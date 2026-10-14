Percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League: definiti gli accoppiamenti del secondo turno

Il primo turno del percorso Campioni nazionali di ﻿UEFA Youth League si è concluso mercoledì.

In totale, 50 club seguono questo percorso, da cui emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno preso parte ai dieci incontri del primo turno: i vincitori raggiungono le 30 squadre che iniziano dal secondo turno.

Antonio Arapović (No9) ha segnato quattro gol per lo Zrinjski Mostar contro il Lincoln Red Imps HŠK Zrinjski Mostar

Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre; tra le squadre in attesa al secondo turno ci sono le ex vincitrici AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg. Il calendario completo verrà confermato a breve.

Accoppiamenti secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)

Flora Tallinn - Chelsea

St. Patrick's Athletic - Žalgiris

Genk - Salzburg

Bravo - Crvena Zvezda

Dynamo Kyiv - Rangers

AZ Alkmaar - Göztepe

Legia Warszawa - Clermont

Hammarby - Super Nova

HJK Helsinki - Žilina

Stabæk - Cardiff Met

Partizani - Hradec Králové

MTK Budapest - Kairat Almaty

Dinamo Tbilisi - Copenhagen

Fiorentina - Septemvri Sofia

Qarabağ - GNK Dinamo

Benfica - Pafos

Farul Constanța - Sheriff Tiraspol

Zürich - Maccabi Tel-Aviv

AP Brera Strumica - Hoffenheim

PAOK - Zrinjski Mostar

Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)

Sorteggio terzo turno Flora Tallinn / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Žalgiris Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Super Nova HJK Helsinki / Žilina - Stabæk / Cardiff Met Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Kairat Almaty Dinamo Tbilisi / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos Farul Constanța / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar

Risultati primo turno

Mercoledì 14 ottobre:

Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica 8-1 (tot. 13-1)

Ballkani - HJK Helsinki 1-2 (tot. 1-8)

Partizani - Valletta 4-0 (tot. 6-0)

Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi 2-3 (tot. 6-6, Dinamo vince 3-1 dcr)

AP Brera Strumica - FC Santa Coloma 5-0 (tot. 11-0)

Super Nova - Cliftonvilla 1-0 (tot. 1-0)

Žalgiris - Thór 2-0 (tot. 6-3)

UNA Strassen - Cardiff Met 1-0 (tot. 1-4)

HB - Flora 1-4 (tot. 1-7)

Martedì 13 ottobre:

Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot. 1-10)

Sabato 10 ottobre:

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4

Mercoledì 16 settembre:

FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0

Thór - Žalgiris 3-4

Flora - HB 3-0

HJK Helsinki - Ballkani 6-0

Valletta - Partizani 0-2

Cliftonville - Super Nova 0-0

Cardiff Met - UNA Strassen 4-0

Martedì 15 settembre:

Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5

Sedicesimi di finale 2025/26 di UEFA Youth League: HJK - Man City 3-3 (5-4 dcr)

Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile