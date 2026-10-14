UEFA Youth League: Feyenoord, Paris, PSV, Real Madrid, Slavia e Villarreal a punteggio pieno
mercoledì 14 ottobre 2026
Intro articolo
Feyenoord, Paris Saint-Germain e i campioni in carica del Real Madrid hanno centrato la seconda vittoria mercoledì dopo quelle di PSV, Slavia e Villarreal martedì.
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Sei squadre proseguono a punteggio pieno dopo due giornate della fase campionato del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.
Mercoledì, i campioni in carica del Real Madrid hanno vinto 1-0 in casa della Roma con un gol di Carlos Díez e sono rimasti a punteggio pieno insieme a Feyenoord e Paris Saint-Germain. Salgono a quattro punti AEK Athens, Real Betis e Liverpool, che ha rimontato due gol di svantaggio vincendo 4-2 in casa del LASK con una tripletta di Will Wright.
Martedì, tre squadre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva: il PSV Eindhoven (con doppietta di Liam van Nistelrooij, figlio di Ruud), Slavia Praha e il Villarreal. Atletico Madrid, Club Brugge e Lille sono saliti a quattro punti, mentre il Viking ha battuto il Bayern 2-0 e il Lens ha ottenuto una rocambolesca vittoria per 3-2 contro lo Sporting CP.
Come funziona la fase campionato
Nel percorso UEFA Champions League, il calendario rispecchia le prime sei giornate della fase campionato della competizione senior. Le prime 22 squadre al termine delle sei giornate, si qualificano per i sedicesimi di finale.
Le squadre classificate dalla 1ª alla 6ª posizione giocheranno in casa contro quelle classificate dalla 17ª alla 22ª. Le squadre classificate dalla 7ª alla 16ª andranno in trasferta contro le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali. Il sorteggio dei sedicesimi di finale si terrà venerdì 11 dicembre.
Risultati fase campionato
Mercoledì 14 ottobre
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund 0-5
LASK - Liverpool 2-4
Feyenoord - Como 1-0
Shakhtar Donetsk - AEK Athens 1-2
Slovan Bratislava - Stuttgart 1-0
Roma - Real Madrid 0-1
Aston Villa - Fenerbahçe 2-1
Real Betis - Porto 5-0
Manchester City - Paris Saint-Germain 0-2
Martedì 13 ottobre
Lens - Sporting CP 3-2
Sabah - Slavia Praha 0-3
Viking - Bayern München 2-0
Galatasaray - Barcelona 0-1
Arsenal - Lille 2-3
Leipzig - PSV Eindhoven 1-6
Inter - Club Brugge 1-1
Villarreal - Napoli 5-0
Atlético de Madrid - Manchester United 3-0
Giornata 1
Giovedì 10 settembre
Barcelona - Feyenoord 1-2
Fenerbahçe - Roma 2-4
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-0
Slavia Praha - Lens 2-1
Manchester United - Sabah 5-0
Como - Leipzig 1-1
Bayern München - Bodø/Glimt 6-1
Mercoledì 9 settembre
Stuttgart - Viking 5-0
Napoli - Arsenal 1-2
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava 6-1
Sporting CP - Galatasaray 2-2
Liverpool - Atlético de Madrid 2-2
Martedì 8 settembre
AEK Athens - LASK 0-0
Porto - Manchester City 3-1
Club Brugge - Aston Villa 5-3
Lille - Real Betis 0-0
Real Madrid - Inter 3-0
Borussia Dortmund - Villarreal 2-3
Calendario fase campionato
Orari CET
Giornata 3
Martedì 20 ottobre
Porto - PSV Eindhoven (13:00)
Fenerbahçe - Slavia Praha (13:00)
Sabah - Borussia Dortmund (13:00)
Roma - Slovan Bratislava (14:00)
Paris Saint-Germain - Barcelona (14:00)
Napoli - Bodø/Glimt (14:00)
Stuttgart - Atlético de Madrid (15:00)
Liverpool - Villarreal (16:00)
Manchester City - AEK Athens (16:00)
Mercoledì 21 ottobre
Como - Manchester United (13:00)
LOSC Lille - Galatasaray (14:00)
Aston Villa - Viking (15:00)
Club Brugge - Lens (15:00)
Sporting CP - LASK (15:00)
Bayern München - Arsenal (16:00)
Inter - Shakhtar Donetsk (16:00)
Real Madrid - Leipzig (16:00)
Real Betis - Feyenoord (16:00)
Giornata 4
Martedì 3 novembre
Bodø/Glimt - Lille (11:00)
Galatasaray - Stuttgart (11:00)
Shakhtar Donetsk - Sporting CP (13:00)
Villarreal - Paris Saint-Germain (13:00)
Feyenoord - Inter (14:00)
Manchester United - Roma (14:00)
LASK - Slovan Bratislava (15:00)
Atlético de Madrid - Bayern München (16:00)
Barcelona - Aston Villa (16:00)
Mercoledì 4 novembre
AEK Athens - Real Madrid (11:00)
Porto - Napoli (12:00)
Fenerbahçe - Liverpool (12:00)
Viking - Sabah (13:00)
PSV Eindhoven - Club Brugge (14:00)
Lens - Como (14:00)
Slavia Praha - Arsenal (14:00)
Borussia Dortmund - Real Betis (16:00)
Leipzig - Manchester City (16:00)
Giornata 5
Martedì 24 novembre
Bodø/Glimt - LASK (11:00)
Galatasaray - Aston Villa (11:00)
Arsenal - Borussia Dortmund (13:00)
Slovan Bratislava - Real Betis (14:00)
Feyenoord - Porto (14:00)
Como - AEK Athens (15:00)
Manchester City - Napoli (15:00)
Leipzig - Lens (16:00)
Real Madrid - PSV Eindhoven (16:00)
Mercoledì 25 novembre
Sabah - Barcelona (12:00)
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (13:00)
Slavia Praha - Villarreal (13:00)
Paris Saint-Germain - AS Roma (14:30)
Club Brugge - Liverpool (15:00)
Inter - Stuttgart (15:00)
Lille - Bayern München (15:00)
Sporting CP - Manchester United (15:00)
Atlético de Madrid - Viking (16:00)
Giornata 6
Martedì 8 dicembre
Viking - Feyenoord (12:00)
Villarreal - Sabah (12:00)
AEK Athens - Galatasaray (14:00)
Roma - Sporting CP (14:00)
Manchester United - Leipzig (14:00)
Napoli - Club Brugge (14:00)
Aston Villa - Paris Saint-Germain (15:00)
Barcelona - Manchester City (16:00)
Bayern München - Slavia Praha (16:00)
Mercoledì 9 dicembre
Real Betis - Como (13:00)
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk (13:00)
Arsenal - Real Madrid (14:00)
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (14:00)
Lens - Bodø/Glimt (14:00)
Stuttgart - Lille (15:00)
LASK - Fenerbahçe (15:00)
Borussia Dortmund - Inter (16:00)
Liverpool - Porto (16;00)
Fase campionato: cosa succede se due squadre chiudono con gli stessi punti?
Se, al termine delle partite della fase campionato, due o più squadre si trovano a pari punti, ai sensi del paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:
a. Migliore differenza reti nella fase campionato
b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.
c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato
d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato
e. Maggiore numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
f. Maggiore numero di punti totalizzati complessivamente dagli avversari nella fase campionato
g. Migliore differenza reti complessiva degli avversari nella fase campionato
h. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari nella fase campionato
i. Minor totale di punti disciplinari, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);
j. Sorteggio
Tra la 1ª e la 5ª giornata, le squadre a pari punti vengono classificate in base ai seguenti criteri:
a. Migliore differenza reti nella fase campionato
b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.
c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato
d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato
e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
Se, in seguito all'applicazione di questi criteri, le squadre risultano ancora alla pari sotto tutti gli aspetti, vengono classificate a pari merito in classifica ed elencate in ordine alfabetico in base alla loro sigla.
Guida alle squadre
• Oltre ai campioni in carica, il Real Madrid, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati il loro secondo titolo, partecipano alla fase campionato anche il Barcelona, unico club ad aver vinto la competizione per tre volte, e il Porto, già campione in passato. Presente anche il Club Brugge, secondo classificato della scorsa stagione, così come gli altri ex finalisti Shakhtar Donetsk e Paris Saint-Germain (che nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali).
• Atleti, Barcelona, Bayern, Manchester City, Parigi e Real Madrid (come il Benfica nel percorso dei campioni nazionali) mantengono il loro record perfetto di aver partecipato a tutte e 13 le edizioni di questa competizione. Nella terza giornata, l’Atleti e il Barcelona raggiungeranno il Real Madrid a quota 100 partite nella competizione (così come il Benfica quando inizierà la sua campagna nel percorso Campioni nazionali).
• Fanno il loro esordio nella competizione Como, Fenerbahçe, LASK e Viking
Format
La UEFA Youth League ha introdotto un nuovo format nella stagione 2024/25, adeguandosi al cambiamento di format delle competizioni maggiori UEFA per club.
Come in precedenza, le squadre partecipanti sono suddivise in due percorsi: il percorso UEFA Champions League e quello Campioni nazionali; entrambi si svolgeranno nel corso del resto dell’anno, prima di convergere nella fase a eliminazione diretta nel 2027.
Il percorso UEFA Champions League comprende le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati per la fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Il calendario della fase campionato rispecchierà quella della UEFA Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite disputate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).
I primi 22 club al termine delle sei giornate accederanno ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso UEFA Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali.
A partire dagli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con la Final Four (semifinali e finale).
Date sorteggio fase a eliminazione diretta e partite
Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile