Percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League: definiti gli accoppiamenti del secondo turno
mercoledì 14 ottobre 2026
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Si è concluso il primo dei tre turni a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno.
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Il primo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League si è concluso mercoledì.
In totale, 50 club seguono questo percorso, da cui emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno preso parte ai dieci incontri del primo turno: i vincitori raggiungono le 30 squadre che iniziano dal secondo turno.
Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre; tra le squadre in attesa al secondo turno ci sono le ex vincitrici AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg. Il calendario completo verrà confermato a breve.
Accoppiamenti secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)
Flora Tallinn - Chelsea
St. Patrick's Athletic - Žalgiris
Genk - Salzburg
Bravo - Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv - Rangers
AZ Alkmaar - Göztepe
Legia Warszawa - Clermont
Hammarby - Super Nova
HJK Helsinki - Žilina
Stabæk - Cardiff Met
Partizani - Hradec Králové
MTK Budapest - Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi - Copenhagen
Fiorentina - Septemvri Sofia
Qarabağ - GNK Dinamo
Benfica - Pafos
Farul Constanța - Sheriff Tiraspol
Zürich - Maccabi Tel-Aviv
AP Brera Strumica - Hoffenheim
PAOK - Zrinjski Mostar
Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)
Sorteggio terzo turno
Flora Tallinn / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Žalgiris
Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe
Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Super Nova
HJK Helsinki / Žilina - Stabæk / Cardiff Met
Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia
Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos
Farul Constanța / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC
AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar
Risultati primo turno
Ritorno
Mercoledì 14 ottobre:
Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica 8-1 (tot. 13-1)
Ballkani - HJK Helsinki 1-2 (tot. 1-8)
Partizani - Valletta 4-0 (tot. 6-0)
Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi 2-3 (tot. 6-6, Dinamo vince 3-1 dcr)
AP Brera Strumica - FC Santa Coloma 5-0 (tot. 11-0)
Super Nova - Cliftonvilla 1-0 (tot. 1-0)
Žalgiris - Thór 2-0 (tot. 6-3)
UNA Strassen - Cardiff Met 1-0 (tot. 1-4)
HB - Flora 1-4 (tot. 1-7)
Martedì 13 ottobre:
Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot. 1-10)
Andata
Sabato 10 ottobre:
Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4
Mercoledì 16 settembre:
FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0
Thór - Žalgiris 3-4
Flora - HB 3-0
HJK Helsinki - Ballkani 6-0
Valletta - Partizani 0-2
Cliftonville - Super Nova 0-0
Cardiff Met - UNA Strassen 4-0
Martedì 15 settembre:
Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5
Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League
Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile