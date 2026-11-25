Il terzo e ultimo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League è iniziato mercoledì con le partite di andata. Venti squadre sono in lizza per dieci posti ai sedicesimi di finale, che saranno assegnati con le gare di ritorno dell'8 e 9 dicembre.

A questo turno partecipano tre ex vincitrici, due delle quali sono in vantaggio nelle rispettive sfide. Il Benfica si è imposto 3-2 in casa della GNK Dinamo, mentre il Salisburgo ha sconfitto la Crvena Zvezda per 5-0. L'AZ Alkmaar, che punta a qualificarsi per il sesto anno consecutivo, è stato invece fermato sul 2-2 dai Rangers.

Il PAOK è riuscito a strappare un 2-2 nonostante l'inferiorità numerica dall'inizio del secondo tempo. Posizione più favorevole per l'HJK Helsinki, vincitore per 5-1 contro lo Stabæk.

Il Legia Warszava ha vinto 1-0 in casa contro il Super Nova. Vittorie anche per Hradec Králové e Maccabi Tel-Aviv, mentre la Dinamo Tbilisi ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina e il Flora Tallinn non è andato oltre lo 0-0 contro il St. Patrick's Athletic.

Sono complessivamente 50 le squadre in questo percorso, dal quale usciranno dieci squadre destinate a raggiungere le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti squadre si sono affrontate nei dieci incontri del primo turno, mentre le dieci vincitrici si sono unite alle altre 30 squadre che sono entrate in gioco direttamente dal secondo turno.

Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre.

Terzo turno: calendario e risultati

Mercoledì 25 novembre:

Legia Warszawa - Super Nova 1-0

GNK Dinamo - Benfica 2-3

Salzburg - Crvena Zvezda 5-0

Dinamo Tbilisi - Fiorentina 1-1

HJK Helsinki - Stabæk 5-1

Hradec Králové - Kairat Almaty 1-0

Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel-Aviv 0-4

Flora Tallinn - St. Patrick's Athletic 0-0

Hoffenheim - PAOK 2-2

Rangers - AZ Alkmaar 2-2

Martedì 8 dicembre:

AZ Alkmaar - Rangers (18:00, and. 2-2)

Mercoledì 9 dicembre:

Kairat Almaty - Hradec Králové (10:00, and. 0-1)

Crvena Zvezda - Salzburg (13:00, and. 0-5)

Fiorentina - Dinamo Tbilisi (15:00, and. 1-1)

PAOK - Hoffenheim (16:30, and. 2-2)

Benfica - GNK Dinamo (17:00﻿, and. 3-2)

Super Nova - Legia Warszawa (17:00, and. 0-1)

Maccabi Tel-Aviv - Sheriff Tiraspol (17:00, and. 4-0)

Stabæk - HJK Helsinki (18:00, and. 1-5)

St. Patrick's Athletic - Flora Tallinn (20:30, and. 0-0)

Highlights quarti di finale 2019/20: GNK Dinamo - Benfica 1-3

Secondo turno

Al secondo turno sono passate le ex campioni AZ Alkmaar, Salzburg e Benfica. Un'altra ex vincitrice, il Chelsea, è stata invece eliminata dal Flora Tallinn, che ha superato il primo turno all'esordio ed è stata la prima formazione estone a raggiungere il terzo turno.

Vittoria sorprendente anche per un'altra squadra al debutto: il Super Nova (Lettonia), che ha ribaltato la sconfitta per 1-0 all'andata con un 2-0 casalingo contro l'Hammarby.

L'HJK Helsinki ha completato la sua corsa imponendosi con un 3-0 complessivo contro lo Žilina, altra squadra che aveva seguito questo percorso la scorsa stagione. Anche Crvena Zvezda, Legia Warszava e Dinamo Tbilisi raggiungono il terzo turno per il secondo anno consecutivo.

Ritorno

Mercoledì 4 novembre:

Kairat Almaty - MTK Budapest 2-2 (tot. 5-3)

Septemvri Sofia - Fiorentina 0-3 (tot. 0-8)

GNK Dinamo - Qarabağ 7-0 (tot. 9-1)

Pafos - Benfica 1-3 (tot. 1-9)

Chelsea - Flora Tallinn 2-3 (tot. 4-5)

Crvena Zvezda - Bravo 1-0 (tot. 2-0)

Copenhagen - Dinamo Tbilisi 3-0 (tot. 3-3, Dinamo Tbilisi vince in 5-4 dcr)

PAOK - Zrinjski Mostar 3-0 (tot. 6-1)

Žilina - HJK Helsinki 0-0 (tot. 0-3)

Super Nova - Hammarby 2-0 (tot. 2-1)

Sheriff Tiraspol - Farul Constanța 3-1 (tot. 3-3, Sheriff vince 7-6 dcr)

Hradec Králové - Partizani 3-0 (tot. 9-0)

Hoffenheim - AP Brera Strumica 9-0 (tot. 12-0)

Žalgiris - St. Patrick's Athletic 0-1 (tot. 1-2)

Clermont - Legia Warszawa 1-2 (tot. 2-5)

Rangers - Dynamo Kyiv 3-0 (tot. 5-3)

Cardiff Met - Stabæk 0-4 (tot. 0-12)

Martedì 3 novembre:

Salzburg - Genk 4-3 (tot: 5-4)

Maccabi Tel-Aviv - Zürich 0-0 (tot: 1-1, vittoria M. Tel-Aviv per 5-3 dcr)

Göztepe - AZ Alkmaar 1-2 (tot: 2-5)﻿

Martedì 27 ottobre:

AZ Alkmaar - Göztepe 3-1

Mercoledì 28 ottobre:

Legia Warszawa - Clermont 3-1

Qarabağ - GNK Dinamo 1-2

Dynamo Kyiv - Rangers 3-2

Partizani - Hradec Králové 0-6

AP Brera Strumica - Hoffenheim 0-3

Farul Constanța - Sheriff Tiraspol 2-0

Fiorentina - Septemvri Sofia 5-0

Genk - Salzburg 1-1

Zrinjski Mostar - PAOK 1-3

Dinamo Tbilisi - Copenhagen 3-0

Benfica - Pafos 6-0

Bravo - Crvena Zvezda 0-1

MTK Budapest - Kairat Almaty 1-3

Flora Tallinn - Chelsea 2-2

HJK Helsinki - Žilina 3-0

Stabæk - Cardiff Met 8-0

Hammarby - Super Nova 1-0

Zürich - Maccabi Tel-Aviv 1-1

St. Patrick's Athletic - Žalgiris 1-1

Il Flora ha battuto i due volte campioni del Chelsea Chelsea FC via Getty Images

Primo turno

Mercoledì 14 ottobre:

Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica 8-1 (tot. 13-1)

Ballkani - HJK Helsinki 1-2 (tot. 1-8)

Partizani - Valletta 4-0 (tot. 6-0)

Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi 2-3 (tot. 6-6, Dinamo vince 3-1 dcr)

AP Brera Strumica - FC Santa Coloma 5-0 (tot. 11-0)

Super Nova - Cliftonville 1-0 (tot. 1-0)

Žalgiris - Thór 2-0 (tot. 6-3)

UNA Strassen - Cardiff Met 1-0 (tot. 1-4)

HB - Flora 1-4 (tot. 1-7)

Martedì 13 ottobre:

Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot. 1-10)

Sabato 10 ottobre:

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4

Mercoledì 16 settembre:

FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0

Thór - Žalgiris 3-4

Flora - HB 3-0

HJK Helsinki - Ballkani 6-0

Valletta - Partizani 0-2

Cliftonville - Super Nova 0-0

Cardiff Met - UNA Strassen 4-0

Martedì 15 settembre:

Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5

Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile