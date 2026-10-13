Le ultime sul percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

Il percorso Campioni nazionali di ﻿UEFA Youth League è iniziato con il primo turno, che si concluderà mercoledì.

In totale, 50 club seguono questo percorso, da cui emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno preso parte ai dieci incontri del primo turno: i vincitori raggiungeranno le 30 squadre che iniziano dal secondo turno.

La prima squadra a qualificarsi al termine del primo turno è lo Zrinjski Mostar, trascinata da un Antonio Arapović in gran forma, autore di cinque gol nel 10-1 complessivo contro il Lincoln Red Imps. Gli altri incontri del primo turno si concluderanno mercoledì

Nelle sfide di andata, l'HJK Helsinki, per la prima volta a questa fase dagli ottavi del 2025/26, ha vinto la propria partita. La squadra finlandese ha ottenuto una vittoria agevole contro i debuttanti del Ballkani grazie a una tripletta di Ahti Haikala, mentre la Dinamo Minsk, che la scorsa stagione aveva superato anch’essa questo fase, ha vinto 4-3 in casa della Dinamo Tbilisi nella gara d’andata disputata sabato.

La tripletta di Vakaris Berenta si è rivelata decisiva per lo Žalgiris: il suo terzo gol ha sigillato la vittoria per 4-3 contro i debuttanti del Thór, che erano riusciti a pareggiare lo svantaggio per 3-1.

I macedoni dell’AP Brera Strumica e i gallesi del Cardiff Met (all'esordio nella competizione) hanno entrambi ottenuto le prime vittorie in assoluto delle loro nazioni in questa competizione; hanno vinto anche altre due squadre al loro esordio, il Flora e il Partizani, mentre un’altra, il Super Nova, ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Cliftonville. Nell’unica partita di martedì, il Kairat Almaty si è imposto per 5-0 in trasferta contro il Mladost Donja Gorica, anch’esso alla sua prima partecipazione.

Antonio Arapović (No9) ha segnato quattro gol per lo Zrinjski Mostar contro il Lincoln Red Imps HŠK Zrinjski Mostar

Il tabellone di tutti e tre i turni è stato definito con il sorteggio del 1° settembre; tra le squadre in attesa al secondo turno ci sono le ex vincitrici AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.

Primo turno

Orari CET

Martedì 13 ottobre:

Lincoln Red Imps - Zrinjski Mostar 1-4 (tot.: 1-10)

Mercoledì 14 ottobre:

Kairat Almaty - Mladost Donja Gorica (12:00, andata: 5-0)

Ballkani - HJK Helsinki (14:00, andata: 0-6)

Partizani - Valletta (14:00, andata: 2-0)

Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi (14:00)

AP Brera Strumica - FC Santa Coloma (15:00, andata: 3-0)

Super Nova - Cliftonville (17:00, andata: 0-0)

Žalgiris - Thór (18:00, andata: 4-3)

UNA Strassen - Cardiff Met (19:30, andata: 0-4)

HB - Flora (20:00, andata: 0-3)

Sabato 10 ottobre:

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 3-4

Mercoledì 16 settembre:

FC Santa Coloma - AP Brera Strumica 0-3

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 6-0

Thór - Žalgiris 3-4

Flora - HB 3-0

HJK Helsinki - Ballkani 6-0

Valletta - Partizani 0-2

Cliftonville - Super Nova 0-0

Cardiff Met - UNA Strassen 4-0

Martedì 15 settembre:

Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty 0-5

Sedicesimi di finale 2025/26 di UEFA Youth League: HJK - Man City 3-3 (5-4 dcr)

Secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)

Sorteggio secondo turno Flora / HB - Chelsea

St. Patrick's Athletic - Thór / Žalgiris

Genk - Salzburg

Bravo - Crvena Zvezda

Dynamo Kyiv - Rangers

AZ Alkmaar - Göztepe

Legia Warszawa - Clermont

Hammarby - Cliftonville / Super Nova

HJK Helsinki / ﻿Ballkani - Žilina

Stabæk - Cardiff Met / UNA Strassen

Valletta / Partizani - Hradec Králové

MTK Budapest - Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty

Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk - Copenhagen

Fiorentina - Septemvri Sofia

Qarabağ - GNK Dinamo

Benfica - Pafos

Farul Constanta - Sheriff Tiraspol

Zürich - Maccabi Tel-Aviv FC

FC Santa Coloma / AP Brera Strumica - Hoffenheim

PAOK - Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)

Sorteggio terzo turno Flora Tallinn / HB / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Thór Akureyri / Žalgiris Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Cliftonville / Super Nova HJK Helsinki / Ballkani / Žilina - Stabæk / Cardiff Met / UNA Strassen Valletta / Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC FC Santa Coloma / AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile