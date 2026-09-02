UEFA Youth League: la fase campionato inizia martedì

La fase campionato del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League parte martedì 8 settembre con i campioni in carica del Real Madrid che iniziano la difesa del titolo in casa contro l'Inter.

Nel percorso UEFA Champions League, il calendario rispecchia le prime sei giornate della fase campionato della competizione senior. Il calendario completo delle giornate dalla 2 alla 6 sarà confermato a breve.

Le prime 22 squadre si qualificano per i sedicesimi di finale. Le squadre classificate dalla 1ª alla 6ª posizione giocheranno in casa contro quelle classificate dalla 17ª alla 22ª. Le squadre classificate dalla 7ª alla 16ª andranno in trasferta contro le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali. Il sorteggio dei sedicesimi di finale si terrà venerdì 11 dicembre.

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Calendario fase campionato

Tutti gli orari in CET

Martedì 8 settembre

AEK Athens - LASK (11:00)

Porto - Manchester City (13:00)

Club Brugge - Aston Villa (14:00)

Lille - Real Betis (15:00)

Real Madrid - Inter (16:00)

Borussia Dortmund - Villarreal (16:00)

Mercoledì 9 settembre

Barcelona - Feyenoord (12:00)

Stuttgart - Viking (12:30)

Napoli - Arsenal (14:00)

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (14:30)

Sporting CP - Galatasaray (15:00)

Liverpool - Atlético de Madrid (16:00)

Giovedì 10 settembre

Fenerbahçe - Roma (TBC)

Manchester United - Sabah (TBC)

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (14:00)

Slavia Praha - Lens (14:00)

Como - Leipzig (15:00)

Bayern München - Bodø/Glimt (16:00)

Fase campionato:cosa succede se due squadre chiudono con gli stessi punti? Se, al termine delle partite della fase campionato, due o più squadre si trovano a pari punti, ai sensi del paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica: a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato



d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggiore numero di vittorie in trasferta nella fase campionato



f. Maggiore numero di punti totalizzati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

g. Migliore differenza reti complessiva degli avversari nella fase campionato

h. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

i. Minor totale di punti disciplinari, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

j. Sorteggio Tra la 1ª e la 5ª giornata, le squadre a pari punti vengono classificate in base ai seguenti criteri: a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Se, in seguito all'applicazione di questi criteri, le squadre risultano ancora alla pari sotto tutti gli aspetti, vengono classificate a pari merito in classifica ed elencate in ordine alfabetico in base alla loro sigla.

Guida alle squadre

• Oltre ai campioni in carica, il Real Madrid, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati il loro secondo titolo, partecipano alla fase campionato anche il Barcelona, unico club ad aver vinto la competizione per tre volte, e il Porto, già campione in passato. Presente anche il Club Brugge, secondo classificato della scorsa stagione, così come gli altri ex finalisti Shakhtar Donetsk e Paris Saint-Germain (che nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali).

• Atleti, Barcelona, Bayern, Manchester City, Parigi e Real Madrid (come il Benfica nel percorso dei campioni nazionali) mantengono il loro record perfetto di aver partecipato a tutte e 13 le edizioni di questa competizione. Nella terza giornata, l’Atleti e il Barcelona raggiungeranno il Real Madrid a quota 100 partite nella competizione (così come il Benfica quando inizierà la sua campagna nel percorso Campioni nazionali).

• Fanno il loro esordio nella competizione Como, Fenerbahçe, LASK e Viking

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Format

La UEFA Youth League ha introdotto un nuovo format nella stagione 2024/25, adeguandosi al cambiamento di format delle competizioni maggiori UEFA per club.

Come in precedenza, le squadre partecipanti sono suddivise in due percorsi: il percorso UEFA Champions League e quello Campioni nazionali; entrambi si svolgeranno nel corso del resto dell’anno, prima di convergere nella fase a eliminazione diretta nel 2027.

Il percorso UEFA Champions League comprende le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati per la fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Il calendario della fase campionato rispecchierà quella della UEFA Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite disputate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

I primi 22 club al termine delle sei giornate accederanno ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso UEFA Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali.

A partire dagli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con la Final Four (semifinali e finale).

Date sorteggio fase a eliminazione diretta e partite

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon



Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile

Spiegazione del format