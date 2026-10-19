Percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League al via il 27 ottobre
lunedì 19 ottobre 2026
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Il secondo dei tre turni a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno è in programma il 27/28 ottobre e il 3-4 novembre.
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Il secondo dei tre turni del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League inizia martedì 27 ottobre e vede in campo gli ex campioni di AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.
In totale, 50 club seguono questo percorso, da cui emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno preso parte ai dieci incontri del primo turno: i vincitori raggiungono le 30 squadre che iniziano dal secondo turno.
Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre.
Calendario secondo turno
Andata
Martedì 27 ottobre:
AZ Alkmaar - Göztepe (18:00)
Mercoledì 28 ottobre:
Legia Warszawa - Clermont (11:00)
Qarabağ - GNK Dinamo (12:30)
Dynamo Kyiv - Rangers (13:00)
Partizani - Hradec Králové (14:00)
AP Brera Strumica - Hoffenheim (14:00)
Farul Constanța - Sheriff Tiraspol (14:00)
Fiorentina - Septemvri Sofia (14:30)
Genk - Salzburg (15:00)
Zrinjski Mostar - PAOK (16:00)
Dinamo Tbilisi - Copenhagen (16:00)
Benfica - Pafos (17:00)
Bravo - Crvena Zvezda (18:00)
MTK Budapest - Kairat Almaty (18:00)
Flora Tallinn - Chelsea (18:00)
HJK Helsinki - Žilina (18:00)
Stabæk - Cardiff Met (18:00)
Hammarby - Super Nova (19:00)
Zürich - Maccabi Tel-Aviv (19:00)
St. Patrick's Athletic - Žalgiris (20:30)
Ritorno
Martedì 3 novembre:
Salzburg - Genk (14:00)
Maccabi Tel-Aviv - Zürich (16:30)
Göztepe - AZ Alkmaar (18:00)
Mercoledì 4 novembre:
Kairat Almaty - MTK Budapest (10:00)
Septemvri Sofia - Fiorentina (11:30)
GNK Dinamo - Qarabağ (13:00)
Pafos - Benfica (13:00)
Chelsea - Flora Tallinn (14:00)
Crvena Zvezda - Bravo (14:00)
Copenhagen - Dinamo Tbilisi (14:00)
PAOK - Zrinjski Mostar (14:30)
Žilina - HJK Helsinki (16:30)
Super Nova - Hammarby (17:00)
Sheriff Tiraspol - Farul Constanța (17:00)
Hradec Králové - Partizani (17:30)
Hoffenheim - AP Brera Strumica (18:00)
Žalgiris - St. Patrick's Athletic (18:00)
Clermont - Legia Warszawa (19:00)
Rangers - Dynamo Kyiv (20:00)
Cardiff Met - Stabæk (20:45)
Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)
Sorteggio terzo turno
Flora Tallinn / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Žalgiris
Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe
Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Super Nova
HJK Helsinki / Žilina - Stabæk / Cardiff Met
Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia
Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos
Farul Constanța / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv
AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar
Risultati primo turno
Ritorno
Mercoledì 14 ottobre:
Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica 8-1 (tot. 13-1)
Ballkani - HJK Helsinki 1-2 (tot. 1-8)
Partizani - Valletta 4-0 (tot. 6-0)
Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi 2-3 (tot. 6-6, Dinamo vince 3-1 dcr)
AP Brera Strumica - FC Santa Coloma 5-0 (tot. 11-0)
Super Nova - Cliftonvilla 1-0 (tot. 1-0)
Žalgiris - Thór 2-0 (tot. 6-3)
UNA Strassen - Cardiff Met 1-0 (tot. 1-4)
HB - Flora 1-4 (tot. 1-7)
Martedì 13 ottobre:
Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot. 1-10)
Andata
Sabato 10 ottobre:
Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4
Mercoledì 16 settembre:
FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0
Thór - Žalgiris 3-4
Flora - HB 3-0
HJK Helsinki - Ballkani 6-0
Valletta - Partizani 0-2
Cliftonville - Super Nova 0-0
Cardiff Met - UNA Strassen 4-0
Martedì 15 settembre:
Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5
Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League
Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile