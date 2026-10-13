Le ultime sul percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League
martedì 13 ottobre 2026
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Al primo dei tre turni con partite di andata e ritorno partecipano 20 delle 50 squadre in gara.
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Il percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League è iniziato con il primo turno, che si concluderà mercoledì.
In totale, 50 club seguono questo percorso, da cui emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno preso parte ai dieci incontri del primo turno: i vincitori raggiungeranno le 30 squadre che iniziano dal secondo turno.
La prima squadra a qualificarsi al termine del primo turno è lo Zrinjski Mostar, trascinata da un Antonio Arapović in gran forma, autore di cinque gol nel 10-1 complessivo contro il Lincoln Red Imps. Gli altri incontri del primo turno si concluderanno mercoledì
Nelle sfide di andata, l'HJK Helsinki, per la prima volta a questa fase dagli ottavi del 2025/26, ha vinto la propria partita. La squadra finlandese ha ottenuto una vittoria agevole contro i debuttanti del Ballkani grazie a una tripletta di Ahti Haikala, mentre la Dinamo Minsk, che la scorsa stagione aveva superato anch’essa questo fase, ha vinto 4-3 in casa della Dinamo Tbilisi nella gara d’andata disputata sabato.
La tripletta di Vakaris Berenta si è rivelata decisiva per lo Žalgiris: il suo terzo gol ha sigillato la vittoria per 4-3 contro i debuttanti del Thór, che erano riusciti a pareggiare lo svantaggio per 3-1.
I macedoni dell’AP Brera Strumica e i gallesi del Cardiff Met (all'esordio nella competizione) hanno entrambi ottenuto le prime vittorie in assoluto delle loro nazioni in questa competizione; hanno vinto anche altre due squadre al loro esordio, il Flora e il Partizani, mentre un’altra, il Super Nova, ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Cliftonville. Nell’unica partita di martedì, il Kairat Almaty si è imposto per 5-0 in trasferta contro il Mladost Donja Gorica, anch’esso alla sua prima partecipazione.
Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre; tra le squadre in attesa al secondo turno ci sono le ex vincitrici AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.
Primo turno
Orari CET
Ritorno
Martedì 13 ottobre:
Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot.: 1-10)
Mercoledì 14 ottobre:
Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica (12:00, andata: 5-0)
Ballkani - HJK Helsinki (14:00, andata: 0-6)
Partizani - Valletta (14:00, andata: 2-0)
Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi (14:00)
AP Brera Strumica - FC Santa Coloma (15:00, andata: 3-0)
Super Nova - Cliftonville (17:00, andata: 0-0)
Žalgiris - Thór (18:00, andata: 4-3)
UNA Strassen - Cardiff Met (19:30, andata: 0-4)
HB - Flora (20:00, andata: 0-3)
Andata
Sabato 10 ottobre:
Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4
Mercoledì 16 settembre:
FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0
Thór - Žalgiris 3-4
Flora - HB 3-0
HJK Helsinki - Ballkani 6-0
Valletta - Partizani 0-2
Cliftonville - Super Nova 0-0
Cardiff Met - UNA Strassen 4-0
Martedì 15 settembre:
Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5
Secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)
Sorteggio secondo turno
Flora / HB - Chelsea
St. Patrick's Athletic - Thór / Žalgiris
Genk - Salzburg
Bravo - Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv - Rangers
AZ Alkmaar - Göztepe
Legia Warszawa - Clermont
Hammarby - Cliftonville / Super Nova
HJK Helsinki / Ballkani - Žilina
Stabæk - Cardiff Met / UNA Strassen
Valletta / Partizani - Hradec Králové
MTK Budapest - Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk - Copenhagen
Fiorentina - Septemvri Sofia
Qarabağ - GNK Dinamo
Benfica - Pafos
Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Zürich - Maccabi Tel-Aviv FC
FC Santa Coloma / AP Brera Strumica - Hoffenheim
PAOK - Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps
Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)
Sorteggio terzo turno
Flora Tallinn / HB / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Thór Akureyri / Žalgiris
Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe
Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Cliftonville / Super Nova
HJK Helsinki / Ballkani / Žilina - Stabæk / Cardiff Met / UNA Strassen
Valletta / Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia
Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos
Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC
FC Santa Coloma / AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps
Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League
Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile