elite: da conf. (marzo)

Sorteggio fase finale: da conf. (Repubblica d'Irlanda)

Fase finale: 3–19 maggio, Repubblica d'Irlanda