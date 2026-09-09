UEFA Youth League: la fase campionato ha regalato gol e spettacolo

La prima giornata della fase campionato del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League è iniziata martedì 8 settembre, con le partite che proseguiranno il 13 e 14 ottobre.

Il Real Madrid ha dato il via martedì alla difesa del titolo battendo l’Inter per 3-0 grazie a una doppietta di Daniel Yáñez, uno dei protagonisti della scorsa stagione. Il Club Brugge, secondo classificato della scorsa stagione, ha sconfitto l’Aston Villa per 5-3 grazie a una tripletta di Tian Koren, uno dei finalisti dell’edizione 2025/26. Vittorie anche per Porto e Villarreal.

Nelle partite di mercoledì, Adam Ayari del Paris Saint-Germain ed Enis Redzepi dello Stuttgart hanno entrambi realizzato una tripletta nelle vittorie delle loro squadre. L’Arsenal ha ottenuto una vittoria all’ultimo respiro in casa del Napoli, mentre lo Sporting CP ha segnato due volte nei minuti di recupero pareggiando 2-2 con il Galatasaray. L’Atleti invece ha recuperato da uno svantaggio di due gol nel pareggio in casa del Liverpool.

Il tema delle rimonte è proseguito giovedì, quando la Roma, in svantaggio per 2-0 in trasferta contro i debuttanti del Fenerbahçe all’intervallo, ha poi prevalso per 4-2. Il Feyenoord ha vinto 2-1 sul campo dei tre volte campioni del Barcelona, mentre una tripletta di JJ Gabriel ha aiutato il Manchester United a conquistare la vittoria contro il Sabah. Hanno conquistato i tre punti alla prima giornata anche il Bayern, il PSV Eindhoven e lo Slavia Praha.

Nel percorso UEFA Champions League, il calendario rispecchia le prime sei giornate della fase campionato della competizione senior. Le prime 22 squadre al termine delle sei giornate, si qualificano per i sedicesimi di finale.

Le squadre classificate dalla 1ª alla 6ª posizione giocheranno in casa contro quelle classificate dalla 17ª alla 22ª. Le squadre classificate dalla 7ª alla 16ª andranno in trasferta contro le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali. Il sorteggio dei sedicesimi di finale si terrà venerdì 11 dicembre.

UEFA Youth League: Real Madrid - Inter 3-0 ﻿

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Giovedì 10 settembre

Barcelona - Feyenoord 1-2

Fenerbahçe - Roma 2-4

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-0

Slavia Praha - Lens 2-1

Manchester United - Sabah 5-0

Como - Leipzig 1-1

Bayern München - Bodø/Glimt 6-1

Highlights: Bayern München - Bodø/Glimt 6-1 ﻿

Mercoledì 9 settembre

Stuttgart - Viking 5-0

Napoli - Arsenal 1-2

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava 6-1

Sporting CP - Galatasaray 2-2

Liverpool - Atlético de Madrid 2-2

Highlights: Liverpool - Atleti 2-2 ﻿

Martedì 8 settembre

AEK Athens - LASK 0-0

Porto - Manchester City 3-1

Club Brugge - Aston Villa 5-3

Lille - Real Betis 0-0

Real Madrid - Inter 3-0

Borussia Dortmund - Villarreal 2-3

Highlights: Club Brugge - Aston Villa 5-3 ﻿

Orari in CET

Martedì 13 ottobre

Lens - Sporting CP (13:00)

Sabah - Slavia Praha (13:00)

Viking - Bayern München (13:00)

Galatasaray - Barcelona (13:00)

Arsenal - Lille (14:00)

Leipzig - PSV Eindhoven (14:00)

Inter - Club Brugge (15:00)

Villarreal - Napoli (16:00)

Atlético de Madrid - Manchester United (16:00)

Mercoledì 14 ottobre

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund (11:00)

Feyenoord - Como (13:00)

LASK - Liverpool (13:00)

Real Betis - Porto (13:00)

Shakhtar Donetsk - AEK Athens (13:00)

Slovan Bratislava - Stuttgart (14:00)

Roma - Real Madrid (14:00)

Aston Villa - Fenerbahçe (15:00)

Manchester City - Paris Saint-Germain (16:00)

Finale UEFA Youth League 2026: Club Brugge - Real Madrid 1-1 (2-4 dcr)

Martedì 20 ottobre

Porto - PSV Eindhoven (13:00)

Fenerbahçe - Slavia Praha (13:00)

Sabah - Borussia Dortmund (13:00)

Roma - Slovan Bratislava (14:00)

Paris Saint-Germain - Barcelona (14:00)

Napoli - Bodø/Glimt (14:00)

Stuttgart - Atlético de Madrid (15:00)

Liverpool - Villarreal (16:00)

Manchester City - AEK Athens (16:00)

Mercoledì 21 ottobre

Como - Manchester United (13:00)

LOSC Lille - Galatasaray (14:00)

Aston Villa - Viking (15:00)

Club Brugge - Lens (15:00)

Sporting CP - LASK (15:00)

Bayern München - Arsenal (16:00)

Inter - Shakhtar Donetsk (16:00)

Real Madrid - Leipzig (16:00)

Real Betis - Feyenoord (16:00)



Martedì 3 novembre

Bodø/Glimt - Lille (11:00)

Galatasaray - Stuttgart (11:00)

Shakhtar Donetsk - Sporting CP (13:00)

Villarreal - Paris Saint-Germain (13:00)

Feyenoord - Inter (14:00)

Manchester United - Roma (14:00)

LASK - Slovan Bratislava (15:00)

Atlético de Madrid - Bayern München (16:00)

Barcelona - Aston Villa (16:00)

Quarti di finale 2025/26: Villarreal - Paris Saint-Germain 0-1 ﻿

Mercoledì 4 novembre

AEK Athens - Real Madrid (11:00)

Porto - Napoli (12:00)

Fenerbahçe - Liverpool (12:00)

Viking - Sabah (13:00)

PSV Eindhoven - Club Brugge (14:00)

Lens - Como (14:00)

Slavia Praha - Arsenal (14:00)

Borussia Dortmund - Real Betis (16:00)

Leipzig - Manchester City (16:00)

Martedì 24 novembre

Bodø/Glimt - LASK (11:00)

Galatasaray - Aston Villa (11:00)

Arsenal - Borussia Dortmund (13:00)

Slovan Bratislava - Real Betis (14:00)

Feyenoord - Porto (14:00)

Como - AEK Athens (15:00)

Manchester City - Napoli (15:00)

Leipzig - Lens (16:00)

Real Madrid - PSV Eindhoven (16:00)

Wednesday 25 November

Sabah - Barcelona (12:00)

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (13:00)

Slavia Praha - Villarreal (13:00)

Paris Saint-Germain - AS Roma (14:30)

Club Brugge - Liverpool (15:00)

Inter - Stuttgart (15:00)

Lille - Bayern München (15:00)

Sporting CP - Manchester United (15:00)

Atlético de Madrid - Viking (16:00)

Martedì 8 dicembre

Viking - Feyenoord (12:00)

Villarreal - Sabah (12:00)

AEK Athens - Galatasaray (14:00)

Roma - Sporting CP (14:00)

Manchester United - Leipzig (14:00)

Napoli - Club Brugge (14:00)

Aston Villa - Paris Saint-Germain (15:00)

Barcelona - Manchester City (16:00)

Bayern München - Slavia Praha (16:00)

Mercoledì 9 dicembre

Real Betis - Como (13:00)

Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk (13:00)

Arsenal - Real Madrid (14:00)

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (14:00)

Lens - Bodø/Glimt (14:00)

Stuttgart - Lille (15:00)

LASK - Fenerbahçe (15:00)

Borussia Dortmund - Inter (16:00)

Liverpool - Porto (16;00)

Fase campionato: cosa succede se due squadre chiudono con gli stessi punti? Se, al termine delle partite della fase campionato, due o più squadre si trovano a pari punti, ai sensi del paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica: a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato



d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggiore numero di vittorie in trasferta nella fase campionato



f. Maggiore numero di punti totalizzati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

g. Migliore differenza reti complessiva degli avversari nella fase campionato

h. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

i. Minor totale di punti disciplinari, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

j. Sorteggio Tra la 1ª e la 5ª giornata, le squadre a pari punti vengono classificate in base ai seguenti criteri: a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato.

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Se, in seguito all'applicazione di questi criteri, le squadre risultano ancora alla pari sotto tutti gli aspetti, vengono classificate a pari merito in classifica ed elencate in ordine alfabetico in base alla loro sigla.

Guida alle squadre

• Oltre ai campioni in carica, il Real Madrid, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati il loro secondo titolo, partecipano alla fase campionato anche il Barcelona, unico club ad aver vinto la competizione per tre volte, e il Porto, già campione in passato. Presente anche il Club Brugge, secondo classificato della scorsa stagione, così come gli altri ex finalisti Shakhtar Donetsk e Paris Saint-Germain (che nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali).

• Atleti, Barcelona, Bayern, Manchester City, Parigi e Real Madrid (come il Benfica nel percorso dei campioni nazionali) mantengono il loro record perfetto di aver partecipato a tutte e 13 le edizioni di questa competizione. Nella terza giornata, l’Atleti e il Barcelona raggiungeranno il Real Madrid a quota 100 partite nella competizione (così come il Benfica quando inizierà la sua campagna nel percorso Campioni nazionali).

• Fanno il loro esordio nella competizione Como, Fenerbahçe, LASK e Viking

Guarda: il documentario della Youth League su UEFA.tv

Format

La UEFA Youth League ha introdotto un nuovo format nella stagione 2024/25, adeguandosi al cambiamento di format delle competizioni maggiori UEFA per club.

Come in precedenza, le squadre partecipanti sono suddivise in due percorsi: il percorso UEFA Champions League e quello Campioni nazionali; entrambi si svolgeranno nel corso del resto dell’anno, prima di convergere nella fase a eliminazione diretta nel 2027.

Il percorso UEFA Champions League comprende le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati per la fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Il calendario della fase campionato rispecchierà quella della UEFA Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite disputate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

I primi 22 club al termine delle sei giornate accederanno ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso UEFA Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le dieci squadre qualificate attraverso il percorso Campioni nazionali.

A partire dagli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con la Final Four (semifinali e finale).

Date sorteggio fase a eliminazione diretta e partite

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon



Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile

Spiegazione del format